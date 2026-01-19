Filmtipp am 21. Januar "Die Frau in Blau": Ein schreckliches Unglück schweißt Jonas Nay und Joachim Król zusammen Veröffentlicht: 09:43 Uhr von teleschau Das ungleiche Duo Alfred (Joachim Król, l.) und Denis (Jonas Nay, r.) findet in "Die Frau in Blau" über einen tragischen Unfall zusammen. Bild: SWR/Relevant Film/Andrea Kueppers

Manchmal reicht ein einziger Moment, um Leben dauerhaft zu verändern. In der ARD-Tragikomödie "Die Frau in Blau" ist es ein Autounfall, der zwei völlig unterschiedliche Männer miteinander verbindet. Jonas Nay und Joachim Król begeistern in den Hauptrollen des dramatischen Films.

Ein schreckliches Unglück schweißt in der Buddy-Dramedy von Regisseur Rainer Kaufmann Opfer und Verursacher zusammen. Was zunächst nach schwerem Stoff klingt, entwickelt sich zu einer fein ausbalancierten Geschichte über Schuld, Verlust, Kunst und eine unwahrscheinliche Freundschaft. Der Film läuft als Free-TV-Premiere am Mittwoch, 21. Januar, um 20:15 Uhr, im ARD-Livestream auf Joyn.

Keine Erinnerungen an den Unfall und die Frau Im Mittelpunkt steht Denis, gespielt von Jonas Nay ("Deutschland 83"). Ein junger Mann, der einmal Fotograf war und nun vor allem versucht, mit sich selbst klarzukommen. Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit, ein Blick zu seiner Freundin (Nairi Hadodo), dann ist nichts mehr wie zuvor: Denis fährt ein älteres Ehepaar an. Die Frau stirbt, der Mann überlebt schwer verletzt. Bald holt Denis die Katastrophe ein. Um seinen Führerschein zurückzubekommen und auf Drängen seiner Therapeutin stimmt er einem Treffen mit dem Unfallopfer zu. Alfred, verkörpert von Joachim Król, ist allerdings nicht der Mann, den Denis erwartet hat: Denn der Witwer kann sich weder an den Unfall noch an seine Frau erinnern. Nach einer schweren Hirnverletzung lebt er nun in einem Atelier für Menschen mit geistigen Einschränkungen und widmet sich ganz der Malerei. Eines seiner Bilder sticht heraus: eine geheimnisvolle "Frau in Blau". In diesem Gemälde scheinen die Erinnerungen an seine Frau und den Unfall aufzublitzen, auch wenn Alfred keinen Zugriff mehr darauf hat.