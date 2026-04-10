Fünf neue Folgen "Praxis mit Meerblick"-Star Anne Werner: Warum sie regelmäßig in den Ring steigt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Seit der ersten Episode 2017 spielt Anne Werner die Rolle der Dr. Maja Pirsich in "Praxis mit Meerblick". Bild: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Anne Werner boxt sich durch. Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Hobbykämpferin im Ring. Zwischen beidem stellt die "Praxis mit Meerblick"-Ärztin ohnehin viele Gemeinsamkeiten fest.

"Praxis mit Meerblick" siehst du immer freitags kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 8. April um 20.15 Uhr läuft die Folge "Willkommen zu Hause"

Anne Werner liebt es sportlich. Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Inline-Skaten. Sie macht Yoga, hat einen Tauchschein und kickboxt. Sie kann ein bisschen reiten, klettert gut und gern, powert sich regelmäßig bei CrossFit aus. Und sie boxt sich durch Leben und Karriere. Wörtlich. Sie geht regelmäßig zum Boxtraining, verriet sie in einem Interview mit der "B.Z.". "Das ist herausfordernd und anstrengend und macht mir wahnsinnig viel Spaß", sagte Werner. "Es reizt mich einfach, mich richtig auszupowern und beim Sparring zu konzentrieren." Dabei stellt sie Gemeinsamkeiten zum Schauspielerberuf fest: "Boxen ist wie Schauspielern. Man muss immer aufmerksam sein und auf den Partner reagieren." Das tut Anne Werner, 1979 in Mainz geboren, nun schon seit über 25 Jahren. 1999 trat sie erstmals in einem Kinofilm auf. Gerade ist sie im Ersten in den fünf neuen Folgen von "Praxis mit Meerblick" zu sehen. Ab Freitag, 10. April, ist sie freitagabends, jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr, in der ARD oder über den Livestream auf Joyn zu sehen. Sie spielt, wie immer seit Serienstart 2017, die Rolle der Ärztin Dr. Maja Pirsich.

Heute, 20:15 Uhr • Praxis mit Meerblick Willkommen zu Hause Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Sie studierte an der Uni von Garfield-Erfinder Jim Davis Ihre Schauspielausbildung absolvierte Anne Werner Anfang der 2000er-Jahre an der Ball State University in Amerika. An der Uni im US-Staat Indiana studierten vor ihr unter anderen Late-Night-Legende David Letterman und Cartoonist Jim Davis, der Erfinder von Garfield. Sie drehte für Kino im In- und Ausland und ergatterte erste Episodenrollen in Serien. 2009 spielte sie erstmals im "Tatort", zu dem sie jetzt, in den Abschiedsfolgen der Münchner Kommissare Batic und Leitmayr, zurückkehrte. Seit 2010 stand sie für bislang 45 Produktionen vor der Kamera. 2017 bekam sie die Rolle der Maja Pirsich, die sie seither in der Serie um "Rügenärztin" Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) 26 Mal spielt. "Willkommen zu Hause", am 8. April im Ersten und bei Joyn, ist der 27. Film der Reihe. Ebenfalls 2017 begann Anne Werner das Engagement in den "Ostfrieslandkrimis", das aber bereits nach zwei Einsätzen wieder endete. Länger war sie hingegen Teil von "SOKO Stuttgart".