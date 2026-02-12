Schau genau! Diese drei Stars sehen Margot Robbie zum Verwechseln ähnlich Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Kannst du die Darstellerinnen auseinanderhalten? Emma Mackey aus "Sex Education", Margot Robbie aus "Barbie" und Jaime Pressly aus "My Name is Earl" (v.l.). Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited / IMAGO / Everett Collection / IMAGO / Everett Collection

So mancher Star hat prominente Doppelgänger:innen. Aber wohl kaum eine Filmgröße wird so häufig für jemand anderen gehalten, wie Margot Robbie. Es gibt gleich drei Schauspiel-Kolleginnen, die ihre Schwestern sein könnten - eine von ihnen ist sogar ganze 13 Jahre älter.

Margot Robbie ist schon rund zwei Jahrzehnte im Showbusiness aktiv, seit ihrer Rolle als Naomi Lampaglia in "The Wolf of Wallstreet" ist sie jedem Kinofan ein Begriff. Fast schon ikonisch waren ihre Auftritte als Harley Quinn in "Suicide Squad". Und als "Barbie" im gleichnamigen Film muss man sie einfach lieben. Keine Frage: Die Australierin ist ein Superstar. Umso lustiger, dass sie dennoch regelmäßig mit anderen Schauspielerinnen durcheinandergebracht wird. Bestimmt hast auch du sie schon einmal für eines ihrer berühmten Lookalikes gehalten - oder umgekehrt.

Samara Weaving Vielleicht liegt es daran, dass sie ebenfalls in Australien geboren wurde und nur zwei Jahre jünger ist als Margot? Die Nichte von "Matrix"-Star Hugo Weaving ist nicht so bekannt wie ihr optischer Zwilling, wobei sie schon in Kinohits wie "Ready or Not" und "Three Billboards outside Ebbing Missouri" mitgewirkt hat. Immer wieder gibt es scherzhafte Verschwörungstheorien, Samara und Margot seien ein und dieselbe Person. Aber spätestens seitdem die beiden Schauspielerinnen, die übrigens im echten Leben sogar befreundet sind, für den Film "Babylon" (2022) gemeinsam vor der Kamera standen, sollte damit Schluss sein.

Ob die "Babylon"-Stars Diego Calva und Phoebe Tonkin (r.) ihre Schauspiel-Kolleginnen Samara Weaving (l.) und Margot Robbie (2.v.r.) gut auseinanderhalten konnten - vor allem in derart ähnlichen Kleidern? Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Jaime Pressly Als Joy Turner in der Sitcom "Mein Name ist Earl" machte sich die US-amerikanische Schauspielerin einen Namen: Jaime Pressly ist 13 Jahre älter als Margot Robbie - dennoch sehen die beiden sich wirklich ähnlich. Vielleicht hat Jaime von allen Ebenbildern sogar das höchste Verwechslungspotenzial. Vor allem zu Beginn von Robbies Karriere dachten viele, Jaime würde gerade erneut durchstarten und sei erstaunlich jung geblieben.

Aufgepasst: Das ist ist nicht Margot Robbie, sondern Jaime Pressly bei der "I, Tonya"-Premiere! Bild: picture alliance / AP Images

"Nachdem ich mit 'My Name is Earl' aufgewachsen bin, war Margot Robbies Aufstieg zum Ruhm aus genau diesem Grund am Anfang total verwirrend", schreibt ein User auf Reddit. "Ich auch, lol, ich dachte so: 'gut für sie, dass sie eine Karriere-Renaissance hat'", kommentiert ein anderer.

Emma Mackey Zugegeben, wenn man Emma und Margot nebeneinander sieht, gleichen sie sich nicht besonders. Emma hat braune Haare und braune Augen, Margot ist blond und blauäugig. Emma ist Britin und sechs Jahre jünger als Margot. Bekannt wurde sie als die coole, trotzige und empathische Maeve in der Serie "Sex Education". Dass sie mit Margot verwechselt wird, dürfte vor allem an Margots punkiger Figur im DC-Kosmos liegen, da gibt es wirklich optische Parallelen zu Emmas Maeve. Außerdem haben beide Frauen hohe Wangenknochen und ein strahlendes Lächeln. Diese Eigenschaften teilt Robbie übrigens mit all ihren Doppelgängerinnen. Fun Fact: Sie und Robbie waren übrigens beide in "Barbie" zu sehen - dort hat Mackey jedoch ihre üblichen braunen Harre.

Mit ihrem auffälligen Look und den blonden Haaren erinnert Emma Mackey (r.) in "Sex Education" leicht an Margot Robbies Charakter Harley Quinn aus "Suicide Squad". Ob Co-Star Kedar Williams Stirling (l.) das auch so sieht? Bild: imago images / Everett Collection