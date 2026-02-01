Das Ende der Saga? Comeback-Zeitpunkt für "Fast & Furious" steht fest – Titel sorgt für Spekulationen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Vin Diesel (l.) und Paul Walker spielten in "Fast & Furious" Seite an Seite Dominic Toretto und Brian O'Conner. Bild: imago images / Mary Evans

Das lange Warten hat ein Ende. Nach monatelanger Spekulation ist es jetzt endlich raus: Der nächste "Fast & Furious"-Film startet im März 2028 in den amerikanischen Kinos.

Alle Fans spektakulärer Straßenrennen mit High-Speed-Action können sich freuen: Der Start für die nächste Episode von "Fast & Furious" steht jetzt endgültig fest. Ab 17. März 2028 röhren auf der Leinwand wieder die Motoren. Hauptdarsteller und Produzent Vin Diesel (58) kündigte die Neuigkeit höchstpersönlich an – in einem emotionalen Instagram-Beitrag für seinen verstorbenen Kollegen Paul Walker.

Bild mit Bedeutung Ein nostalgisches Bild zeigt die beiden Schauspieler in einer Szene des allerersten Films der "Fast & Furious"-Reihe. "Niemand hat gesagt, dass der Weg einfach würde … aber er gehört uns", schrieb der Hollywood-Star dazu, und weiter: "Ein Weg, der uns geprägt hat und zu unserem Vermächtnis geworden ist … und ein Vermächtnis währt ewig."

"Forever" gleich Finale? Die Worte Vin Diesels liefern einen deutlichen Hinweis. Die nächste "Fast & Furious"-Episode wird sehr wahrscheinlich eine Hommage an seinen verstorbenen Freund und Kollegen. Paul Walker starb 2013 bei einem tragischen Autounfall. Seine Filmfigur Brian O'Conner wurde bereits in "Fast & Furious 7" verabschiedet. Der Titel "Fast Forever" und die Wortwahl Vin Diesels deuten jedoch an, dass die Figur erneut im Fokus stehen könnte – und damit eine Art Vermächtnis sein wird.

