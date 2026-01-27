Neuer Fall: "Pechmarie" "Nord bei Nordwest" geht weiter: Im neuen Fall wird wieder geküsst! Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von teleschau In "Nord bei Nordwest - Pechmarie" müssen Hauke (Hinnerk Schönemann), Hannah (Jana Klinge, rechts) und Jule (Marleen Lohse) den Fall um eine verschwundene Geldtasche aus einem Drogendeal lösen. Bild: NDR/Gordon Timpen

Das Knistern zwischen Kommissar Hauke und seiner Kollegin Hannah sowie Tierärztin Jule ist fester Bestandteil der Reihe "Nord bei Nordwest". Leider wird nie mehr daraus. Oder? - Im neuen Film "Pechmarie" (Donnerstag, 29. Januar, 20:15 Uhr, ARD) könnte ein leidenschaftlicher Kuss alles ändern ...

Spannende Fälle im hohen Norden Schau "Nord bei Nordwest" am 29. Januar im ARD-Livestream auf Joyn

Darum geht es in "Nord bei Nordwest - Pechmarie" Vier Tote, eine Tasche mit Drogen sowie eine fehlende Tasche mit Geld. Damit bekommen es Kommissar Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und seine Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) im 28. Fall zu tun. Allem Anschein nach ging es um eine Drogenübergabe, die tödlich endete. Nur einer der Toten kommt aus dem Ostseeort Schwanitz: Moritz Hansen. Er konnte sich von dem Parkplatz, auf dem der fatale Schusswechsel stattfand, noch nach Hause zu seiner Schwester Marie (Anne Zander) schleppen, bevor er seinen Verletzungen erlag. Die gehörlose junge Frau ist die titelgebende "Pechmarie". In ihrem Leben musste sie bereits einiges durchmachen. Hauke und Hannah müssen nun herausfinden, wer die drei anderen Toten sind und ob es einen Täter neben den vier Ermordeten gibt. Denn irgendjemand muss ja die Tasche mit dem Drogengeld in seinen oder ihren Besitz gebracht haben. Es wird also ganz schön spannend im beschaulichen Schwanitz. Spannend ist allerdings auch in diesem Film der Reihe einmal mehr die Dreiecksbeziehung zwischen Hauke, Hannah und Tierärztin Jule (Marleen Lohse).

Das ewige Warten auf den Kuss "Der Kuss, zu dem es nicht kommt, ist in Schwanitz mehr als nur ein verhinderter Kuss. Er ist ein Versprechen", sagten die Redakteure Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film) in der Ankündigung der ARD zum 25. Fall "Fette Ente mit Pilzen" Anfang 2025. Dieser Kuss, zu dem es einfach nicht kommt, sorgt schon seit Beginn der Reihe "Nord bei Nordwest" 2014 für Spannung abseits des Kriminalfalls des jeweiligen Films. Der Flirt und die Spannung zwischen Kommissar Hauke Jacobs und Tierärztin Jule Christiansen dauert schon Jahre an, ebenso seit 2021 die offensichtliche Anziehung zwischen Hauke und seiner Kollegin Hannah Wagner und zuvor Lona Vogt (Henny Reents).

Ein nur halb gebrochenes Versprechen Allerdings brechen die Drehbuchautoren und Regisseure das Versprechen vom Kuss, zu dem es nicht kommt, immer wieder einmal. Zumindest im Ansatz. Im 26. Fall "Haare? Hartmann!" etwa kam es 2025 zum etwa 30 Sekunden langen Kuss zwischen Hauke und Hannah im Wagen des Ermittlers. Ein Kuss aus Leidenschaft? Nicht ganz. Er war vielmehr eine Idee Hannahs, eine Tarnung, um nicht von einer observierten Person entdeckt zu werden.

Hauke und Jule in Love? Auch im neuesten Film "Nord bei Nordwest: Pechmarie" kommt es zu einem langen Kuss. Diesmal zwischen Hauke und Tierärztin Jule. Und der wirkt mindestens so ungestüm wie der zwischen Hauke und Hannah, wenn nicht sogar noch leidenschaftlicher. Zuvor bringt Jule den in sozialen und romantischen Dingen unbeholfenen Hauke schon dazu, doch endlich mit dem ewigen Siezen aufzuhören. Warum dann nicht auch endlich die wahren Gefühle zulassen? Ist es diesmal endlich mehr als ein "Dienstkuss", wie Hauke es nennt? Hannah jedenfalls kann ihre Eifersucht nicht verbergen, als sie davon erfährt.