In ungewohnter Rolle Im neuen "Zürich-Krimi" dabei: Daher kennen Krimi-Fans Pierre Besson Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Pierre Besson (rechts) in seiner Rolle als Bankier Roman Egger in "Der Zürich-Krimi": Warum ist der Geschäftsmann so unterkühlt, als seine Stieftochter Julia in Schwierigkeiten steckt? Links Flora Li Thiemann als Mavi. Bild: © ARD Degeto Film/Graf Film/Mia Film/Roland Suso Richter

Schon mit vier Jahren stand er auf der Bühne, und seit mittlerweile 15 Jahren ermittelt er für die "SOKO Köln": Im Ersten ist er jetzt in einer ganz anderen Rolle zu sehen. So tickt der Berliner Schauspieler Pierre Besson.

Warum ist der schwerreiche Geschäftsmann Roman Egger (Pierre Besson) so eiskalt zu seiner Stieftochter Julia (Anna Herrmann)? Diese steckt nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Schwierigkeiten, denn ein Mann wurde schwer verletzt. Wurde die Jugendpsychiaterin von einem mysteriösen SUV-Fahrer bedrängt? Polizei und Staatsanwaltschaft glauben der mittlerweile trockenen Alkoholikerin nicht. Thomas Borchert (Christian Kohlund) und Kanzleichefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) bekommen es im "Zürich-Krimi" am 20. Juni mit einem kniffligen Fall zu tun. Nicht nur ist die Beweislage für ihre Mandantin erdrückend. Auch Julias Mutter Carola (Julia Blankenburg), vor allem aber ihr empathieloser Stiefvater, sind keine große Hilfe. Welches Geheimnis verbirgt Roman Egger? Pierre Besson spielt den karrieresüchtigen Banker sehr glaubwürdig. Es ist offensichtlich, dass ihm das Schauspiel im Blut liegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der am 4. April 1967 in Ost-Berlin geborene Schauspieler ist Teil einer bühnenerprobten Familie.

Sieh Pierre Besson im neuen "Zürich-Krimi" im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Der Zürich-Krimi Borchert und die dunklen Schatten Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Pierre Bessons bekannte Familie: Katharina Thalbach ist seine Halbschwester Zu seiner Verwandtschaft zählt nicht nur seine Halbschwester Katharina Thalbach (72), die mit Filmen wie "Die Blechtrommel" internationale Berühmtheit erlangte. Der gemeinsame Vater war der Schweizer Theaterregisseur Benno Besson, der 2006 verstarb. Auch Pierre Bessons Mutter Ursula Karusseit, die 2019 starb, war Schauspielerin und Regisseurin. Ebenfalls in der Branche tätig sind seine anderen Halbgeschwister Philippe und Madeleine Besson. So kam es, dass der kleine Pierre schon mit vier Jahren erstmals auf einer Theaterbühne stand. Dennoch absolvierte er nach der Schule zunächst eine Ausbildung als Tischler und arbeitete drei Jahre in diesem Beruf. "Das war in der DDR vor einem künstlerischen Studium ziemlich normal, dass man einen 'ordentlichen Beruf' lernt", betonte Besson 2020 in einem Interview mit "Radio B2". "Das hab ich auch sehr gerne gemacht." Auch das lag ein bisschen in der Familie: Sein Großvater war Karosseriebauer für Kutschen. Im Anschluss studierte Pierre Besson dann an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin und machte dort 1994 seinen Abschluss.

Bei seinem offiziellen Bühnendebüt hatte Pierre Besson Schweißausbrüche 1992 stand Pierre Besson das erste Mal beruflich auf der Bühne: für das Theaterstück "Hase Hase". Damals noch Student, wirkte er in dem Familienstück (geschrieben von seiner Stiefmutter Coline Serreau) mit und übernahm zwei Rollen. Seine Schwester Marie hatte die deutsche Fassung geschrieben, seine Halbschwester Katharina und seine Mutter hatten Rollen übernommen. Die enge Verwandtschaft an seiner Seite - das half ihm nicht wirklich, wie er in "Radio B2" gestand. "Wir sehen uns bei der Arbeit auf keinen Fall als Familie." Und damals, als Berufsanfänger, habe er sich "ziemlich in die Hose gemacht". Er habe Schweißausbrüche gehabt und "keine Sekunde daran gedacht, dass ich jetzt mit meiner Mutter und meiner Schwester auf der Bühne stehe".

Seit 2011 ermittelt er in der Krimiserie "SOKO Köln" Während seines Studiums hatte Pierre Besson auch schon kleine Auftritte in Fernsehproduktionen. Etwa 1993 im Film "Das letzte U-Boot" und 1994 in "Das Versprechen". Letzterer ist aktuell im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar. Bekannt wurde der Berliner 2000 durch seine Rolle als Mann der Hauptfigur Christine (Anke Engelke) in der schwarzen Komödie "LiebesLuder". Nach zahlreichen Episodenrollen, etwa im "Tatort" oder "Der Kriminalist", stieg Pierre Besson 2011 in die Krimiserie "SOKO Köln" ein. Als launiger Kriminalhauptkommissar Matti Wagner prägt er seitdem das Format. Besonders das humorvolle Zusammenspiel mit seinem Kollegen Lukas Piloty (spielt die Rolle von Kommissar Jonas Fischer) ist eines der Markenzeichen der Serie. "Lukas ist für mich ein absoluter Glücksfall. Wir sind auch privat Freunde geworden. Es ist ein großer Spaß, mit ihm zu arbeiten", schwärmte Besson 2020 in "Radio B2". 2024 hatte der Darsteller eine Rolle im Kinofilm "Alter weißer Mann" mit Jan Josef Liefers. Aktuell kehrt er ein wenig zu seinen Wurzeln zurück: Mit Halbschwester "Kathi" steht Besson regelmäßig in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin auf der Bühne. Die beiden tragen das Stück "Sauerkohl und Missetaten" vor. Dabei rezitieren und interpretieren sie Gedichte und vertonte Texte von Wilhelm Busch.

Sieh Pierre Besson in diesem historischen Liebesdrama Film ansehen Drama Das Versprechen Verfügbar auf Joyn 111:13 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Mit einer berühmten Kollegin hat er eine Tochter Von 2003 bis Ende März 2006 war Pierre Besson mit der Schauspielerin Muriel Baumeister liiert. 2006 kam die gemeinsame Tochter Frieda zur Welt. Kurz darauf trennte sich das Paar. Seit 2015 ist er mit seiner aktuellen Partnerin Elisa, einer Italienerin, verheiratet. Dabei hatte er zwei Jahre zuvor noch in einem Interview mit der Zeitung "B.Z." betont: "Die Ehe ist doch eine rein ökonomische Verabredung und war deshalb früher, in schwierigen Zeiten, ein großer Halt für viele Menschen, ist heute aber nicht mehr zeitgemäß." Über die Hochzeitsfeier in Italien verriet Pierre Besson, ebenfalls in der "B.Z.": "Wir haben wild gefeiert! Und es waren fast alle meine Ex-Frauen dort, auch Muriel mit ihrem jüngsten Kind." "Der Zürich-Krimi - Borchert und die dunklen Schatten" läuft am Samstag, 20. Juni um 20:15 Uhr im Ersten. Zeitgleich ist der Krimi von 2022 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.