Noch können Fans von Christian Kohlund alias Thomas Borchert aktuell nur Wiederholungen der Reihe "Der Zürich-Krimi" anschauen. Doch zwei neue Filme stehen bereits in den Startlöchern. Wir verraten dir, wann sie voraussichtlich zu sehen sind.

Vergangene Woche war bereits die Wiederholung des ersten Teils von "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst" zu sehen, diese Woche folgt der Abschluss des Zweiteilers. Borchert und seine Kanzleipartnerin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) ermitteln in einer Mordserie in Zürich und versuchen, einen Zusammenhang zwischen den Ermordeten zu finden. Am Ende des ersten Teils wurde Dominique offenbar selbst zum Opfer, als sie vor ein Auto gestoßen und schwer verletzt wurde. Während Borchert nun um seine Partnerin bangt und weiter ermittelt, gerät auch er ins Visier des Täters - oder der Täterin?

Weiter gehen die "Zürich-Krimi"-Wiederholungen mit "Borchert und der Schuss ins Herz" (Donnerstag, 4. Juni, 20:15 Uhr), "Borchert und das Geheimnis des Mandanten" (Samstag, 13. Juni, 20:15 Uhr) und "Borchert und die dunklen Schatten" (Samstag, 20. Juni, 20:15 Uhr). "Borchert und die bittere Medizin" ist für Dienstag, 30. Juni., 20:15 Uhr angekündigt. Der Film könnte laut der ARD aber wegen einer Übertragung der Fußball-WM verschoben werden.

Zwei neue "Zürich-Krimis"

Im vergangenen Herbst wurden zwei neue "Zürich-Krimis" abgedreht. Aller Voraussicht nach sind sie im Laufe des Jahres im Ersten zu sehen.

Beide Male führte Roland Suso Richter Regie. Der 25. Film mit dem Arbeitstitel "Borchert und das bedrohte Paradies" (Drehbuch: Wolf Jakoby) führt Borchert und Dominique in den Kanton Thurgau. Eine Frau braucht ihre Hilfe, nachdem ihr Ehemann bei einem Sturz auf der Treppe ums Leben kam. Sie berichtet von einem Erdbeben als Ursache. Ausgelöst habe es das nahegelegene Geothermiewerk. Allerdings will niemand sonst etwas von einer Erschütterung wissen. Gab es sie gar nicht oder wollen die Dorfbewohner:innen etwas vertuschen?

Im 26. Film "Borchert und der Tod auf dem Gleis" (Drehbuch: Florian Hanig und Catrin Lüth) wird der Teenager Lê Minh Hùng (Phong Cao) nachts von einer S-Bahn erfasst und stirbt. Die Polizei geht von einem Unglück aus, doch der Vater des Toten glaubt das nicht. Offenbar hatte der junge Mann vor seinem Tod in einem Club Ärger und war von Polizisten zur S-Bahn gebracht worden. Seltsam, dass die involvierten Beamt:innen gar nichts davon erzählt haben. Was wird hier gespielt?

Wenn einer diese beiden Fälle lösen kann, dann Thomas Borchert, der "Anwalt ohne Lizenz". Alle genannten Filme der Reihe "Der Zürich-Krimi" siehst du wie immer live im ARD-Stream auf Joyn.