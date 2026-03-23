Noch vor "The Crown" und "Bridgerton" räumte diese britische Historienserie zahlreiche Preise ab, spielten sich die liebenswürdigen Charaktere in die Herzen von Fans auf der ganzen Welt: "Downton Abbey". Sechs Staffeln, fünf Sonderfolgen und drei Filme machen die Saga komplett. Damit du den Überblick behältst, findest du hier die richtige Reihenfolge.

Bei den fantastischen Einschaltquoten der Serie ist es kein Wunder, dass auch die drei Filme erfolgreich waren. Genau wie die Serie wurden auch diese von Julian Fellowes geschrieben.

Die Staffeln zwei bis sechs enden jeweils mit einem Weihnachts-Special in Form einer Doppelfolge. Während eine reguläre Folge immer etwa eine Stunde lang ist, sollte man für das weihnachtliche Staffelfinale eher 90 Minuten einplanen.

"Downton Abbey" - Chronologie der Serie

Insgesamt umspannen die sechs Staffeln den Zeitraum von 1912 bis 1925. Darin liegt übrigens auch einer der Gründe, warum Serienschöpfer Julian Fellowes die Serie nicht um eine weitere Staffel verlängern wollte: Die Ereignisse des nahenden Zweiten Weltkrieges hätten auch die Crawley-Familie und ihre Angestellten überschattet, das habe er den Charakteren (und Zuschauenden) nicht antun wollen.

Natürlich sind die Figuren fiktiv, dennoch ist die Storyline von "Downton Abbey" immer in die wahren historischen Begebenheiten der jeweiligen Zeit eingebettet. Die erste Staffel spielt zwischen 1912 und 1914, kurz nach dem Untergang der Titanic. Auch die Suffragetten-Bewegung, der sich Lady Sibyl (Jessica Brown Findlay) anschließt, gab es wirklich.

Staffel zwei deckt den Zeitraum von 1916 bis 1919 ab und thematisiert unter anderem die geschichtsträchtige Schlacht an der Somme des Ersten Weltkriegs. Bis zum Ende des Krieges 1918 verwandelt sich Downton Abbey kurzfristig in ein Krankenlager für Versehrte.

Die dritte Staffel, die 1920 und 1921 spielt, behandelt die nicht nur finanziell belastende Nachkriegszeit. Staffel vier (1922/1923) thematisiert Irlands Unabhängigkeit und die Verbreitung des Sozialismus.

Das Jahr 1924, in dem Staffel 5 angelegt ist, war eine Zeit des Kampfes zwischen der Konservativen und der Arbeiterpartei. In Downton wird der Zeitenwandel durch Meinungsverschiedenheiten zwischen der jüngeren Generation - Mary (Michelle Dockery) und Tom Branson (Allen Leech) - und Robert Crawley (Hugh Bonneville) deutlich. In der sechsten Staffel, angesiedelt im Jahr 1926, rückt für die Crawleys und viele andere Adelsfamilien der finanzielle Ruin zunehmend näher, während zugleich die Mittelschicht an Einfluss gewinnt.