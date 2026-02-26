"Jetzt reicht es"
"Dahoam is Dahoam": Ursula Erber verabschiedet sich mit 91 Jahren von der Serie
Aktualisiert:von spot on news
Für die treuen Zuschauer von "Dahoam is Dahoam" steht ein trauriger Abschied bevor: Ursula Erber (91), die seit der Auftaktfolge 2007 die Rolle der "Uri" Theresa Brunner verkörpert und zum festen Ensemble der BR-Serie gehört, scheidet auf eigenen Wunsch aus.
"Dahoam is Dahoam" siehst du montags bis freitags um 19:30 Uhr
Ursula Erber steigt bei "Dahoam is Dahoam" aus: "Jetzt reicht es."
Die Schauspielerin begründet ihren Rückzug mit deutlichen Worten: "Die Figur Theresa ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen - und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es."
Für ihr Ausscheiden nach beinahe zwei Jahrzehnten hatte die 91-Jährige einen speziellen Wunsch. Sie wollte, dass - Achtung, Spoiler! - ihre langjährige Serienfigur stirbt. "Es wird immer vom Anfang geredet und der Tod ist völlig normal und die Leute, die den Tod verdrängen, die werden davon nicht glücklicher. Im Gegenteil: Man soll ihn akzeptieren. Irgendwann ist Schluss - und das ist gut."
Sie selbst hat sich, auch angesichts des Verlusts zahlreicher Familienmitglieder, stets mit ihrer eigenen Sterblichkeit befasst. "Und das muss jeder alternde Mensch: Darüber nachdenken, dass er auch nur eine gewisse Zeit hat. Das ist nichts Besonderes." Die Darstellung des Todes vor der Kamera beschrieb sie als "spannend und herausfordernd".
Am 7. April ist "Uri" Theresa Brunner ein letztes Mal bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen
Mit positiven Gefühlen blickt sie auf ihren Abschied aus der Familienserie. Ihr gehe es "gut, weil ich mein Leben gelebt habe". Sie habe "sehr viel erlebt und sehr viel getan und dass ich auch noch die Freude hatte, eine Sache zu spielen, die dem Publikum so gefällt, das ist ein Geschenk". Dass sie so lange bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen sein werde, habe sie aber am Anfang nicht erwartet "Ich hatte keine Ahnung, ich dachte: 'Irgend so eine alte Schachtel muss ich spielen, dann spielen wir die mal.' Ich bin ja selber eine alte Schachtel."
Die Abschiedsfolge von Ursula Erber läuft am Dienstag, 7. April, um 19:30 Uhr im BR Fernsehen. In der ARD Mediathek ist sie bereits am Gründonnerstag, 2. April, abrufbar.
Die Daily Soaps im Livestream von Das Erste
Mehr entdecken
Ein Mix aus Stop-Motion und Live-Action? Das erwartet euch beim nächsten Tom Hanks Film
Tom Hanks als Präsident: Alle Infos zu seinem neuen Film
Der perfekte Mann zur falschen Zeit
Pierce Brosnan: Warum er jahrelang auf seine Bond-Rolle warten musste
Geschenk von Heidi Klum inklusive
Frisch renoviert! So lebt Bill Kaulitz in den Hollywood Hills
"Das ist so verrückt"
Lola Weippert muss ihre Weltreise abbrechen
Interview
Fritz Karl privat: Dadurch bekommt er schlechte Laune
Rückblick auf wilde Zeiten
Heiner Lauterbach: "Wir haben schon wahnsinnig viel gefeiert"
"Kir Royal"-Star wird 80
Franz Xaver Kroetz: So sah der Schauspieler zu Beginn seiner Karriere aus
Bis heute eng verbunden
Stefanie Stappenbeck: Das ist ihr Promi-Ex
Die TV-Haushälterin
Enzi Fuchs: Ihr Weg vom "Bergdoktor" zum "Eberhofer"-Hit