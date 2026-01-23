Die Schauspielerin im Porträt "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer: Darum hat sie es ihren Eltern schwer gemacht Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Seit Mai 2021 als Kommissarin Liv Moormann im Bremer "Tatort" zu sehen: Jasna Fritzi Bauer. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel

Halb Chilenin, halb Schweizerin, voller Energie: Seit 15 Jahren mischt Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer den TV-Markt auf. Früher sehr häufig als Heranwachsende, zuletzt schon sieben Mal als Bremer Ermittlerin in der ARD-Krimireihe "Tatort". Die Wahl-Berlinerin im Porträt.

"Bis in die Rente werde ich wohl nicht 'Tatort'-Kommissarin bleiben, aber ein paar Filmchen will ich noch machen", sagte Jasna Fritzi Bauer im Dezember 2024 im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die 36-Jährige äußert sich gerne flapsig, hat aber immer eine Botschaft. Die lautet in dem Fall: "Momentan macht es mir noch sehr viel Spaß." Die Fans des Bremer "Tatorts" dürften bei diesen Aussagen erleichtert sein. Am 25. Januar ist Bauer alias Kriminalkommissarin Liv Moormann mit ihrer Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram) wieder im Einsatz. "Wenn man nur einen retten könnte" ist der achte Fall des Duos. Der erste, "Neugeboren", wurde am 24. Mai 2021 ausgestrahlt. Für die gebürtige Wiesbadenerin neues Terrain, obwohl sie bereits 2011 ihr Debüt als Filmschauspielerin gefeiert hatte. Zunächst wurde Jasna Fritzi Bauer jedoch häufig als Jugendliche gecastet. Vermutlich auch wegen ihrer eher zierlichen Physiognomie samt 1,58 Meter Körpergröße.

Die "Tatort"-Kommissarin: "Meine Mutter hatte auch schon schwere Zeiten mit mir" Wäre es nach ihren Eltern gegangen, hätte Jasna Fritzi Bauer ohnehin einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Ihr Vater, ein chilenischer Café-Besitzer, und ihre Mutter, eine Schweizer Germanistin, waren von ihrem Berufswunsch nicht begeistert. "Meine Eltern haben sich am Anfang viele Sorgen gemacht, weil der Beruf der Schauspielerin schon eher unsicher ist", erzähle sie 2024 im Gespräch mit "t-online". Aber ihr fielen "einfach nicht viele andere Berufe ein", die sie hätte ausüben wollen. So setzte Jasna Fritzi in ihrer Patchwork-Familie mit sieben Geschwistern ihren Kopf durch. Sie ging vor dem Abi von der Schule ab, um sich dem Jugendclub des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden anzuschließen. "Da habe ich einen Einlauf bekommen von meinen Eltern. Aber ich war 18, sie konnten nichts tun", erinnerte sie sich 2017 im "Focus". Ab 2008 absolvierte Bauer ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Ihre Eltern waren angesichts ihrer frühen Erfolge bald beruhigt. Rückblickend gesteht die quirlige Schauspielerin indes, dass sie es ihrer Familie nicht immer leicht gemacht habe: "Ich war nicht so richtig cool und ziemlich aggressiv. Meine Mutter hatte auch schon schwere Zeiten mit mir, glaube ich."

Jasna Fritzi Bauers Durchbruch: Sie spielte ein Mädchen mit Tourette-Syndrom Nach zahlreichen Theater-Engagements, unter anderem in Wien, wurde gleich ihre erste Kino-Hauptrolle zum Volltreffer: Im Film "Ein Tick anders" spielt Jasna Fritzi Bauer die 17-jährige Schulabbrecherin Eva, die am Tourette-Syndrom leidet. Für ihre Darstellung wurde sie 2011 mit dem Nachwuchsdarstellerpreis des Filmkunstfests Mecklenburg-Vorpommern und 2012 mit dem New Faces Award ausgezeichnet. Es folgten weitere komplexe Rollen als Heranwachsende, etwa im Film "About a Girl", in dem sie 2015 als suizidale Jugendliche Charleen zu sehen war. Oder 2017 in "Axolotl Overkill". Jasna Fritzi, mittlerweile 28 Jahre alt, spielt die 16-jährige partyfreudige Mifti. In der Comedy-Serie "jerks" konnte sie 2018 und 2019 ihr komödiantisches Talent zeigen, ehe 2020 der "Tatort" anklopfte. "Ich wurde ganz klassisch zum Casting eingeladen", erzählte die Schauspielerin 2024 in einem Interview mit "Prisma". Die Anfrage sei für sie sehr unerwartet gewesen, "zu dem Zeitpunkt war ich auch gerade 30". Aber es war auch eine willkommene Abwechslung, eine Kommissarin zu spielen, "anstatt einer der vielen jungen Rollen, für die ich vorher oft gecastet wurde".

Für den "Tatort" machte Jasna Fritzi Bauer ihren Führerschein Erstaunlich: Wegen ihrer Körpergröße dürfte die Darstellerin im richtigen Leben nur in fünf Bundesländern in den Polizeidienst eintreten - die Mindestgröße beträgt oft 1,60 Meter. Was Jasna Fritzi Bauer aber nicht stört. Ein Leben als Kommissarin käme für sie ohnehin nicht infrage: "Das muss eine große seelische Belastung sein, wenn man all diese Leichen sieht und nachvollziehen muss, wie diese Menschen ermordet wurden." Und: Sie musste für eine der ersten Episoden auch noch schnell den Führerschein machen. Das verriet die Schauspielerin im letzten Jahr in der Talkshow "3 nach 9". Bei der theoretischen Prüfung habe sie extrem geschwitzt, erklärte sie, auch weil eine Woche später schon der Dreh beginnen sollte. Ihr Traum, dann im "Tatort" eine "richtig geile Karre zu fahren", ging derweil nicht in Erfüllung: Es wurde ein VW Passat Variant.

Jasna Fritzi Bauer privat: kämpferisch und "sehr politisch" Als Schauspielerin, speziell als eher zierliche, habe sie immer wieder mit Klischees zu kämpfen, sagt Jasna Fritzi Bauer über ihren Berufsstand. Es gebe beim Casting "generell ein großes Schubladendenken", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Im Fernsehen nehme sie zwar wahr, "dass schon seit Jahren Leute versuchen, etwas zu bewegen. Aber die Mühlen mahlen langsam und werden das auch weiterhin tun". Auch privat kämpft sie eisern gegen Schubladendenken. "Ich sage über mich, ich bin bi. Fertig", erklärte sie 2024 in der "Vogue". "Ich war mit Männern und Frauen zusammen", und sie habe irgendwann das Gefühl gehabt, "ich muss mich entscheiden und die Leute wollen mir einen Stempel aufdrücken, aber ich will keinen Stempel." Jasna Fritzi Bauer war von 2019 bis 2025 mit der Künstlerin Katharina Zorn zusammen. Auch politisch nimmt die Schauspielerin kein Blatt vor den Mund. "Ich bin ein sehr politischer Mensch, und ich finde, es läuft hier momentan alles ein bisschen rückwärts", sagte sie 2025 in "3 nach 9". "Ich finde ganz schrecklich, dass diese jetzt gesichert rechtsextreme Partei bei uns im Bundestag sitzt", fügte sie mit Blick auf die AfD hinzu.

Nicht nur als Schauspielerin zeigt die Wahl-Berlinerin im deutschen TV ihr Können. 2022 belegte sie als Seestern bei "The Masked Singer" den fünften Platz. Ihre Auftritte in Staffel 7 kannst du im kostenlosen Stream auf Joyn nachverfolgen. Ihre Lieblingssängerin verriet Jasna Fritzi Bauer 2017 im "Focus": "Es ist ein bisschen peinlich, aber ich liebe Helene Fischer."