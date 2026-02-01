Das Ende der Saga?
Comeback-Zeitpunkt für "Fast & Furious" steht fest – Titel sorgt für Spekulationen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Das lange Warten hat ein Ende. Nach monatelanger Spekulation ist es jetzt endlich raus: Der nächste "Fast & Furious"-Film startet im März 2028 in den amerikanischen Kinos.
Alle Fans spektakulärer Straßenrennen mit High-Speed-Action können sich freuen: Der Start für die nächste Episode von "Fast & Furious" steht jetzt endgültig fest. Ab 17. März 2028 röhren auf der Leinwand wieder die Motoren. Hauptdarsteller und Produzent Vin Diesel (58) kündigte die Neuigkeit höchstpersönlich an – in einem emotionalen Instagram-Beitrag für seinen verstorbenen Kollegen Paul Walker.
Der letzte Film mit Paul Walker in der Hauptrolle
Bild mit Bedeutung
Ein nostalgisches Bild zeigt die beiden Schauspieler in einer Szene des allerersten Films der "Fast & Furious"-Reihe. "Niemand hat gesagt, dass der Weg einfach würde … aber er gehört uns", schrieb der Hollywood-Star dazu, und weiter: "Ein Weg, der uns geprägt hat und zu unserem Vermächtnis geworden ist … und ein Vermächtnis währt ewig."
"Forever" gleich Finale?
Die Worte Vin Diesels liefern einen deutlichen Hinweis. Die nächste "Fast & Furious"-Episode wird sehr wahrscheinlich eine Hommage an seinen verstorbenen Freund und Kollegen. Paul Walker starb 2013 bei einem tragischen Autounfall. Seine Filmfigur Brian O'Conner wurde bereits in "Fast & Furious 7" verabschiedet. Der Titel "Fast Forever" und die Wortwahl Vin Diesels deuten jedoch an, dass die Figur erneut im Fokus stehen könnte – und damit eine Art Vermächtnis sein wird.
So hat alles angefangen
Gleichzeitig klingt "Fast Forever" wie ein potenzielles Finale der Straßenrennen-Saga, die vor mehr als zwei Jahrzehnten startete und sich zu einem globalen Action-Kult entwickelte. Der neue Film beendet zudem die bisher längste Pause zwischen zwei "Fast & Furious"-Episoden. Bestätigte Details zu Handlung, Besetzung und Produktion stehen noch aus. Es bleibt also spannend …
