Bewegende TV-Momente "Dahoam is Dahoam": Diese Abschiede stimmen die Fans bis heute traurig Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Theresa Brunners Serientod hat das "Dahoam ist Dahoam"-Publikum sehr berührt. Bild: BR / Marco Orlando Pichler

Seit fast zwei Jahrzehnten begeistert die Heimatserie "Dahoam is Dahoam". Einige Figuren haben dabei Kultstatus erreicht - umso größer war die Trauer, als sie das fiktive Örtchen Lansing verlassen mussten.

Mit über 3750 Folgen ist "Dahoam is Dahoam" eine der langlebigsten Serien im deutschen Fernsehen. Einige Figuren prägten das Format über viele Jahre. Welche Ausstiege sind den Zuschauer:innen bis heute in Erinnerung geblieben?

Horst Kummeth: Nach knapp 17 Jahren war Schluss Ein wahres "Dahoam is Dahoam"-Urgestein ist Horst Kummeth. Von der ersten Folge im Jahr 2007 bis 2024 war er als fränkischer Apotheker Roland Bamberger Teil des bayerischen Erfolgsformats. Nach rund 3200 Folgen verließ Bamberger Lansing, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Genau wie seine Serienfigur stand auch der 69-Jährige im Laufe seines Lebens immer wieder vor beruflichen Neuanfängen. Seine Rollen als Conny Leitner in "Wildbach", den er von 1993 bis 1997 verkörperte, und als Stefan Brenner in "Forsthaus Falkenau", den er von 2005 bis 2007 spielte, machten ihn bereits bekannt. Doch keine Figur spielte er so lange wie Roland Bamberger in "Dahoam is Dahoam". Ein Job, der ihn auch privat begleitet. "Wenn man wirklich jeden Tag auf Sendung ist, hat sich das natürlich in die Köpfe eingebrannt", erläutert er im Interview mit "spot on news". Dabei wäre es beinahe ganz anders gekommen: In seiner im März 2026 erschienenen Biografie "Drehbuch meines Lebens" berichtet er, Angst davor gehabt zu haben, auf einen Charakter beschränkt zu werden. Zum Glück hat er sich anders entschieden und die bayerische TV-Landschaft der vergangenen Jahre maßgeblich mitgestaltet.

Horst Kummeth mit Ehefrau Eva bei der Premiere des Theaterstücks "Hausmeister Krause - Du lebst nur zweimal" in der Komödie im Bayerischen Hof in München im Januar 2025. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre

Ursula Erber: 20 unvergessliche Jahre Seit der allerersten Folge, die am 8. Oktober 2007 ausgestrahlt wurde, spielte Ursula Erber (92) Theresa "Theres" Brunner. Die 1934 geborene Schauspielerin war in Folge 3718 "Ganz staad", die am 7. April 2026 ausgestrahlt wurde, zum letzten Mal zu sehen. Im BR-Interview verriet sie: "Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen - und jetzt schaff ich die Theres wieder ab." Sie betont, dass sie älter sei, als sie aussehe, und sich jetzt in den Ruhestand verabschiede. Die ausgebildete Theaterschauspielerin, die dreimal verheiratet war und eine Tochter hat, genießt ihren Lebensabend in ihrem Wohnort Stockdorf im Landkreis Starnberg. Als Oberhaupt der Brunner-Familie spielte sie bei "Dahoam is Dahoam" von Anfang an die markante, resolute Wirtin. Von ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln und Ururenkeln wird sie liebevoll "Uri" genannt. Zu ihrem Abschied hat sich Uri Erber den Serientod gewünscht, damit die Zuschauer:innen mit der Figur abschließen können. Nachdem die verzweigte Brunner-Familie zum gemeinsamen Osterfest zusammengekommen ist, zieht sich Theres zurück und verstirbt in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag im Alter von 96 Jahren.

Ursula Erber zählt zu den Publikumslieblingen der Kultserie "Dahoam is Dahoam". Bild: picture alliance / Felix Hörhager/dpa | Felix Hörhager

Marius Hohmann: Schockierender Ausstieg nach nur zwei Jahren Nach zwei kurzen Gastauftritten als Till Brenner, dem Bruder von Tina Brenner (Anita Eichhorn), folgte von August 2023 bis April 2025 eine feste Rolle im Hauptcast. Für den damals 19-Jährigen war es seine erste feste Rolle in einer Daily. Zuvor war er als Kinderschauspieler bereits in Episoden von "Der Bergdoktor" (2014), "Frühling" (2014) und "Die Chefin" (2019) zu sehen. Ab der 17. Staffel von "Die Bergretter" übernahm er die Rolle von Leon, dem Sohn von Michi Dörfler (Robert Lohr). Bis 2020 wurde die Rolle von Tim Marco Rietz gespielt. Als Till verliebt er sich schnell in Emma Brunner (Anouk Lux), die er bei seinem ersten Aufenthalt in Lansing kennenlernt. Als sie für ein Austauschjahr in die USA geht, kommt er nach einigem Hin und Her mit Lien Thi Groß (Nui Nguyen) zusammen. Doch die Beziehung zerbricht und er überlegt, zur Bundeswehr zu gehen. Nach seiner mittleren Reife entschließt er sich, eine Ausbildung zum Bootsbauer in Rostock zu absolvieren. In Folge 3538 "Neue Ufer" bricht er in Richtung Ostsee auf.

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Carina Dengler und Andi Giesser: Zwei beliebte Figuren sagen leise Servus Elf Jahre lang stand Carina Dengler (31) als Kathi Benninger vor der Kamera. Doch am 23. Oktober lief die letzte "Dahoam is Dahoam"-Folge (3450) mit dem Serienliebling. Gemeinsam mit ihrem Partner Severin Zechner (Andi Giesser, 34) verabschiedet sie sich nach ihrem Lottogewinn von einer Million Euro in ein neues Leben. Sie verlassen Lansing, um sich den Traum vom eigenen Biohof zu erfüllen. Schweren Herzens ziehen sie mit ihrem Sohn Lenz ins Allgäu. Im Gegensatz zu Kathi Benninger war Andi Giesser nur zwei Jahre mit dabei. "Wie es im Leben halt so ist, muss man irgendwann mal neue Wege einschlagen", sagt die Schauspielerin über ihr Serien-Aus. Nach ihrem Ausstieg möchte sie sich auf ihr Privatleben konzentrieren.