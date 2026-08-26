Privates Glück Trystan Pütter: Mit dieser berühmten Schauspielerin ist der "Ramstein"-Star zusammen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Trystan Pütter ist ein gefragter Schauspieler. Bild: Matthias Koch

In "Ramstein - Das durchstoßene Herz" ist Trystan Pütter heute Abend im Ersten zu sehen. Auch seine Partnerin kennt das Publikum aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen: Heike Makatsch. Gemeinsam zeigen sich die beiden allerdings nur selten.

Das Paar hält seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich sind deshalb etwas Besonderes. Zuletzt zeigten sich Pütter und Makatsch unter anderem bei der Berlinale und beim Deutschen Filmball in München.

"Ramstein - Das durchstoßene Herz" siehst du heute zur Primetime im Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr Ramstein - Das durchstoßene Herz Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Trystan Pütter und Heike Makatsch machten ihre Liebe 2017 öffentlich Wann genau sich die beiden ineinander verliebten, ist nicht bekannt. Auf Pütters Instagram-Profil findet sich ein erstes gemeinsames Foto aus dem November 2013. Offiziell als Paar zeigten sie sich jedoch erst einige Jahre später. Bei der Berlinale 2017 ließen sich Pütter und Makatsch gemeinsam fotografieren. Medienberichten zufolge haben sie eine Tochter, die 2015 zur Welt gekommen sein soll. Gelegentlich gibt es kleine Einblicke in ihr Privatleben. In ihrem Berlinale-Rückblick bezeichnete Heike Makatsch ihren Partner etwa als "atemberaubenden Trystan Pütter".

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Dass beide die Herausforderungen der Schauspielerei aus eigener Erfahrung kennen, schätzt Makatsch besonders. Im Interview mit "Gala" erklärte sie 2025:

Man sitzt im selben Boot. Ich finde das nur positiv. Heike Makatsch

Sie könnten Verständnis für die Arbeit des jeweils anderen aufbringen, sich unterstützen und gegenseitig auffangen. Und manchmal führt der gemeinsame Beruf sie sogar an dasselbe Set. Bereits 2009 spielten Pütter und Makatsch im Kinofilm "Hilde" mit. Darin verkörperte er Kurt Hirsch, den ersten Ehemann der von Makatsch dargestellten Hildegard Knef. Ob sie sich erst bei diesen Dreharbeiten kennenlernten, ist nicht bekannt. Später standen sie für die Comedyserie "German Genius" erneut gemeinsam vor der Kamera.

Trystan Pütter spielte auch in "Babylon Berlin" Pütter ist dem Fernsehpublikum aus zahlreichen Produktionen bekannt. Größere Aufmerksamkeit erhielt er 2008 durch den ARD-Film "Einer bleibt sitzen". Später spielte er im oscarnominierten "Toni Erdmann" einen kleinen Part und übernahm in "Ku'damm 56" die Rolle des Freddy Donath. Auch in den Fortsetzungen "Ku'damm 59" und "Ku'damm 63" war er zu sehen. In "Babylon Berlin" gehörte er als Anwalt Hans Litten ebenfalls zum Ensemble.