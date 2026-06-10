Thomas Ohrner und Anne Arnholdt feiern ihr Eheglück – für den Schauspieler ist es die dritte Hochzeit.

Ein strahlendes Brautpaar, funkelnde Ringe und große Gefühle: "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler Thomas Ohrner hat seiner Partnerin Anne Arnholdt heimlich das Jawort gegeben.

Mit einem Hochzeitsfoto und wenigen, aber deutlichen Worten machte Thomas Ohrner sein neues Eheglück öffentlich. Gemeinsam mit Anne Arnholdt hat der Schauspieler und Moderator den Bund fürs Leben geschlossen. Auf Instagram teilte das Paar erste Eindrücke von seinem besonderen Tag.

Auf dem veröffentlichten Bild in seiner Instagram-Story zeigen sich die Frischvermählten glücklich in ihren Hochzeitsoutfits. Dazu schreibt Ohrner:

In seinen Instagram-Storys lässt der Schauspieler seine Fans an den Feierlichkeiten teilhaben. Dort sind unter anderem die Eheringe des Paares zu sehen. Zahlreiche Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Viele Follower:innen freuten sich sichtbar über das Liebesglück des ehemaligen "Dahoam is Dahoam"-Schauspielers.

Bereits im vergangenen Jahr hatten der 61-Jährige die Verlobung mit seiner Liebsten bekannt gegeben. Nach drei Jahren Beziehung stellte der Schauspieler die entscheidende Frage in einer besonders romantischen Atmosphäre.

Die Kulisse hätte kaum festlicher sein können: ein prachtvoller Barocksaal in den Bergen, geschmückt mit Blumen und Kerzen. Dazu Champagner und ein gemeinsames Dinner.

Noch heute erinnert sich Anne Arnholdt gern an diesen Moment. Damals schwärmte sie im Interview mit der "Bunte": "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht."

Auch Thomas Ohrner blickte mit einem Lächeln auf die Planung zurück und erklärte: "Vielleicht ein bisschen kitschig." Und weiter: