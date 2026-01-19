Neuer Fall am 20. Januar
"Die Heiland": Arzt mit dunklem Geheimnis sorgt für Spannung
Aktualisiert:von teleschau
Kniffliger Fall für die Anwältin Romy Heiland: Ein bekannter Beauty-Experte soll in einen Sex-Skandal verwickelt sein. Steckt Romys Mandant dahinter? Immer mehr wird der Fall für sie selbst zur Zerreißprobe.
"Das Kalkül" im Livestream
Der 51. Fall für Romy Heiland (Christina Athenstädt) hat es in sich: Nicht nur geht es um einen handfesten Sex-Skandal eines renommierten Dermatologen. In der neuesten Episode von "Die Heiland: Wir sind Anwalt" vertritt die blinde Rechtsanwältin nicht nur einen zwielichtigen Security-Mann, gegen den viele Indizien sprechen. Sie gerät auch selbst ins Fadenkreuz juristischer Ermittlungen. Wird "Das Kalkül" etwa ihr letzter Fall? Die Folge läuft am 20. Januar in der ARD.
Der Dermatologe Dr. Philipp Kipp (Simon Eckert) sitzt in den Nesseln: Während einer großen Präsentation seiner Kosmetikfirma wird plötzlich ein Video mit ihm und zwei Escort-Damen gezeigt. Die Investor:innen und Influencer:innen sind entgeistert. Der renommierte Beauty-Experte kann sich derweil nicht rechtfertigen: Ihm wurden K.-o.-Tropfen verabreicht, Kipp musste ins Krankenhaus.
Romy vertritt als Anwältin den Security-Mann, dem dies alles zur Last gelegt wird: Tarek Naumann (Max Hemmersdorfer). Dieser saß lange Zeit im Gefängnis, was ihn nicht gerade entlastet. Er behauptet jedoch, weder den als arrogant geltenden Dr. Kipp noch dessen Firma zu kennen.
"Die Heiland": Welche Rolle spielt der Geschäftspartner des Dermatologen?
Kipps Geschäftspartner Markus Kramer (André Röhner) hat bei der Präsentation kurzfristig die Eröffnungsrede übernommen. Er gibt sich genauso verblüfft wie die Ehefrau Kipps, Dr. Oxana Kipp (Anja Antonowicz). Diese hatte die Polizei verständigt und den Notarzt gerufen. Doch so ganz ist den beiden möglicherweise nicht zu trauen, das spürt die feinfühlige Anwältin.
Tarek Naumann gibt an, von seinem Kumpel Boris Schneider (Eugen Knecht) engagiert worden zu sein, der bei der Präsentation für die Sicherheit zuständig war. Schneider ist, wie sich herausstellt, der Bruder der bloßgestellten Ehefrau Oxana. Auch Markus Kramer, der immer im Schatten von Dr. Kipp stand, könnte ein Motiv haben, seinem Boss einen Skandal anzuhängen.
Für Fans der Anwaltsserie
Plötzlich muss auch Romy Heiland bangen
Während sich ihr Fall als äußerst zäh erweist, wird Romy Heiland einem heftigen Vorwurf ausgesetzt: Sie soll in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt sein. Ihr Ex-Freund, Rechtsanwalt Ben Ritter (Peter Fieseler), ist überzeugt: Da will jemand aus ihrer Vergangenheit Romy massiv schaden.
Zu allem Überfluss erwägt auch noch ihre langjährige Assistentin Tilly Vogel (Sina Reiß) zu kündigen und Berlin zu verlassen. Ist in der Kanzlei bald nichts mehr so, wie es war?
Die neueste Episode von "Die Heiland: Wir sind Anwalt" läuft am Dienstag, 20. Januar, um 20.15 Uhr im Ersten. Zur selben Zeit ist "Das Kalkül" im kostenlosen Livestream von Joyn abrufbar.
