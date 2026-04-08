"Gänsehaut pur" "Dahoam is Dahoam": So reagieren die Fans nach Theres Brunners Serientod Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von Lars-Ole Grap Die Brunner-Familie trauert um Theres. Bild: BR/ Ewa Wiese

Fast zwei Jahrzehnte lang war sie das Herz von Lansing. Jetzt hat sich Ursula Erber nach über 3.700 Folgen mit ihrer Figur der Theres Brunner von "Dahoam is Dahoam" verabschiedet - und viele Fans berührt.

"Dahoam is Dahoam" siehst du montags bis freitags um 19:30 Uhr Kostenlos im BR-Livestream auf Joyn

Letzter Auftritt von Ursula Erber: Theres Brunner verabschiedet sich aus Lansing Es war ein Abschied, wie er stiller und zugleich würdevoller kaum hätte sein können. Am 7. April lief im BR die letzte Folge mit Ursula Erber unter dem Episoden-Titel "Ganz staad". Theresa Brunner, liebevoll "Theres" oder von den Fans auch einfach "Uri" genannt, zieht sich nach einem gemeinsamen Osterfest der weitverzweigten Brunner-Familie vom Trubel zurück und schläft in der Nacht friedlich ein. Kein Drama, keine großen Gesten: ein ruhiges, würdiges Ende für eine Figur, die seit 2007 zum fiktiven bayerischen Ort Lansing gehörte. Die 91-jährige Schauspielerin Ursula Erber hat den Serientod bewusst selbst gewählt. "Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen - und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: 'Jetzt reicht es'", sagt sie gegenüber dem BR. Dass die letzte Folge zu einem besonderen Fernseh-Ereignis wurde, lag nicht zuletzt an der Rückkehr zahlreicher ehemaliger Darsteller:innen. Für die Abschieds-Dreharbeiten versammelte sich ein großes Ensemble im Brunnerwirt, darunter Tommy Schwimmer, der bis 2021 als "Flori" Brunner zum Cast gehörte. "Auch wenn der Anlass ein trauriger war - niemand ist wirklich gestorben, und deswegen war die Stimmung am Set gut", sagt er.

Herzergreifender Abschied: So reagieren Fans auf das Ende von Theres Brunner Dass die Folge das Publikum tief berührt hat, zeigt ein Blick auf Social Media. Noch am Abend der Ausstrahlung gab es zahlreiche emotionale Reaktionen, die sich nicht wie gewöhnliches Fan-Feedback lesen, sondern eher wie ein persönlicher Abschied. "Für mich eine der besten Folgen überhaupt. Ein einfühlsamer und würdevoller Abschied von der Uri. Sie wird sehr fehlen", schreibt jemand - und hebt besonders die schauspielerische Leistung eines Kollegen hervor: "Besonders fand ich, dass Gregor sie als Erster gefunden hat. Er hat die Emotionen wunderschön gezeigt. Er war genau der richtige dafür." Das Lob für die schauspielerischen Leistungen zieht sich durch viele Kommentare. Auch ein anderer Fan schreibt: "Eine der besten Folgen. Sehr gut gespielt von Josef, Gregor, Annalena und Flori." Viele berichten, emotional geworden zu sein. "Mich hat's so gerissen. Eine einfühlsame Abschiedsnahme. Mach's gut, liebe Uri", heißt es knapp, aber treffend. Ein anderer Kommentar bringt die kollektive Stimmung auf den Punkt: "Uri war von Anfang an dabei, deshalb war es für uns alle so, als ob ein Familienmitglied verstorben wäre. Man hat gemerkt, dass die Darsteller ihre Emotionen nicht gespielt hatten, sondern nur ihre Gefühle in echt gezeigt haben."

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Fans tief bewegt: Theres Brunners Abschied löst Erinnerungen an geliebte Menschen aus

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