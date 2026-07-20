Wie hat Christopher Nolan "Die Odyssee" verfilmt? Ein Making-of-Video gewährt Einblicke in die aufwendige IMAX-Produktion. Mit dabei: Superstars wie Matt Damon, Tom Holland und Zendaya. Hier kannst du das Special kostenlos ansehen.

Der kreative Kopf hinter modernen Klassikern wie "The Dark Knight", "Interstellar" und "Inception" hat sich einer der bekanntesten Sagen der griechischen Mythologie angenommen. "Die Odyssee" von Christopher Nolan ist seit 16. Juli 2026 auch in den deutschen Kinos zu sehen und stößt ersten Ticket-Zahlen zufolge auf reges Interesse.

Ist die Technik wichtiger als der Inhalt?

Neben dem Inhalt der mehr als 2.700 Jahre alten Geschichte interessiert viele Menschen in diesem Fall besonders die technische Umsetzung der neuen Verfilmung.

So ist Christopher Nolan nicht nur dafür bekannt, möglichst viele Szenen mit traditionellen Spezialeffekten und weitestgehend in echten Kulissen ohne Computer-Animationen realisieren zu wollen. Auch seine Begeisterung für das Filmformat IMAX sorgte schon im Vorfeld des Kinostarts für reichlich Aufsehen.

"Die Odyssee" wurde als erster Spielfilm überhaupt vollständig mit 70-mm-IMAX-Filmkameras im Bildformat 1,43:1 gedreht. Seit Tagen diskutieren Fans daher im Internet, welche Kinovorstellung in welchem Format und mit welcher Projektionstechnik für diesen Film die beste Wahl darstellt.