Filmfans kommen in der ARD im Sommer voll auf ihre Kosten. In vier Dritten Programmen laufen innerhalb von zwei Monaten 16 queere Filme. Eine Übersicht über die größte queere Filmreihe des Jahres.

So ein großes queeres Filmfestival gibt es sonst in diesem Jahr nicht. Innerhalb von zwei Monaten zeigt die ARD 16 queere Spielfilme, allerdings nicht im Hauptprogramm, sondern aufgeteilt auf vier Dritte Programme. Beteiligt sind BR, MDR, RBB und WDR.

Unter dem Titel "RBB Queer" zeigt das RBB Fernsehen seit 2018 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm im Programm. Der BR stieg mit "BR Queer" 2022 ein. Diesmal sind auch der MDR und WDR dabei. Alle Sender präsentieren herausragende queere Filme, die schon auf Festivals und im Kino begeistert haben - darunter gleich mehrere preisgekrönte Produktionen und zum überwiegenden Großteil deutsche Erstausstrahlungen oder Free-TV-Premieren.