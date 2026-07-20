Live-Sport im TV
"Mini-Olympia": An diesen Tagen ändern ARD und ZDF ihr Programm
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Wer in dieser Woche ins Erste und ZDF schaltet, könnte sich wundern: Statt der üblichen Sendungen läuft an mehreren Tagen ein umfangreiches Sportprogramm. Grund dafür sind die Finals 2026, ein XXL-Sportfest, das vom 22. bis 26. Juli in Hannover an zehn verschiedenen Austragungsorten insgesamt 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergibt.
Die Finals 2026 in ARD und ZDF im Livestream auf Joyn
Die Finals 2026 im TV: Wann ARD und ZDF die Wettkämpfe live übertragen
Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der Finals 2026 und berichten im Wechsel, insgesamt rund 30 Stunden live im Fernsehen.
Mittwoch, 22. Juli: Der Startschuss fällt mit der Eröffnungsfeier auf einer eigens errichteten Bühne am Maschsee. Eine TV-Übertragung gibt es an diesem Tag weder bei ARD noch bei ZDF.
Ein anderes Sport-Event kannst du ab 14:05 Uhr im Ersten sehen. Hier läuft dann die 17. Etappe der Tour de France.
Donnerstag, 23. Juli: Den Auftakt der eigentlichen Wettkämpfe übernimmt das ZDF. Von 13 bis 19 Uhr zeigt "ZDFsportstudio live" unter anderem Karate, Gerätturnen, Windsurfen, Kanu, Rugby und Schwimmen. Im Ersten gibt es an diesem Tag keine Übertragung, hier siehst du bis auf die 18. Etappe der Tour de France ab 14:05 Uhr das gewohnte Programm.
Freitag, 24. Juli: Am Freitag übernimmt Das Erste von 12 bis 20 Uhr live aus Hannover. Moderatorin Stephanie Müller-Spirra führt durch den Tag, auf dem Programm stehen unter anderem Rudern, Flag Football, Coastal Rowing, Turnen, Kanu, Schwimmen, Stabhochsprung und Speedklettern, mit zwei kurzen Unterbrechungen für die Tour de France.
Samstag, 25. Juli: Im ZDF wird am Samstag das Sport-Event von 10:15 bis 20:15 Uhr ausgestrahlt. Unterbrochen wird die Übertragung um 19 Uhr für die Sendung "heute". Gezeigt werden unter anderem das Beachvolleyball-Halbfinale, 3x3 Basketball, Breaking und Bogenschießen.
Im Ersten läuft dagegen weitgehend das reguläre Programm, unter anderem mit der Wissenssendung "Quarks im Ersten", der Tierdoku "Die Tierärzte - Retter mit Herz" und "Brisant" am Nachmittag. Sport kannst du hier um 14 Uhr mit der "Sportschau: Tour de France" sehen.
Sonntag, 26. Juli: Zum Abschluss übernimmt wieder Das Erste, diesmal von 10 bis 20 Uhr. Gezeigt werden unter anderem Triathlon, Turnen, Klettern, Windsurfen sowie die Finals im Beachvolleyball und 3x3 Basketball, dazu die Rhythmische Sportgymnastik.
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Die Finals 2026 in Hannover: Alle Austragungsorte und Sportarten im Überblick
Die Finals finden nicht an einem zentralen Ort statt, sondern verwandeln gleich zehn Schauplätze in der ganzen Stadt und Region in sportliche Bühnen. Auf dem Opernplatz kämpfen die Athletinnen und Athleten um Titel im Beachvolleyball, Speedklettern und Stabhochsprung, während sich an der Leinewelle alles um das Rapid Surfen dreht. Rund um das Neue Rathaus wird es besonders vielseitig: Dort werden 3x3 Basketball, BMX Flatland, Bogensport und Breaking ausgetragen. Im Stadionbad geht es dagegen ganz klassisch ums Schwimmen.
Am Maschsee liefern sich die Teams packende Rennen im Kanu-Sprint und Rudern, während in der Swiss Life Hall mit Gewichtheben, Ju-Jutsu, Judo und Karate gleich vier Kampf- und Kraftsportarten aufeinandertreffen. Im Erika-Fisch-Stadion messen sich die Mannschaften im 7er-Rugby und Flag Football, und in der ZAG Arena stehen Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen auf dem Programm. Wer es lieber im Freien mag, wird in der Region Hannover und am Steinhuder Meer fündig, dort werden Coastal Rowing, Segeln, Triathlon und Windsurfen ausgetragen.
Mit dieser Verteilung auf zehn Spielstätten wird Hannover für vier Tage zur Hauptstadt des deutschen Spitzensports.
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