Highschool-Komödie
Film "Clueless - was sonst": So sieht die Besetzung heute aus
Veröffentlicht:von Carina N.
Das waren Zeiten! 1995 erschien die Komödie "Clueless - was sonst". Damals machten die Freundinnen Cher, Dionne und Tai die Highschool unsicher. Was machen die Stars heute?
Throwback 1995: Das passiert in "Clueless"
Fashion-Queen Cher Horowitz (Alicia Silverstone) ist absolut angesagt an der Beverly-Hills-Highschool. Doch auch als Stil-Ikone hat man es nicht immer leicht - vor allem, wenn "Möchtegern-It-Girls" einem mal wieder das Krönchen vom Haupt stoßen wollen. Zum Glück hat Cher ihre beste Freundin Dionne (Stacey Dash) an ihrer Seite - und bald auch Tai (Brittany Murphy), die sie vom Mädchen von nebenan in eine Fashionista verwandelt. Zwischen ausgedehnten Shopping-Eskapaden, Mauerblümchen-Makeovers und heimlichen Verkupplungen ihrer Lehrer:innen sorgt Cher's Ex-Stiefbruder Josh (Paul Rudd) schon bald für Herzklopfen und viel Chaos...
Wir zeigen dir, was der Haupt-Cast von damals heute so treibt.
Cher: Alicia Silverstone
Stil-Ikone damals...
Dionne: Stacey Dash
Dionne ist in "Clueless" als treue beste Freundin stets an der Seite von Cher und bald auch Tai. Strahlend, humorvoll und positiv bleibt uns "Dee" in Erinnerung...
Mit "Clueless" hatte Stacey Dash in den 1990-ern ihren großen Durchbruch und spielte viele Rollen. Später war sie auch als politische Kommentatorin für den US-Sender tätig. Heute teilt die Schauspielerin, die sich auch als Katholikin und Mutter positioniert, regelmäßig Lifestyle- und Mode-Content auf Social Media.
Tai: Brittany Murphy
Die anfangs schüchterne Tai erlebt durch ihre beiden neuen besten Freundinnen ein "Mauerblümchen-Makeover" im Film.
Brittany Murphy verstarb im Jahr 2009 im Alter von 32 Jahren in ihrem Haus in Hollywood. Als Todesursache wurden eine unbehandelte Lungenentzündung und Blutanämie angegeben. Bis heute gibt es immer wieder Spekulationen zu Murphy's Tod, die in Podcasts und Dokus diskutiert werden.
Josh: Paul Rudd
Josh, Cher's Ex-Stiefbruder, ist ihr Gegenpol. Bodenständig und unaufgeregt, ergänzen sich die beiden auf den zweiten Blick perfekt...
Paul Rudd ist bis heute Schauspieler und Filmautor. Seit seinem coolen Auftritt in "Clueless" spielte er noch viele Rollen. Aktuell ist der 57-Jährige in "Anaconda" (2025) zu sehen. So sieht er heute aus - 2021 wurde er zum "Sexiest Man Alive" gewählt.
Murray: Donald Faison
Murray, oft überdreht, immer liebenswert, ist Dionnes Freund. Er himmelt sie an und lässt sich von ihren Kommentaren stets gern auf den Boden zurückholen. Gespielt wird er von Donald Faison.
Donald Faison ist und bleibt ein ikonisches Gesicht der Film- und Serien-Landschaft, nicht zuletzt wegen seines Erfolgs im grünen Kittel bei "Scrubs". Nach wie vor ist er Schauspieler und Sprecher. Er gab etwa Hype Fazon in der Animationsserie "Star Wars Resistance" (2018) seine Stimme. Drastisch verändert hat er sich seit "Clueless" eigentlich nicht, oder?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
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