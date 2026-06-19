Mord und Totschlag
Gefährlicher als jede Großstadt: Machst du an einem dieser TV-Tatorte Urlaub?
Veröffentlicht:von saro
München, Hamburg, Frankfurt - dort rechnet man ja fast mit Verbrechen. Aber auf Rügen, am Bodensee oder im Schwarzwald? Ausgerechnet einige der beschaulichsten Urlaubsregionen gehören im Fernsehen zu den gefährlichsten Orten des Landes.
"Das Küstenrevier": Obacht im Ostsee-Urlaub!
Du buchst ein verlängertes Wochenende auf Rügen, genießt ein Fischbrötchen in Sellin, einen Spaziergang am Strand, machst vielleicht noch einen Ausflug zu den Kreidefelsen. Und denkst, die Welt ist in Ordnung. Von wegen! Im fiktiven Ostseeort Küstritz aus "Das Küstenrevier" vergeht keine Woche ohne Polizeieinsatz. Gemessen an der TV-Kriminalitätsrate dürfte der Ort problemlos mit Hamburg oder Frankfurt mithalten. Polizeichef Harry Stein (Till Demtrøder) und sein Team kümmern sich um alles, was an Deutschlands gefährlichster TV-Küste so passieren kann.
Hier wird das "Küstenrevier" gedreht
Das Revier selbst steht allerdings nicht irgendwo im Studio-Nirwana, sondern mitten im echten Ostseebad Baabe. Wer heute durch die 957-Einwohner:innen-Gemeinde spaziert, läuft praktisch durch das Fernseh-Küstritz. Auch Szenen am Fischerstrand, in der Surfschule und auf dem Marktplatz wurden hier gedreht. Während Touris am Strand ihre Handtücher ausbreiten, ermittelt Harry Stein in Fällen von Körperverletzung, Entführung und Mord.
Die eigentliche Hauptrolle spielt aber die Halbinsel Mönchgut im Südosten Rügens zwischen Baabe, Sellin und den Küstenwegen der Region. Wer weiß, vielleicht beobachtest du ja einen Raubmord nach Drehbuch, während du am Lotsenturm Thiessow Ausschau hältst!
Schau dir hier die allererste Folge an
Neugierig geworden?
"Die Toten vom Bodensee": Gefahr im Dreiländereck
Du sitzt mit einem Aperol an der Uferpromenade von Lindau, beobachtest die Ausflugsschiffe und genießt den (scheinbaren) Frieden. Wer regelmäßig "Die Toten vom Bodensee" schaut, weiß nämlich: Zwischen Lindau und Bregenz dürfte die Mordrate längst jedes deutsche Ballungsgebiet in den Schatten stellen. Kaum ist eine Leiche aus dem See gezogen, taucht die nächste auf. Da treibt ein Toter zwischen den Segelbooten, in der nächsten Folge wird jemand in einer Villa am Ufer ermordet und plötzlich führt eine Spur zu einer der Familien, die seit Generationen am Bodensee leben.
Seit der Erstausstrahlung im Oktober 2014 gehört die deutsch-österreichische Krimireihe zu den erfolgreichsten TV-Krimis im ZDF. Inzwischen wurden bereits 24 Folgen produziert. Im Mittelpunkt steht Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin), der auf deutscher Seite ermittelt und mit seinen österreichischen Kolleg:innen zusammenarbeitet.
Das sind die Drehorte der Serie
Gefilmt wird in Lindau, Bregenz und rund um den Bodensee. Die berühmte Lindauer Hafeneinfahrt mit Leuchtturm und Bayerischem Löwen taucht immer wieder auf. Viele Szenen entstanden an der Bregenzer Seepromenade, in der Altstadt und an den Hafenanlagen. Weitere Dreharbeiten fanden unter anderem in Hard, Lochau, Fußach, Lauterach, Wolfurt und Dornbirn statt.
Selbst das Haus von Kommissar Micha Oberländer existiert wirklich: Es steht direkt am Seeufer in der Vorarlberger Gemeinde Hard. Segelclubs, Fischerfamilien, traditionsreiche Unternehmen, alte Villen am Wasser oder die berühmte Seebühne der Bregenzer Festspiele werden immer wieder Teil der Handlung. Wer die Region kennt, entdeckt ständig bekannte Orte wieder - und wird vermutlich nie wieder ganz entspannt auf ein herrenloses Boot hinausblicken.
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"Tatort": Schrecken im Schwarzwald
Du wanderst in den Bergen, kehrst auf einem Bauernhof ein und genießt neben deinem Brägele & Bibbeleskäs die Ruhe zwischen Tannen und Wiesen. Aber Vorsicht, genau hier werden regelmäßig Leichen gefunden.
An diesen Orten spielt der "Tatort"
Die Dreharbeiten finden oft direkt in Freiburg und der Region statt. Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ermitteln seit ihrem ersten gemeinsamen Fall 2017. Berg stammt selbst aus dem Schwarzwald, weshalb viele Fälle auch sein privates Umfeld berühren. Besonders deutlich wurde das neulich im Fall "Der Reini", in dem ausgerechnet sein psychisch kranker Bruder unter Mordverdacht geriet.
Die Folge entstand unter anderem auf einem verlassenen Bauernhof bei Breitnau im Südschwarzwald sowie in Loffenau und Baden-Baden. In der Episode "Innere Angelegenheiten" wurde ein Freiburger Club zum Tatort. Gedreht wurde das allerdings im K-Club in Kehl, im Westen Baden-Württembergs, der inzwischen abgebrannt ist. Während viele "Tatort"-Teams in Millionenstädten ermitteln, lösen Tobler und Berg ihre Fälle häufig in Dörfern mit wenigen hundert Einwohner:innen. Rein statistisch müsste der Schwarzwald also eine der gefährlichsten Regionen Deutschlands sein.
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