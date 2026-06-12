Krimi-Pause Schlechte Nachricht für "Der Wien-Krimi"-Fans: Das ist über die neuen Folgen bekannt Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Philipp Hochmair (l.) ist als blinder Sonderermittler Alexander Haller im "Der Wien-Krimi" zu sehen, hier mit Andreas Guenther (r.). Neue Folgen sind bereits abgedreht. Bild: ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film

Ein Entführungsfall in den Wiener Weinbergen lief am 11. Juni 2026 im Ersten - doch neu war die Folge nicht. Während die Sommerpause die ARD-Krimis fest im Griff hat, gibt es immerhin gute Nachrichten für Fans von "Der Wien-Krimi". Zwei neue Fälle sind bereits fertig gedreht.

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Die malerischen Gassen Wiens, ein blinder Ermittler mit außergewöhnlichem Spürsinn und Millionen treue Zuschauer:innen. Seit Jahren gehört "Der Wien-Krimi" zu den erfolgreichsten Krimiformaten im Ersten. Wer gestern Abend eingeschaltet hat, wurde allerdings enttäuscht. Am Donnerstagabend bekamen die Fans keine neue Folge zu sehen. Stattdessen läuft mit "Tod im Weinberg" ein Fall, den viele bereits kennen dürften. Die Episode wurde 2023 erstmals ausgestrahlt. Trotzdem hat sich das Einschalten der Zuschauer:innen für die ARD gelohnt. Insgesamt haben sich 4,01 Millionen Krimi-Fans die Wiederholung angesehen.

"Der Wien-Krimi": Darum geht es Im Mittelpunkt von "Tod im Weinberg" steht die Entführung des jungen Paul Rauch. Der 22-Jährige wird auf offener Straße verschleppt. Kurz darauf erscheint ein Erpressungsvideo. Die Forderung der Täter: zwei Millionen Euro Lösegeld innerhalb von 48 Stunden. Während Pauls Mutter die Polizei aus dem Fall heraushalten möchte, nehmen Alexander Haller und sein Partner Niko Falk die Ermittlungen auf. Ihre Spur führt sie schließlich in die Weinberge oberhalb von Wien - eine idyllische Kulisse, hinter der sich dunkle Geheimnisse verbergen. Die Folge gehört mittlerweile zu den bekannteren Fällen der Reihe, die seit 2018 erfolgreich im Ersten läuft. Insgesamt wurden bislang 13 Filme produziert. Regelmäßig verfolgen mehrere Millionen Zuschauer:innen die Ermittlungen des ungewöhnlichen Duos.

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Die nächsten Fälle stehen schon fest Auch wenn Fans in diesem Jahr offenbar auf neue Folgen verzichten müssen, gibt es Grund zur Vorfreude. Zwei weitere Filme sind bereits abgedreht und warten auf ihre Ausstrahlung. Einer der neuen Fälle trägt den Titel "Falco". Unter einer Brücke wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Die Ermittlungen führen Haller und Falk in einen Wiener Club, in dem ein Sänger regelmäßig als Falco-Double auftritt. Schnell stoßen die Ermittler auf Affären, Geheimnisse und Widersprüche. Je tiefer sie graben, desto undurchsichtiger wird der Fall. Besonders spannend: Die berühmte Wiener Pop-Ikone Falco spielt in der Geschichte eine zentrale Rolle und zieht sich wie ein roter Faden durch die Ermittlungen.