Herausfordernde Quizduelle
1.000 Folgen "Gefragt - Gejagt": Diese Highlights erwarten dich in der großen Jubiläumswoche
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Seit 2012 bringen die Quizprofis von "Gefragt - Gejagt" die Kandidat:innen mit geballtem Wissen ins Schwitzen. In der neuen Staffel steht jetzt ein großes Jubiläum bevor. Die ARD feiert den Meilenstein mit einem umfangreichen Programm.
"Gefragt - Gejagt" ab 18. Mai montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten
"Gefragt - Gejagt": Tägliche Rätsel-Action im Ersten
Ab dem 18. Mai 2026 ist "Gefragt - Gejagt" wieder von Montag bis Freitag um 18 Uhr im Ersten zu sehen und übernimmt damit dann den Sendeplatz von "Wer weiß denn sowas?". Die erfolgreiche Quiz-Show mit Moderator Alexander Bommes begann 2012 als NDR-Regionalsendung und ist mittlerweile längst ein fester Bestandteil im deutschen Vorabendprogramm.
Auch in den neuen Folgen bleibt das bewährte Konzept der Show erhalten: Vier Kandidat:innen erspielen in einer 60-sekündigen Schnellraterunde Geld. Die Summe müssen sie dann im Duell gegen einen der gefürchteten Quizprofis verteidigen, die in der Sendung schlicht "die Jäger" heißen. Einfach erklärt, schwer zu gewinnen - und genau das macht den Reiz aus.
"Gefragt - Gejagt" Jubiläumsstaffel: Radiospecials, Doppelfolgen und XXL-Shows im Sommer
In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf ein besonderes Highlight freuen: die 1.000. Folge von "Gefragt - Gejagt". Gefeiert wird nicht mit einer einzelnen Gala, sondern mit einem Programm, das sich über mehrere Wochen erstreckt. Den Auftakt machen die "Radiospecials" vom 1. bis 5. Juni: ARD-Radiomoderator:innen treten gemeinsam mit ihrem Publikum gegen die Jäger:innen an - eine ungewohnte Konstellation, die frischen Wind in das vertraute Format bringt.
Vom 20. bis 23. Juli gibt es dann täglich zwei Folgen am Stück - ab 18 Uhr und um 18:50 Uhr. Wer noch mehr Quizspaß möchte, kann sich zusätzlich auf zwei XXL-Shows zur Primetime freuen, bei denen prominente Gäste für einen guten Zweck antreten. Die genauen Sendetermine dafür stehen noch nicht fest.
1.000 Folgen "Gefragt - Gejagt": Alexander Bommes verspricht große Überraschungen
Moderator Alexander Bommes begleitet "Gefragt - gejagt" seit der ersten Folge und zeigt sich stolz über den wichtigen Meilenstein: Nach 1.000 Folgen sei die Sendung ein Beispiel für Beständigkeit im deutschen Fernsehen, die ihresgleichen suche. Im Mittelpunkt stehen dabei die Jägerinnen und Jäger, die ihr Wissen teilen und sich täglich voller Begeisterung den spannenden Duellen stellen. Gleichzeitig wächst die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich den Profis stellen möchten. Laut Alexander Bommes seien für die Jubiläumsstaffel zahlreiche Überraschungen geplant.
Auch das Expert:innen-Team bleibt gewohnt stark besetzt: Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Sebastian Jacoby. Die Expert:innen gehören zur Spitze des deutschen Quizsports. Dr. Manuel Hobiger sicherte sich zuletzt erst 2024 eine Bronzemedaille in Geographie bei der Quizolympiade, während Sebastian Klussmann als Gründungspräsident des Deutschen Quiz-Vereins die Szene maßgeblich mit aufgebaut hat. Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen stellen sie sich in der neuen Staffel täglich den Duellen gegen die Kandidat:innen. Wer plant, gegen diese Expertise anzutreten, sollte bestens vorbereitet sein.
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