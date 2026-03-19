Neuer "Spider-Man"-Trailer "Brand New Day": Spider-Man steht vor seinem schwersten Neuanfang Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück und muss sich neuen Gefahren und alten Gefühlen stellen. Bild: picture alliance / Invision

Ein Neuanfang mit Schatten der Vergangenheit: Der erste Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" zeigt Tom Holland in seiner wohl emotionalsten Rolle - zwischen Action, Verlust und einer neuen Bedrohung.

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Ein Held vor dem Neuanfang Der neue Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" macht klar: Für Peter Parker beginnt ein komplett neues Kapitel. Jahre nach den Ereignissen von "Spider-Man: No Way Home" ist nichts mehr, wie es war. Parker lebt allein, nachdem er sich bewusst aus dem Gedächtnis seiner Liebsten gelöscht hat.

Zwischen Einsamkeit und Verantwortung Als Spider-Man kämpft er inzwischen rund um die Uhr gegen Verbrechen in New York. Doch hinter der Maske brodelt es: Der junge Held muss sich nicht nur neuen Gegnern stellen, sondern auch sich selbst. Zusätzlich deutet der Trailer eine mysteriöse körperliche Veränderung an - und eine neue, mächtige Bedrohung, die auf die Stadt zukommt.

Familiar Faces und große Emotionen Auch Zendaya kehrt als MJ zurück - obwohl ihre Figur sich nicht mehr an Peter erinnert. Im echten Leben sind sie und Holland ein Paar, was die Dynamik auf der Leinwand umso emotionaler macht. Zum Cast gehören außerdem Mark Ruffalo als Bruce Banner sowie Jon Bernthal als Punisher. Der Vorgänger "Spider-Man: No Way Home" wurde weltweit zum Mega-Erfolg und spielte Milliarden ein. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen Teil. Der US-Kinostart ist für Ende Juli geplant.