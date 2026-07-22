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Behind the Scenes

"Kenne keinen anderen Regisseur, der so etwas wagen würde": Making-of zu Christopher Nolans "Die Odyssee" auf Joyn streamen!

Aktualisiert:

von Steve Buchta
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Spezial

Die Odyssee - Das große Kino Making Of

Verfügbar auf Joyn21:21 Min • Ab 12

Wie hat Christopher Nolan "Die Odyssee" verfilmt? Ein Making-of-Video gewährt Einblicke in die aufwendige IMAX-Produktion. Mit dabei: Superstars wie Matt Damon, Tom Holland und Zendaya. Hier kannst du das Special kostenlos ansehen.

Der kreative Kopf hinter modernen Klassikern wie "The Dark Knight", "Interstellar" und "Inception" hat sich einer der bekanntesten Sagen der griechischen Mythologie angenommen. "Die Odyssee" von Christopher Nolan ist seit 16. Juli 2026 auch in den deutschen Kinos zu sehen und stößt ersten Ticket-Zahlen zufolge auf reges Interesse.

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Ist die Technik wichtiger als der Inhalt?

Neben dem Inhalt der mehr als 2.700 Jahre alten Geschichte interessiert viele Menschen in diesem Fall besonders die technische Umsetzung der neuen Verfilmung.

So ist Christopher Nolan nicht nur dafür bekannt, möglichst viele Szenen mit traditionellen Spezialeffekten und weitestgehend in echten Kulissen ohne Computer-Animationen realisieren zu wollen. Auch seine Begeisterung für das Filmformat IMAX sorgte schon im Vorfeld des Kinostarts für reichlich Aufsehen.

"Die Odyssee" wurde als erster Spielfilm überhaupt vollständig mit 70-mm-IMAX-Filmkameras im Bildformat 1,43:1 gedreht. Seit Tagen diskutieren Fans daher im Internet, welche Kinovorstellung in welchem Format und mit welcher Projektionstechnik für diesen Film die beste Wahl darstellt.

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Spektakuläres Kino-Erlebnis: So aufwendig wurde "Die Odyssee" verfilmt

Wie die Produktion realisiert wurde, verrät nun ein ausführliches Making-of-Video, das du auf Joyn in voller Länge ansehen kannst.

"Ich kenne keinen anderen Regisseur, der so etwas wagen würde", ordnet Schauspieler Matt Damon darin die großen Ambitionen von Christopher Nolan ein. Neben dem Hauptdarsteller kommen im rund 22-minütigen Special viele weitere Hollywood-Stars zu Wort, darunter Zendaya, Tom Holland und Robert Pattinson. Sie alle berichten von den verschiedenen Schwierigkeiten und Herausforderungen der Dreharbeiten zum Epos.

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