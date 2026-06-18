Warum er lieber allein bleibt Philipp Hochmair und seine Liebe zu verheirateten Frauen: So lebt der "Wien-Krimi"-Star privat Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Redaktion Philipp Hochmair hat seine ganz eigene Beziehungsform für sich gefunden. Bild: picture alliance / SvenSimon

Ob auf der Theaterbühne, im Fernsehen oder als Star zahlreicher Krimiformate: Philipp Hochmair überzeugt mit intensiver Präsenz und großer Wandlungsfähigkeit. Privat führt der Wiener allerdings ein Leben, das sich deutlich von klassischen Vorstellungen von Partnerschaft und Familie unterscheidet.

Viele Menschen träumen von einem festen Zuhause. Von Partnerschaft, Familie und Ankommen. Nicht so Philipp Hochmair. Der 51-Jährige hat einen anderen Weg gewählt und lebt seit Jahren ohne dauerhaften Lebensmittelpunkt. Seine Arbeit bestimmt den Rhythmus seines Alltags, feste Routinen spielen dabei kaum eine Rolle.

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Ein Leben zwischen Bühne, Atelier und Koffer In der Radiosendung "Frühstück bei mir" hat er sein Lebensmodell mit bemerkenswerter Offenheit beschrieben. "Ich habe keine private Identität. Ich habe auch kein Schlafzimmer - ich habe ein Atelier, in dem ich schlafen kann", so Hochmair. Tatsächlich verbringt der Schauspieler viele Nächte in seinem Atelier oder an den Orten, an denen er gerade arbeitet. Das klassische Bild vom Eigenheim mit festen Strukturen scheint für ihn keine große Bedeutung zu haben. Vielmehr versteht er sich als Künstler, der sich ganz seiner Arbeit verschrieben hat.

Philipp Hochmair privat: Liebe zu verheirateten Frauen Auch in Beziehungsdingen weiß der Schauspieler, wie er leben und lieben möchte. Eine traditionelle Partnerschaft zählt nicht zu seinen Lebenszielen. In Interviews hat Hochmair mehrfach deutlich gemacht, dass er nie den Wunsch verspürte, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen oder gemeinsam mit jemandem seinen Lebensabend zu planen. Über sein Privatleben spricht er grundsätzlich nur selten. Bekannt ist jedoch, dass sein unkonventioneller Lebensstil Beziehungen erschweren kann. Die Kunst genießt bei ihm höchste Priorität. "Ich stelle mich der Kunst zur Verfügung. Die Arbeit geht vor. Dieser Lebensstil macht sicher auch irgendwie einsam. Aber das ist es, was ich möchte, was ich mir erkämpft habe", erklärt er 2022 gegenüber "Bunte". Die Einsamkeit nimmt der Schauspieler für seinen Traum also in Kauf. Dennoch kann Philipp Hochmair auf einige Beziehungen zurückblicken. Besonders intensive Erfahrungen habe er mit verheirateten Frauen gemacht, wie er in einem "Stern"-Interview 2025 verriet. Die regelmäßigen, aber eher seltenen Treffen hätten für ihn einen besonderen Reiz gehabt, weil sie frei von Alltagszwängen gewesen seien.

Die besten Zeiten hatte ich mit verheirateten Frauen, weil sie nicht auf mich fixiert waren. Es war etwas Besonderes, wenn man sich einmal in der Woche getroffen hat. Philipp Hochmair im Gespräch mit dem "Stern"

ADHS begleitet ihn seit Jahren Auch, wenn der Schauspieler ungern Details über seine Beziehungen preisgibt, ist er bei einem anderen privaten Thema sehr offen. Philipp Hochmair spricht immer wieder über eine Herausforderung, die ihn seit vielen Jahren begleitet. Für den Schauspieler ist die Diagnose ADHS zwar ein Handicap, gleichzeitig hat er aber gelernt, damit umzugehen und seine Arbeitsweise entsprechend anzupassen. "Ich brauche Zeit und klare Vorbereitung. Große Texte kann ich nicht 'nebenbei' lernen. Wenn ich mich nicht vorbereite, steigt der Stress massiv. Wenn ich aber vorbereitet bin, kann ich auf der Bühne sehr frei werden und sehr viel abrufen", sagte er gegenüber dem Focus. Gerade für einen Schauspieler, der regelmäßig umfangreiche Rollen und Monologe bewältigen muss, stellt das eine besondere Herausforderung dar. Hochmair hat dafür jedoch eigene Strategien entwickelt. "Für mich ist das ein Handicap, aber ich habe gelernt, damit zu arbeiten. Ich brauche für Texte einen dialogischen Zugang: Jemand sitzt mir gegenüber, liest vor, und ich wiederhole. So wird aus dem reinen Lesen ein musikalischer Prozess, der mir das Lernen überhaupt erst möglich macht", so der Schauspieler.

Als Rockmusiker neben der Schauspielerei Seit 2013 performt Philipp Hochmair in der Band "Die Elektrohand Gottes". Bild: picture alliance / Eventpress Hoensch

Neben seiner Rolle als Alexander Haller im "Wien-Krimi", Theaterauftritten und Filmprojekten widmet sich Hochmair auch der Musik. Er ist Mitglied der Band "Die Elektrohand Gottes", mit der er Literatur, Rockmusik und Performance miteinander verbindet. Philipp Hochmair lebt bewusst außerhalb klassischer Lebensentwürfe und das in jedem Bereich seines beruflichen sowie privaten Daseins.