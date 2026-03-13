Die Stimme von Tom Hardy Warum hält "Das dunkle Vermächtnis"-Star Torben Liebrecht Privates geheim? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Werden im Laufe des Films zum Gespann: Kommissar Ritter (Torben Liebrecht, l.) und Kim Wenrich (Felicitas Woll, r.) in "Das dunkle Vermächtnis". Bild: ARD Degeto Film/MadeFor Film GmbH/Hans-Joachim Pfeiffer

Wenn Kultproduktionen wie "Spider-Man", "Der Hobbit" oder "Homeland" im Fernsehen laufen, hören wir seine Stimme. Aber Torben Liebrecht kann auch Hörspiele - und selbst schauspielern. Jetzt kommt er mit einem Mystery-Thriller ins TV. So tickt der gebürtige Reinbeker.

Sieh Torben Liebrecht in "Das dunkle Vermächtnis" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 14. März um 20:15 Uhr einschalten und miträtseln!

Kantige Gesichtszüge, stahlblaue Augen, 1,86 Meter groß: Torben Liebrecht wird häufig für böse oder undurchsichtige Rollen gecastet. Er spielte schon einige Kriminelle, einen durchdrehenden Ehemann, aber auch schon Kaiser Karl V. Im Mystery-Thriller "Das dunkle Vermächtnis" ist der gebürtige Reinbeker auf der guten Seite: Er spielt den umsichtigen Kommissar Peter Ritter, der im Umfeld der Himmelsscheibe von Nebra einen seltsamen Mord aufklären muss. "Die Sehnsucht, der Gute zu sein, der Ermittler, der den Fall am Ende löst, ist urmenschlich", erklärte der Schauspieler 2023 in einem Interview mit "Web.de". "Wenn man aber genau hinschaut, sind die Bögen der antagonistischen Figuren oft interessanter. Die emotionalen Ausschläge sind mitunter radikaler. Und das macht es natürlich spannend, weil man mehr zeigen darf."

Besonders bedrückend: Torben Liebrecht in "Gestern waren wir noch Kinder" In der ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" aus dem Jahr 2022 bewies Liebrecht eindrucksvoll sein Können. Er spielt darin den Anwalt Peter Klettmann, der seine Frau ermordet, scheinbar völlig ohne Motiv. Im Laufe des Siebenteilers kommen jedoch immer mehr krasse Details ans Tageslicht. "Er will für seine Familie eigentlich nur das Beste, driftet aufgrund diverser Verkettungen jedoch genau ins Gegenteil ab", erklärt der Schauspieler. "Das war für mich als Schauspieler eine dankbare Vorlage."

Seine erste Liebe: Hörspiele von "TKKG" Torben Liebrecht wuchs bei Hamburg auf und kam früh mit Bibel-Hörspielen in Berührung, die ihm seine Großmutter schenkte. Als Heranwachsender kaufte er sich Hörspiel-Kassetten der Jugendserie "TKKG" - und war Feuer und Flamme. Später sammelte er Hörspielkassetten in Erstauflage. "Da bin ich dann komplett eingestiegen", verriet er 2021 im Podcast-Interview "John Sinclair Night Talk". Den Geisterjäger John Sinclair verkörperte er Anfang der 2020er-Jahre in einer Hörspiel-Reihe. In seiner "TKKG"-Phase wuchs auch sein Wunsch, Schauspieler zu werden. "Ich wollte mit den Sprechern befreundet sein", sagte er im Podcast. Kurz nach seinem 18. Geburtstag konnte er tatsächlich mal in einem Hörspiel mitwirken. In dieser Phase belegte Torben Liebrecht schulbegleitend ein Seminar in Sprecherziehung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Sein Weg war nun vorgezeichnet: Liebrecht studierte bis 2004 an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Seine Laufbahn als Filmdarsteller begann 1997 in der Fernsehserie "Die Schule am See". Danach trat er in verschiedenen deutschen Serien auf, wie 1998 in "Kommissar Rex" oder in "Großstadtrevier".

Torben Liebrecht synchronisiert Weltstars wie Tom Hardy und Damian Lewis Seine Liebe zu Hörspielen und sein Wunsch, verschiedensten Charakteren seine Stimme zu geben, führte Torben Liebrecht in die Welt der Synchronsprecher:innen. Dort ist er mittlerweile in der obersten Liga unterwegs. So ist er die deutsche Stimme des britischen Filmstars Tom Hardy, etwa im oscarprämierten Film "The Revenant - Der Rückkehrer". In den "Spider-Man"-Verfilmungen spricht er Eddie Brock alias Venom. Und in der Filmreihe "Der Hobbit" verleiht er in der deutschen Fassung der Figur des Thorin Eichenschild (Richard Armitage) seine Stimme. In der vielfach prämierten US-Serie "Homeland" hat Torben Liebrecht den Part der Figur Nicholas Brody, gespielt von Damian Lewis, synchronisiert. Schräg: Lewis steigt in Staffel 4 aus und in Staffel 5, die zum Teil in Berlin spielt, hat Liebrecht selbst eine Rolle. Was er am Synchronisieren liebt, verriet der Schauspieler 2023 gegenüber "Web.de": "Zu verstehen, was der Schauspieler im Original macht, welche Entscheidungen er als Künstler getroffen hat. Das ist ein sehr intimer und fordernder Prozess." Die Stars selbst habe er noch nie persönlich getroffen. "Ich möchte diese Schauspieler weiterhin aus der Ferne bewundern können und halte es im Zweifelsfall mit dem Motto 'Never meet your idol'."

Torben Liebrecht ist glücklich über "meine Ruhe" Trotz seiner verschiedenen TV-Rollen gelingt es Torben Liebrecht, ein von der Öffentlichkeit unberührtes Leben zu führen. In einem Interview mit der Zeitschrift "Superillu" erklärte er 2018: "Ich kann mich noch ganz normal in den Bus setzen und werde genauso freundlich oder unfreundlich behandelt von Mitreisenden wie vorher." Und er fügte hinzu: "So interessant ist mein Privatleben auch gar nicht. Ich stehe nicht auf jedem roten Teppich und gebe zu jedem Ereignis einen Kommentar ab." So ist auch über seinen Beziehungsstatus nichts bekannt. "Privatsphäre zu haben ist für mich heilig", betonte Torben Liebrecht 2023 in "Prisma". "Ich habe meine Ruhe." "Das dunkle Vermächtnis" läuft am Samstag, 14. März um 20:15 Uhr im Ersten. Zeitgleich ist der Film im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.