Herausfordernde Quizduelle 1.000 Folgen "Gefragt - Gejagt": Das erwarten dich in der großen Jubiläumswoche Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Moderator Alexander Bommes führt charmant und schlagfertig durch die Quiz-Show "Gefragt - Gejagt". Bild: ARD/Uwe Ernst

Seit 2012 bringen die Quizprofis von "Gefragt - Gejagt" die Kandidat:innen mit geballtem Wissen ins Schwitzen. In der neuen Staffel steht jetzt ein großes Jubiläum bevor. Die ARD feiert den Meilenstein mit einem umfangreichen Programm.

"Gefragt - Gejagt" ab 18. Mai montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten Hier geht's zum kostenlosen Das-Erste-Livestream auf Joyn

"Gefragt - Gejagt": Tägliche Rätsel-Action im Ersten Ab dem 18. Mai 2026 ist "Gefragt - Gejagt" wieder von Montag bis Freitag um 18 Uhr im Ersten zu sehen und übernimmt damit dann den Sendeplatz von "Wer weiß denn sowas?". Die erfolgreiche Quiz-Show mit Moderator Alexander Bommes begann 2012 als NDR-Regionalsendung und ist mittlerweile längst ein fester Bestandteil im deutschen Vorabendprogramm. Auch in den neuen Folgen bleibt das bewährte Konzept der Show erhalten: Vier Kandidat:innen erspielen in einer 60-sekündigen Schnellraterunde Geld. Die Summe müssen sie dann im Duell gegen einen der gefürchteten Quizprofis verteidigen, die in der Sendung schlicht "die Jäger" heißen. Einfach erklärt, schwer zu gewinnen - und genau das macht den Reiz aus.

"Gefragt - Gejagt" Jubiläumsstaffel: Radiospecials, Doppelfolgen und XXL-Shows im Sommer In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf ein besonderes Highlight freuen: die 1.000. Folge von "Gefragt - Gejagt". Gefeiert wird nicht mit einer einzelnen Gala, sondern mit einem Programm, das sich über mehrere Wochen erstreckt. Den Auftakt machen die "Radiospecials" vom 1. bis 5. Juni: ARD-Radiomoderator:innen treten gemeinsam mit ihrem Publikum gegen die Jäger:innen an - eine ungewohnte Konstellation, die frischen Wind in das vertraute Format bringt. Vom 20. bis 23. Juli gibt es dann täglich zwei Folgen am Stück - ab 18 Uhr und um 18:50 Uhr. Wer noch mehr Quizspaß möchte, kann sich zusätzlich auf zwei XXL-Shows zur Primetime freuen, bei denen prominente Gäste für einen guten Zweck antreten. Die genauen Sendetermine dafür stehen noch nicht fest.