Ihre Lebensphilosophie

Diana Amft: Mit diesem Trick vermeidet die Schauspielerin eine Midlife-Crisis

Aktualisiert:

von teleschau

Diana Amft auf der Premiere ihres neuen Films "Altweibersommer". Im Film geht es ebenfalls um eine Sinneskrise beim Älterwerden.

Bild: picture alliance / Starpix / picturedesk.com

Als junge Frau wurde Diana Amft zum Schauspielstar in Deutschland. Mittlerweile ist sie 49 Jahre alt und von einer Midlife-Crisis noch weit entfernt, wie sie in einem Interview verriet.

Das sagt Diana Amft über eine mögliche Lebenskrise

Seit über 20 Jahren ist die Schauspielerin eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Mit 25 Jahren wurde sie als Inken in "Mädchen, Mädchen" (2001) berühmt und brachte in Filmen wie "Zwei Zivis zum Knutschen" (2005) nicht nur im Film Herzen zum Schmelzen. Als Ärztin Gretchen Haase wurde sie in der Serie "Doctor's Diary" (2008) zum Kultstar. Genau wie sie selbst sind auch ihre Rollen älter und erwachsener geworden.

Statt der Polizistentochter in "Blonder als die Polizei erlaubt" (2005) spielt jetzt in "Altweibersommer" (2025) eine Frau, die mit einer Midlife-Crisis zu kämpfen hat. Bei ihr selbst sei das kein Thema, verriet die 49-Jährige jetzt in einem Interview mit der Tageszeitung "Bild".

"Ich habe mir damals mit 19 mit meiner besten Freundin vorgenommen, dass wir es vermeiden wollen, in eine Midlife-Crisis zu geraten. Wir haben damals beschlossen, dass wir uns jedes Jahr reflektieren und uns fragen: Würden wir etwas anders machen wollen?", erklärte Amft. "Das wäre doch gelacht! Es muss doch nicht jeder automatisch in eine Midlife-Crisis kommen!"

Mit ihrer Methode hat sie Erfolg: "Toi toi toi. Das ist uns bisher supergut gelungen. Vielleicht kommt meine Midlife-Crisis ja mit 95? Das kann ich natürlich nicht ausschließen."

"Es ist gut, dass ich jetzt Rollen in meinem Alter spiele"

Trotzdem habe sie sich mit 40 gefragt, ob sich nun alles ändern würde, erinnert sich Amft im Interview. Im ersten Moment sei sie froh gewesen, noch jung auszusehen. "Dann dachte ich: Nein, es ist gut, dass ich jetzt Rollen in meinem Alter spiele." Eine dieser Rollen ist zum Beispiel Lisa, die in "Abi '97 - gefühlt wie damals" (2017) plötzlich erfährt, dass ihr Abschluss von vor 20 Jahren aberkannt wurde und dann wieder auf ihre alten Klassenkamerad:innen trifft.

Mittlerweile mache das Älterwerden ihr keine Sorgen, schließlich sei sie mit 50 "noch ein junges Kücken", lachte die Schauspielerin. "Aber fest steht: Gesundheit ist sowieso das Wichtigste."

