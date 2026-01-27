Nach dem erfolgreichen Start von "Toteninsel" steht fest: Nächstes Jahr wird es ein weiteres Kino-Highlight mit den drei Hobby-Detektiven geben. Dies gaben sie jetzt mit großer Vorfreude selbst auf YouTube bekannt.

Die Erfolgsgeschichte der drei berühmten Detektive aus Rocky Beach geht weiter. Während Justus, Peter und Bob aktuell im Kinoabenteuer "Die drei ??? - Toteninsel" zu sehen sind und damit große Erfolge feiern, wurde jetzt verkündet: Es folgt ein vierter Kinofilm mit den jugendlichen Ermittlern. Der geplante Kinostart ist Januar 2027.

Die drei Hauptdarsteller Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl ließen es sich nicht nehmen, den neuen Film persönlich in einem YouTube-Video anzukündigen. Dieses hat der Kanal @SonyPicturesGermany veröffentlicht:

Grund für die Fortsetzung der Reihe ist der enorme Erfolg von "Die drei ??? - Toteninsel". Bereits zum Kinostart verbuchte der Film mehr Kinobesucher:innen als seine Vorgänger " Erbe des Drachen " (2023) und "Der Karpatenhund" (2025). Beide hatten schon ein Millionenpublikum erreicht. Ein klares Signal für das Potenzial der "Drei ???".

Museumsbesuch gerät außer Kontrolle

Als Vorlage für den neuen Film soll die Episode "Nacht in Angst" dienen.

Die drei Protagonisten erleben dabei eine dramatische Nacht in einem Museum. Von dem Direktor des Instituts werden sie zu einem nächtlichen Besuch eingeladen. Im Mittelpunkt steht ein äußerst wertvolles Ausstellungsstück.

Plötzlich fällt der Strom aus, die Situation eskaliert: Skrupellose Verbrecher schlagen zu, nehmen die drei Detektive in ihre Gewalt. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Der Fall zählt zu den düstersten und spannendsten Abenteuern der Reihe - und gilt bei Fans seit Jahren als eine der beliebtesten Geschichten. Sie trägt die Hörspielnummer 86 und erschien 1999.

Die Dreharbeiten sollen im Laufe des aktuellen Jahres beginnen.