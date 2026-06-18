Kein Glamour, kaum Instagram Sabrina Schlotterbeck: Warum die Frau von Nico Schlotterbeck nicht ins "Spielerfrauen"-Klischee passt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Pia In der Smitten :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Über die Frau, der Schlottis Herz gehört, ist nicht viel bekannt. Angeblich hält Sabrina dem BVB- und DFB-Kicker bereits seit zehn Jahren den Rücken frei und reist kurz nach der Geburt des zweiten Kindes sogar zu den WM-Spielen.

Sabrina Schlotterbeck sucht nicht den großen Social-Media-Auftritt Die Instagram-Accounts der meisten Spielerfrauen gleichen häufig einem Blick ins private Familienalbum - vom ersten Pärchen-Urlaub über bemalte Babybäuche und strahlende Kinderaugen - gerne auch verpixelt. Die Social-Media-Profile zeigen nicht selten das luxuriöse Leben der Frauen unserer Nationalspieler. Bei Sabrina Schlotterbeck, geborene Freymüller, sieht das anders aus. Die 27-Jährige hält sowohl ihr Privatleben als auch ihren Instagram-Kanal (@_sabrinafry_) unter Verschluss. Nur 333 Follower:innen verzeichnet ihr Account, auf dem sie bisher nur 17 Beiträge gepostet hat. Seit der standesamtlichen Trauung mit Nico Schlotterbeck im Dezember 2024 trägt sie seinen Namen. Ein Paar sind die beiden bereits seit 2018. Einige Fans behaupten, sie seien sogar schon seit 2016 in einer Beziehung. Doch auch dazu hört man von den Schlotterbecks kein Kommentar.

Sabrina Schlotterbeck sah sich bei der WM 2026 das DFB-Spiel gegen Curaçao an. Bild: Matthias Koch

Steckbrief Sabrina Schlotterbeck Geboren: 28. April 1999, Baden-Württemberg

Kurze Fußballkarriere: 1. FFC 08 Niederkirchen und Karlsruher SC

Position: Abwehr

Hochzeit mit Nico Schlotterbeck

Standesamt: Dezember 2024 in Waiblingen

Freie Trauung: Mai 2025 auf Mallorca

Kinder: Sohn *2023, Tochter *2026

Von der Jugendliebe zur Familie Die "Schlottis" sind inzwischen schon zu viert. Im November 2023 bringt Sabrina Schlotterbeck einen Sohn zur Welt. Anfang dieses Jahres folgt eine Tochter, die als womöglich jüngstes Team-Mitglied die Nationalelf auf ihrer WM-Tour durch die USA, Kanada und Mexiko begleitet. Schnappschüsse zeigen die Mutter kürzlich mit umgeschnallter Babytrage im US-Stadion. Zum Namen schweigen die Eltern - natürlich. Aber einen kleinen Hinweis gibt Sabrina Schlotterbeck dann doch. In ihrer Insta-Bio steht neben dem Buchstaben N und einem Ring-Emoji nun "mom of two" und daneben zwei kleine Herzen – eins in Blau und eins in Rosa.

Sabrina Schlotterbeck und die Kids unterstützen Schlotti auch bei der WM Der Tumult im Stadion dürfte sich für die Kleine vertraut anhören. Noch kurz vor der Geburt besucht Sabrina Schlotterbeck Anfang des Jahres mit XL-Babybauch das Signal-Iduna-Stadion an der Dortmunder Strobelallee. Jetzt also auch als Family-Support bei der Fußballweltmeisterschaft 2026. Und Nico Schlotterbeck scheint die Anwesenheit seiner Liebsten zu beflügeln. Beim Spiel Deutschland gegen Curaçao sorgt das Ausnahmetalent nach dem Ausgleich des kleinen Karibikstaates wieder für die Führung. Nach seinem Kopfball-Treffer zum 2:1 zeigt "Schlotti" zunächst seinen berühmten Bizeps-Flex, dann schaut er zur Tribüne und formt mit beiden Händen ein Herz in Richtung seiner Frau. Und das ist wahrscheinlich sein größter Flex inmitten dieses ganzen Fußball- und WM-Wahnsinns: Sabrina und die beiden gemeinsamen Kinder. Eine Familie, die ihm den nötigen Rückhalt gibt.

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