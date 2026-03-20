Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück und muss sich neuen Gefahren und alten Gefühlen stellen.

Ein Comeback im Schatten der Vergangenheit: Der erste Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" zeigt Tom Holland in seiner wohl emotionalsten Rolle - zwischen Action, Verlust und einer mächtigen Bedrohung.

Zwischen Einsamkeit und Verantwortung

Der Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" macht klar: Für Peter Parker (Tom Holland) beginnt ein komplett neues Kapitel. Jahre nach den Ereignissen von "Spider-Man: No Way Home" ist nichts mehr, wie es war. Parker lebt allein, nachdem er sich bewusst aus dem Gedächtnis seiner Liebsten gelöscht hat.

Als Spider-Man kämpft er inzwischen rund um die Uhr gegen Verbrechen in New York. Doch hinter der Maske brodelt es: Der junge Held muss sich nicht nur gefährlichen Gegnern stellen, sondern auch sich selbst.

Zusätzlich deutet der Trailer eine mysteriöse körperliche Veränderung an - und eine gewaltige Bedrohung, die auf die Stadt zukommt.