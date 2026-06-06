Zwischen Castings und Charts "Im Netz der Gier"-Star: Stoppt Paula Hartmann mit der Schauspielerei? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Paula Hartmann als Larissa Grawe im Thriller "Im Netz der Gier". Mit der Erpressung eines kasachischen Oligarchen bringt sich die Studentin in höchste Lebensgefahr. Rechts Andreas Warmbrunn als Malte Büsing. Bild: ARD Degeto/Oliver Feist

Was Paula Hartmann anpackt, scheint zu klappen: Schon mit sechs Jahren begann ihre Schauspiel-Karriere, gleich ihr erstes Casting war ein Treffer. Auch als Sängerin und an der Uni konnte sie durchstarten. Das engagierte Multitalent im Porträt.

"Ich habe sie ein ganzes Jahr genervt. Aber so richtig!", erinnerte sich Paula Hartmann 2015 in einem Interview mit der "Berliner Zeitung". Mit fünf Jahren habe sie Kontakt mit einem Nachbarsjungen gehabt, der eine kleine Rolle in der Serie "Berlin, Berlin" hatte. Schauspielern? Das wollte die kleine Paula auch. Und so redete sie auf ihre Mutter ein, die erst mal nicht begeistert war. "Dann hat sie widerwillig irgendeine Agentur angeschrieben, damit ich Ruhe gebe." Heute, 20 Jahre später, hat Paula Hartmann in mehr als 25 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. So auch im Thriller "Im Netz der Gier", den das Erste am 6. Juni ausstrahlt. Darin verkörpert sie Larissa, die Tochter der Hauptfigur Anna Grawe (Tanja Wedhorn). Diese stößt als Büroleiterin einer Bundestagsabgeordneten auf einen Korruptionsskandal, in den auch ihre Tochter verwickelt ist. Denn Larissa spielt ein gefährliches Spiel: Sie erpresst den kasachischen Oligarchen Parygin (Eugen Knecht) mit einem intimen Video.

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Paula Hartmann: Gleich das erste Casting klappte Zurück zu den Anfängen der talentierten Schauspielerin: Die angeschriebene Agentur lud Paula zum Vorsprechen ein. Und schickte sie prompt zum Casting für den Film "Der Mustervater 2". "Das Casting lief super", erzählte sie in der "Berliner Zeitung". "Ich habe mich sofort total gut mit der Regisseurin Dagmar Hirtz verstanden." Am nächsten Tag kam die Zusage. Das war 2007. Im Anschluss ging es fast nahtlos weiter. Ab 2009 spielte Hartmann zwei Staffeln lang Luisa, die Pflegetochter der "Tierärztin Dr. Mertens". Im selben Jahr war sie im Kinofilm "Alle anderen" an der Seite von Lars Eidinger zu sehen und wirkte im Historienfilm "Die Gräfin" (2009) mit.

Als sie von Julie Delpy einen iPod bekam Am Set von "Die Gräfin" traf sie nicht nur auf Hauptdarstellerin und Regisseurin Julie Delpy, sondern auch auf weitere Stars wie Daniel Brühl, William Hurt und Charly Hübner. Bei einer schwierigen Szene für die damals 7-Jährige griff Delpy zu einem Trick: "Sie wettete mit mir, dass ich die Szene nicht beim ersten Versuch schaffe", verriet Paula Hartmann in der "Berliner Zeitung". Die junge Schauspielerin hielt dagegen - und gewann einen iPod. Ein echter Luxus für die Berlinerin. Denn ihre Eltern, eine Bankangestellte und ein Arzt, legten auch später immer Wert darauf, dass sich Paula ihre "Goodies" verdienen musste. So bekam sie für jede Viertelstunde Klavierüben 50 Cent. Oder sie putzte für fünf Euro die Stunde den elterlichen Garten heraus. Mindestlohn? "Ich fürchte, wenn ich darauf bestehen würde, machen meine Eltern den Garten lieber selber", witzelte sie 2015 in der "Berliner Zeitung". Weitere spannende Rollen für Paula Hartmann: "Das Traumschiff - Bora Bora" (2010), der Kinofilm "Der Nanny" (2015) mit Matthias Schweighöfer - oder der TV-Film "Einfach die Wahrheit". Darin spielte Paula Hartmann 2013 erstaunlich souverän ein Kind, das von seinem Vater (Heiner Lauterbach) missbraucht worden sein soll. Selbst ihre Eltern, die mit am Set waren, zeigten sich verblüfft. "Es ist schon seltsam", erzählte Papa Ralf damals der "Bild"-Zeitung. "Ich kenne ihre Stimme, ich kenne jede Geste. Und plötzlich ist sie jemand ganz anderes. Das ist fast schon unheimlich."

Über ein Jurastudium zur Musik Die Karriere lief. Für Paula Hartmann indes kein Grund, ihre Bildung sausen zu lassen. Nach ihrem Abitur mit Notenschnitt 0,9 ging sie nach Hamburg, um Jura zu studieren. Für die umtriebige Jungstudentin erst mal ein zähes Ringen. "Die ersten Wochen an der Uni fand ich schrecklich", verriet sie im November 2025 dem Online-Portal "LTO". "Es gab Kommilitonen, die schon am ersten Tag des Studiums in die Bibliothek gegangen sind. Für mich war das nichts." Über Kontakte aus der Hamburger Musikszene fand sie zu einer frühen Liebe ihres Lebens zurück: dem Musizieren und Verfassen von Gedichten. Früher habe sie dabei Probleme gehabt, diese beiden Dinge zu kombinieren, wie sie in der "B.Z." erzählte. "Da war so eine Mauer dazwischen, ganz komisch." Doch nun war sie bereit, loszulegen. Im April 2022 brachte sie ihr Solo-Album "Nie verliebt - Und andere Gute-Nacht-Geschichten" heraus, das bis auf Platz 20 der deutschen Charts stieg. Noch erfolgreicher war zwei Jahre später "Kleine Feuer": Der Longplayer schoss bis auf Platz 2. Im selben Jahr gewann Hartmann auch den Musikpreis "1 Live Krone" in der Kategorie "Beste Künstlerin". Auf Spotify hat sie momentan 1,2 Millionen monatliche Hörer:innen.

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Was bringt die Zukunft für Paula Hartmann? Ihr Studium schloss sie dennoch im Frühjahr 2025 ab. Wie es mit ihrer Karriere weitergeht, ließ Paula Hartmann Ende des Jahres 2025 offen. Das Schauspielern scheint momentan jedoch kein großes Thema zu sein, wie sie in einem Interview mit "1 LIVE Krone" betonte: "Aktuell hab ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde nicht so weit gehen, dass es raus-raus ist, aber aktuell nimmt es keinen Platz in meinem Kopf, in meinem Leben ein." Über den Beziehungsstatus der 25-Jährigen ist öffentlich nichts bekannt. Musikalisch arbeitete sie lange mit dem Hamburger Musiker und Produzenten Friso Dubbeld zusammen, stellte jedoch klar: "Er ist mein bester Freund" - mehr nicht. "Im Netz der Gier" läuft am Samstag, dem 6. Juni um 20:15 Uhr im Ersten. Zur selben Zeit ist der Thriller aus dem Jahr 2024 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.