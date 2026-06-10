TV-Comeback ARD-Hit "Inas Nacht" startet wieder: Diese Gäste sorgen zum Auftakt für beste Unterhaltung Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Diese TV-Ikone gehört zu den ersten Gästen der neuen Staffel von "Inas Nacht" in der ARD. Bild: NDR / Morris Mac Matzen

Der Hamburger Schellfischposten füllt sich wieder mit prominenten Gäst:innen, Musik und jeder Menge spontaner Geschichten. Zum Start der neuen Staffel von "Inas Nacht" setzt die ARD auf bekannte Gesichter, überraschende Einblicke und einen besonderen musikalischen Moment. Vor allem eine Entertainerin dürfte den Fans bestens bekannt sein.

Schnack, Schnaps und Scherzfragen mit Ina Müller Neue Folgen von "Inas Nacht" donnerstags um 22:50 Uhr im Das Erste-Livestream auf Joyn

Schon bald flimmern wieder lockere Gespräche, Live-Musik und jede Menge norddeutscher Charme über die Bildschirme. "Inas Nacht" geht in die nächste Runde: Am 16. Juli startet die beliebte Late-Night-Show mit Gastgeberin Ina Müller in ihre inzwischen 22. Staffel. Ausgestrahlt wird die Sendung donnerstags um 22.50 Uhr im Ersten direkt nach den "Tagesthemen". Wer später einschalten möchte, findet die Folgen anschließend für zwei Jahre in der ARD-Mediathek.

Barbara Schöneberger nimmt erneut auf dem Barhocker Platz Wenn die ersten Gäst:innen den legendären Schellfischposten betreten, ist ein bekanntes Gesicht direkt mit dabei. TV-Ikone Barbara Schöneberger kehrt bereits zum dritten Mal in die Kultsendung zurück. Zwischen Tresen, Publikum und Shantychor spricht die Moderatorin über ihre Begeisterung für Schweden, verrät ungewöhnliche Gründe für ihre Freude über Baustellenlärm und erzählt von Begegnungen, die sie heute besonders schätzt. Für einen besonderen Moment sorgt außerdem die Musik. Gemeinsam mit Ina Müller greift Schöneberger zum Mikrofon und präsentiert ein Duett, das für echte Gänsehaut sorgen dürfte.

Auch Campino feiert sein Wiedersehen mit Ina Müller Nicht nur Barbara Schöneberger gehört zu den Stammgästen der Sendung. Auch Campino nimmt bereits zum dritten Mal im Hamburger Kultlokal Platz. Der Sänger der Toten Hosen blickt auf seine Erfahrungen auf und neben der Bühne zurück und erzählt, warum spektakuläre Aktionen bei Konzerten heute seltener geworden sind. Außerdem spricht er über seine Verbindung zur englischen Küstenregion Cornwall und verrät, wie eine Begegnung mit König Charles III. stilvoll gemeistert wird. Musikalisch hat Campino ebenfalls etwas im Gepäck: Gemeinsam mit den Toten Hosen präsentiert er einen Titel aus dem aktuellen Album.