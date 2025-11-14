Neue Joyn-Show "Surviving Amazonas": Bestehen diese Promis die Extrem-Challenge im Urwald?

Hier wird es nicht so einfach

Joyn schickt acht Prominente auf die Reise ihres Lebens. Tief im brasilianischen Dschungel tauchen sie zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein. Bestehen sie die Prüfungen des Urwalds?

Diese Promis sind dabei

In der neuen Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" können sich die Zuschauer:innen auf eine spannende Reise zu den Ursprüngen freuen. Extremsportler Joey Kelly, Dschungelkönigin Lilly Becker, Comedienne Parshad, Fitness-Influencer Willi Whey, "Die einarmige Prinzessin" Gina Ruhl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli stellen sich der Challenge.

Die Prominenten müssen sich den Regeln der Shanenawa unterordnen – mit allen Konsequenzen. Das bedeutet: Sie stellen sich körperlichen und mentalen Prüfungen, meistern herausfordernde Aufgaben und nehmen an traditionellen Ritualen teil.