Großes Glück
"Dahoam is Dahoam"-Star Thomas Ohrner hat heimlich geheiratet
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ein strahlendes Brautpaar, funkelnde Ringe und große Gefühle: "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler Thomas Ohrner hat seiner Partnerin Anne Arnholdt heimlich das Jawort gegeben.
Schau dir die Folgen "Dahoam is Dahoam" montags bis donnerstags um 19:30 Uhr an
Mit einem Hochzeitsfoto und wenigen, aber deutlichen Worten machte Thomas Ohrner sein neues Eheglück öffentlich. Gemeinsam mit Anne Arnholdt hat der Schauspieler und Moderator den Bund fürs Leben geschlossen. Auf Instagram teilte das Paar erste Eindrücke von seinem besonderen Tag.
Ein neues Kapitel für den "Dahoam is Dahoam"-Star Thomas Ohrner
Auf dem veröffentlichten Bild in seiner Instagram-Story zeigen sich die Frischvermählten glücklich in ihren Hochzeitsoutfits. Dazu schreibt Ohrner:
Ab heute: für immer!!!
In seinen Instagram-Storys lässt der Schauspieler seine Fans an den Feierlichkeiten teilhaben. Dort sind unter anderem die Eheringe des Paares zu sehen. Zahlreiche Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Viele Follower:innen freuten sich sichtbar über das Liebesglück des ehemaligen "Dahoam is Dahoam"-Schauspielers.
"Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags, 19:30 bis 20 Uhr, im Bayerischen Rundfunk
Bereits im vergangenen Jahr hatten der 61-Jährige die Verlobung mit seiner Liebsten bekannt gegeben. Nach drei Jahren Beziehung stellte der Schauspieler die entscheidende Frage in einer besonders romantischen Atmosphäre.
Die Kulisse hätte kaum festlicher sein können: ein prachtvoller Barocksaal in den Bergen, geschmückt mit Blumen und Kerzen. Dazu Champagner und ein gemeinsames Dinner.
Noch heute erinnert sich Anne Arnholdt gern an diesen Moment. Damals schwärmte sie im Interview mit der "Bunte": "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht."
Auch Thomas Ohrner blickte mit einem Lächeln auf die Planung zurück und erklärte: "Vielleicht ein bisschen kitschig." Und weiter:
Aber so hatte ich es mir vorgestellt. Ein bisschen Hollywood im Leben darf sein.
Die Familie stand hinter der Entscheidung
Vor der Hochzeit suchte Thomas Ohrner das Gespräch mit seinen Kindern. Dem Schauspieler war wichtig, ihre Meinung zu hören, bevor er den nächsten Schritt ging.
"Es war mir sehr wichtig, sie alle einzeln vorher zu fragen, aber sie alle mögen Anne sehr und haben mich in meinem Vorhaben bestärkt", erklärte er damals gegenüber der "Bunte".
Der Schauspieler bringt vier Kinder mit in die Ehe. Drei stammen aus seiner langjährigen Beziehung mit Marion Ohrner, ein weiteres aus einer früheren Ehe. Auch Anne Arnholdt ist Mutter von drei Kindern.
So hat der "Dahoam is Dahoam"-Star seine Anne kennengelernt
Die Liebesgeschichte begann überraschend alltäglich. Nicht auf einer Gala oder bei Dreharbeiten, sondern in einer S-Bahn begegneten sich Thomas Ohrner und Anne Arnholdt zum ersten Mal.
Wie der Schauspieler später verriet, war er damals gar nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Umso schöner entwickelte sich aus dieser zufälligen Begegnung eine große Liebe, die nun mit der Hochzeit ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat.
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