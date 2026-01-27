Freitag ist Anime-Tag
One Piece, Dr. Stone und Co.: Das sind die Anime-Highlights im Februar 2026 auf Joyn
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Auch der zweite Monat im neuen Jahr startet mit einem "One Piece"-Film, bevor es in andere Anime-Welten geht. Was erwartet Anime-Fans also noch im Februar bei ProSieben MAXX und Joyn?
Dein Anime-Filmprogramm im Februar 2026
06. Februar: "One Piece: Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin"
13. Februar: "Dr. Stone: Ryusui"
20. Februar: "Blue Lock: The Movie - Episode Nagi"
27. Februar: "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu"
Geh auf Animereise:
Darum geht's in "One Piece: Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin"
Im achten "One Piece"-Film "One Piece: Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin" reisen Ruffy und seine Crew nach Alabasta und erleben eine alternative Version des Arcs aus der Serie. Während Sir Crocodile gegen Cobra, den legitimen Herrscher des Landes, eine Revolution anzettelt, helfen die Strohhüte Vivi, denn die Königstochter möchte verhindern, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Dabei schließt sich auch Nico Robin der Strohhutbande an.
Verirrt? Hier die Karte zur "One Piece"-Timeline
Darum geht's in "Dr. Stone: Ryusui"
Im Special "Dr. Stone: Ryusui" soll Ryusui Nanami, der Sohn des Nanami-Konzerns, im Namen der Wissenschaft für das Königreich der Wissenschaft auf Erkundungsfahrten gehen. Einziges Problem bei der Sache: er muss erst aus der Versteinerung befreit werden. Das einstündige Special spielt nach der zweiten Staffel der Erfolgsserie und reiht sich somit nahtlos in die Geschichte ein.
Darum geht's in "Blue Lock: The Movie - Episode Nagi"
Aus der Welt der Schifffahrt geht es anschließend rein in die Fußballwelt. Bei dem Film "Blue Lock: The Movie - Episode Nagi" dreht sich alles um Nagi, ein verborgenes Talent an seiner Oberschule, der ein langweiliges Leben genießt. Sein Klassenkamerad Reo allerdings erkennt seine Fähigkeiten und ihn ermutigt, sich an der Weltmeisterschaft zu versuchen. Nach seiner Einladung zum geheimnisvollen "Blue Lock"-Projekt trifft Nagi die besten Stürmer aus dem ganzen Land und kommt seinem neu gefundenen Traum näher.
Darum geht's in "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu"
Obwohl es sich bei "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" nicht um einen Anime handelt, dürften sich Anime-Fans dennoch über die Realverfilmung aus der beliebten Pokémon-Welt freuen. Mit Hilfe des besserwisserischen Pokémon Meisterdetektiv Pikachu macht sich Tim auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater. Dabei decken die beiden eine böse Verschwörung auf. Beeindruckende visuelle Effekte, süße Charaktere und die ein oder andere bekannte Stimme machen diesen Film zu etwas ganz Besonderem.
Mehr entdecken
Zwei tolle Filme gingen leer aus
Oscars 2026 ohne Anime: Wie lange kann Hollywood den Trend noch ignorieren?
Freitag ist Anime-Tag
"One Piece: Gold": Die Anime-Highlights im Januar 2026 auf Joyn
Anime-Vorschau: Fortsetzungen und Neustarts
Die ersten Anime-Highlights 2026 starten in Japan
Der ultimative Test
"My Hero Academia": Die perfekte Serie für Anime-Neulinge?
Wissenswertes rund um das Studio und die Anime-Klassiker
5 Fakten zum Studio Ghibli
Highlight
Diese Ghibli-Highlights erwarten dich auf ProSieben MAXX
Nach über 4 Jahren!
Neuer Trailer zu "Black Clover" veröffentlicht: Fünfte Staffel "Season Two" erscheint 2026
Das "Home Of Anime" wird größer
"Rising Of The Shield Hero", "Fruits Basket" und mehr: 140 Stunden Anime neu auf Joyn
Deutsche TV-Premiere!
Anime-Hit "Dan Da Dan": Heute TV-Premiere und auf Joyn