TV-Serie
"Die Notärztin": Das sind die Drehorte der erfolgreichen ARD-Serie
Aktualisiert:von C3
Blaulicht an der Friedrich-Ebert-Brücke, Kamerateams vor Schloss und Wasserturm: Die ARD-Serie "Die Notärztin" rückt Mannheim erneut ins Rampenlicht. Viele bekannte Orte der Stadt werden in der neuen Staffel eindrucksvoll in Szene gesetzt. Doch ist die Quadratestadt wirklich der einzige Drehort?
Schaue dir die Drehorte von "Die Notärztin" kostenlos im ARD-Livestream und bei Joyn an
Wo spielt die ARD-Serie "Die Notärztin"?
Grillduft am Neckarufer, Spaziergänger auf der Friedrich-Ebert-Brücke - und plötzlich Blaulicht, Feuerwehrfahrzeuge und ein Notarztwagen. Für mehrere Drehtage verwandelte sich die Szenerie in ein Filmset. Mittendrin: Dr. Nina Haddad, gespielt von Sabrina Amali.
Mannheim ist dabei weit mehr als nur Hintergrund. Gedreht wurde unter anderem vor dem Schloss, am Wasserturm und im Luisenpark. "Wir suchen Orte mit Wiedererkennungseffekt", sagt Produzentin Sabine Tettenborn der Zeitung "Mannheimer Morgen". Auch der Spielplatz am MVV-Hochhaus, die Kurpfalzbrücke, die Quadrate, der Jungbusch, die Hafenpromenade, das Theresienkrankenhaus und der Hauptfriedhof werden in der zweiten Staffel zu sehen sein.
Location-Scout Mutlu Acar, selbst in Mannheim verwurzelt, setzt gezielt auf markante Bauwerke. Hohe Gebäude wie der Fernmeldeturm oder das MVV-Hochhaus helfen bei der Bildgestaltung. "Je höher die Gebäude, desto größer der Radius, den ich anbieten kann." Besonders schätzt er die Friedrich-Ebert-Brücke: "Der Neckar zeigt beide Seiten Mannheims - der Rhein tut das nicht."
Laut dem "Presseportal" wurde für die zweite Staffel zeitweise auch in der deutschen Hauptstadt Berlin in einem Filmstudio gedreht. Um welche Szenen es sich dabei genau handelt, ist unklar.
Dreharbeiten mit echtem Stadtleben
Damit die Drehs reibungslos laufen, werden Anwohner:innen und Einrichtungen frühzeitig informiert. Acar spricht von einem "imaginären Schirm" um das Set. So bleibt Raum für konzentriertes Arbeiten - auch wenn Passant:innen neugierig von Brücken oder Gehwegen zuschauen.
Manchmal verschwimmt die Grenze zwischen Film und Realität. Bei einer Unfallszene hielt eine Autofahrerin das Geschehen für echt - und verursachte einen tatsächlichen Auffahrunfall. Schauspieler Marcel Wilhelm, der im echten Leben Sanitäter ist, und Feuerwehrberater Jörg Hohmeier reagierten sofort. Der Dreh stand 30 Minuten still, bis die Rettungskräfte eintrafen.
Auch abseits des Sets schwärmen viele Beteiligte von der Region. "Ich mag die Atmosphäre hier. Die Leute sind offen, das merkt man sofort", sagt Wilhelm. Hauptdarstellerin Sabrina Amali nutzte drehfreie Zeit für einen Besuch beim Filmfestival Ludwigshafen in der Nachbarstadt: "Ich liebe das Festival über alles. Es ist eines der schönsten Festivals, die sind immer ausverkauft."
Du magst Arztserien und möchtest dir die Wartezeit verkürzen?
Mehr entdecken
Schockierende Veränderung
Armin Rhode früher: So sah der "Millionenschnitzel"-Star vor 32 Jahren aus
Kurz vor Start von Staffel 38
Warum jetzt zwei alte "Großstadtrevier"-Episoden gezeigt werden
Eine lange TV-Karriere
"Die Chefin"-Star Katharina Böhm: So sah sie 1983 aus!
"Großer Faktor fürs Glück"
Das sagt Heiner Lauterbach über das Älterwerden
Fans sind gespannt
"Die Notärztin": Diese Neuerung erwartet dich in Staffel 2
Schauspielerin verrät
Karoline Schuch steckt in ihrer "Maulwurfphase"
"Salzburg-Krimi" aus neuer Feder
"Salzburg-Krimi"-Star Fritz Karl über seine Drehbuch-Premiere
Die neue Staffel startet
Flirt-Fail: So begann die Karriere von "Die Notärztin"-Star Max Hemmersdorfer
Start der neuen Staffel
"Oderbruch"-Star Lucas Gregorowicz über seine Ehe mit Anna Maria Mühe