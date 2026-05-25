"Ganz faul, trotz meines Ranzens, bin ich nicht" Was macht "In aller Freundschaft"-Star Michael A. Grimm in seiner Freizeit? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Dramatische Rolle für Michael A. Grimm in "In aller Freundschaft": Als Forstarbeiter Jens Kling wird er in der Episode "Bruch" von einem umstürzenden Baum eingeklemmt. Kann er rechtzeitig gerettet werden? Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Seit 30 Jahren ist er in Theater, Film und Fernsehen aktiv. Meist in kleinen Rollen, doch stets präsent. So auch am 26. Mai in der Kultserie "In aller Freundschaft". Der Schauspieler Michael A. Grimm im Porträt.

"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr Hier im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

"Ich habe mich immer als Schauspieler gesehen, nie als Star", erklärte Michael Alexander Grimm 2021 in einem Interview mit dem Format "Prisma" auf die Frage, warum er so häufig in Nebenrollen zu sehen sei. "Ich habe Spaß daran, meine Arbeit zu erledigen - auch wenn ich natürlich nichts gegen größere Rollen einzuwenden habe", fügte er hinzu. In weit mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen hat der 55-Jährige seit 1999 schon mitgewirkt. Am 26. Mai hat er zum zweiten Mal eine Episodenrolle in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Darin geht es dramatisch zu: Grimm spielt den Forstarbeiter Jens Kling, auf den ein morscher Baum gestürzt ist. Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) findet ihn zufällig und stellt fest: Um Klings Leben zu retten, muss dessen Arm amputiert werden. Das lehnt dieser jedoch vehement ab.

Mehr als 50-mal war Michael A. Grimm ein "Rosenheim-Cop" Bei derart vielen Einsätzen vor der Kamera sprangen für den Münchner auch einige regelmäßige Auftritte heraus. Am bekanntesten wohl sein Part als Diebstahl-Experte Tobias Hartl in der Krimiserie "Die Rosenheim-Cops". Nach zwei Kurzeinsätzen war Grimm von 2009 bis 2016 mehr als 50-mal in dem Kultformat zu sehen. Auch in der BR-Serie "Dahoam is dahoam" hatte der Darsteller ein "Abo". Von 2007 bis 2009 verkörperte er die Rolle des Metzgers Maximilian Brunner. Im Anschluss kehrte er immer wieder mit Gastauftritten zurück. Eine seiner seltenen Hauptrollen hatte der Schauspieler 2021 im TV-Drama "Tanze Tango mit mir". Darin spielt er einen herzkranken arbeitslosen Familienvater, der heimlich eine Leidenschaft für den exotischen Tanz entwickelt.

Erst mit Mitte 20 entschied sich Michael A. Grimm für eine Schauspiel-Karriere Der 1970 in München geborene Darsteller war nach seiner Schulzeit zunächst eher in Gelegenheitsjobs unterwegs. Er arbeitete als Taxifahrer, auf dem Bau und als Anstreicher. Zwischenzeitlich war er Leadsänger einer Rockband. Erst mit 24 ging er an die Bayerische Filmakademie und ließ sich an der Bayerischen Theaterakademie München zum Diplom-Schauspieler ausbilden. Danach gehörte seine Leidenschaft zunächst dem Theater. Von 1997 bis 2001 gehörte Michael A. Grimm zum Ensemble des Bayerischen Staatsschauspiels. Bis 2004 stand er auf der Bühne des Hessischen Staatstheaters in Kassel. Seine ersten kleinen Filmrollen ergatterte er bereits 1996. Im Fernsehen war die Episode "Norbert" des Münchner "Tatort" im Jahr 1999 der Startschuss. Internationales Flair genoss Michael A. Grimm 2005 mit dem Kinofilm "Merry Christmas". Dieser handelt vom Weihnachts-Waffenstillstand zwischen schottischen, französischen und deutschen Soldaten an der Front im Ersten Weltkrieg. Stars wie Daniel Brühl, Diane Krüger und Danny Boon ("Willkommen bei den Sch'tis") waren mit von der Partie.

Michael A. Grimm als ewiger "Episoden-Heini"? Seit seinem Einstieg ins TV-Geschäft hat der Schauspieler schon in so ziemlich jedem Format mitgespielt. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte er 2021 scherzhaft, er habe zwei Rollenfächer: "Bürgermeister, Wirte oder Metzger - oder den Mann, der Frauen oder Kinder tötet". Vom Metzger war schon die Rede. Den Bürgermeister spielte Michael A. Grimm zuletzt im ZDF-Format "Die Maiwald". Einen Tatverdächtigen verkörpert der Charakterkopf immer wieder. Im "Prisma"-Interview erinnerte sich der Darsteller an ein ganz besonderes Jahr. "Da habe ich in vier unterschiedlichen SOKO-Serien mitgespielt. In Kitzbühel war ich ein antipathischer verdächtiger Kleinunternehmer, bei SOKO Köln und SOKO München ebenso, bis ich bei der SOKO Wien einen antipathischen verdächtigen Großunternehmer spielte." Die Gefahr, dauerhaft auf eine bestimmte Figur reduziert zu werden, sieht er indes nicht, wie er betont: "Wenn ich mal keine Lust habe, zum tausendsten Mal in einer Serie den Episoden-Heini zu geben, mache ich halt etwas anderes." Sein Vorteil sei, "dass ich ziemlich breit aufgestellt bin. Ich spiele Theater, bin bei Film und Fernsehen zu Hause, halte Lesungen, mache Synchron, spreche Hörbücher".