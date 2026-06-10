TV-Comeback
ARD-Hit "Inas Nacht" startet wieder: Diese Gäste sorgen zum Auftakt für beste Unterhaltung
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der Hamburger Schellfischposten füllt sich wieder mit prominenten Gäst:innen, Musik und jeder Menge spontaner Geschichten. Zum Start der neuen Staffel von "Inas Nacht" setzt die ARD auf bekannte Gesichter, überraschende Einblicke und einen besonderen musikalischen Moment. Vor allem eine Entertainerin dürfte den Fans bestens bekannt sein.
Schnack, Schnaps und Scherzfragen mit Ina Müller
Schon bald flimmern wieder lockere Gespräche, Live-Musik und jede Menge norddeutscher Charme über die Bildschirme. "Inas Nacht" geht in die nächste Runde: Am 16. Juli startet die beliebte Late-Night-Show mit Gastgeberin Ina Müller in ihre inzwischen 22. Staffel. Ausgestrahlt wird die Sendung donnerstags um 22.50 Uhr im Ersten direkt nach den "Tagesthemen". Wer später einschalten möchte, findet die Folgen anschließend für zwei Jahre in der ARD-Mediathek.
Barbara Schöneberger nimmt erneut auf dem Barhocker Platz
Wenn die ersten Gäst:innen den legendären Schellfischposten betreten, ist ein bekanntes Gesicht direkt mit dabei. TV-Ikone Barbara Schöneberger kehrt bereits zum dritten Mal in die Kultsendung zurück. Zwischen Tresen, Publikum und Shantychor spricht die Moderatorin über ihre Begeisterung für Schweden, verrät ungewöhnliche Gründe für ihre Freude über Baustellenlärm und erzählt von Begegnungen, die sie heute besonders schätzt.
Für einen besonderen Moment sorgt außerdem die Musik. Gemeinsam mit Ina Müller greift Schöneberger zum Mikrofon und präsentiert ein Duett, das für echte Gänsehaut sorgen dürfte.
Auch Campino feiert sein Wiedersehen mit Ina Müller
Nicht nur Barbara Schöneberger gehört zu den Stammgästen der Sendung. Auch Campino nimmt bereits zum dritten Mal im Hamburger Kultlokal Platz. Der Sänger der Toten Hosen blickt auf seine Erfahrungen auf und neben der Bühne zurück und erzählt, warum spektakuläre Aktionen bei Konzerten heute seltener geworden sind.
Außerdem spricht er über seine Verbindung zur englischen Küstenregion Cornwall und verrät, wie eine Begegnung mit König Charles III. stilvoll gemeistert wird. Musikalisch hat Campino ebenfalls etwas im Gepäck: Gemeinsam mit den Toten Hosen präsentiert er einen Titel aus dem aktuellen Album.
Junger Newcomer feiert TV-Premiere
Neben bekannten Namen setzt "Inas Nacht" auch auf frische Gesichter. Mit Connor Skinner betritt ein vielversprechender Nachwuchskünstler die Bühne des Schellfischpostens. Für den 21-jährigen Briten ist es der erste Fernsehauftritt überhaupt. Mit seiner markanten Stimme möchte er das Publikum für sich gewinnen.
Natürlich dürfen auch die festen Zutaten der Sendung nicht fehlen. Der Shantychor De Tampentrekker sorgt erneut für musikalische Einlagen zwischen den Gesprächen. Dazu kommen die legendären Bierdeckelfragen, die von 28 ausgewählten Gästen direkt aus dem Publikum gestellt werden.
Und hinter dem Tresen wacht wie gewohnt Frau Müller über das Geschehen. Mit viel Charme kümmert sie sich um Gäste und Publikum – auch wenn sie mit Gastgeberin Ina Müller trotz des gemeinsamen Nachnamens nicht verwandt ist.
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