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Aktueller "Spider-Man"-Trailer

"Brand New Day": Spider-Man steht vor schwersten Neuanfang

Aktualisiert:

von Buzzwoo

Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück und muss sich neuen Gefahren und alten Gefühlen stellen.

Bild: picture alliance / Invision

Ein Comeback im Schatten der Vergangenheit: Der erste Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" zeigt Tom Holland in seiner wohl emotionalsten Rolle - zwischen Action, Verlust und einer mächtigen Bedrohung.

Hintergründe zu den "Spider-Man"-Verfilmungen erfährst du in "Inside Spider-Man"

Ganze Folge
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Der Weg auf die Leinwand

Verfügbar auf JoynFolge vom 05.12.2024 • 42 Min • Ab 12

Zwischen Einsamkeit und Verantwortung

Der Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" macht klar: Für Peter Parker (Tom Holland) beginnt ein komplett neues Kapitel. Jahre nach den Ereignissen von "Spider-Man: No Way Home" ist nichts mehr, wie es war. Parker lebt allein, nachdem er sich bewusst aus dem Gedächtnis seiner Liebsten gelöscht hat.

Als Spider-Man kämpft er inzwischen rund um die Uhr gegen Verbrechen in New York. Doch hinter der Maske brodelt es: Der junge Held muss sich nicht nur gefährlichen Gegnern stellen, sondern auch sich selbst.

Zusätzlich deutet der Trailer eine mysteriöse körperliche Veränderung an - und eine gewaltige Bedrohung, die auf die Stadt zukommt.

Erlebe Tom Holland in diesem Film-Highlight an der Seite von Mark Wahlberg und Antonio Banderas

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Familiar Faces und große Emotionen

Auch Zendaya kehrt als MJ zurück - obwohl ihre Figur sich nicht mehr an Peter erinnert. Im echten Leben sind sie und Holland ein Paar, was die Dynamik auf der Leinwand umso emotionaler macht. Zum Cast gehören außerdem Mark Ruffalo als Bruce Banner sowie Jon Bernthal als Punisher.

Der Vorgänger "Spider-Man: No Way Home" wurde weltweit zum Mega-Erfolg und spielte Milliarden ein. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen Teil. Der US-Kinostart ist für Ende Juli geplant.

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