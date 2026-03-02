Geschichtsträchtige Orte Auf den Spuren der Crawleys: Die schönsten Drehorte von "Downton Abbey" Veröffentlicht: Vor 27 Minuten von Annalena Graudenz Die verschiedenen Drehorte von "Downtown Abbey" sehen einfach märchenhaft aus. Bild: (v.l.) IMAGO / Avalon.red, picture alliance / Visually, IMAGO / Avalon.red

Kaum eine Serie verbindet britische Geschichte, opulente Kulissen und Familiendrama so gekonnt wie "Downton Abbey". Die Welt der Crawleys lebt nicht nur von ihren Figuren, sondern ganz entscheidend auch von Orten, die Adel, Tradition und ländliche Idylle ausstrahlen.

Als "Downton Abbey" herauskam, hat die Serie eine Welle der Euphorie und Begeisterung ausgelöst. Plötzlich wollte man Teil der britischen Aristokratie sein, sich ins frühe 20. Jahrhundert versetzen lassen. Auch 15 Jahre nach Erstausstrahlung reist der Hype um die Serie nicht ab - sorgt sogar dafür, dass Urlaube nach England geplant werden. Wenn auch du die altehrwürdigen Filmorte besuchen willst, verraten wir dir, wohin du reisen musst.

Auf Joyn kannst du den zweiten Teil der "Downton Abbey"-Filmreihe sehen Film ansehen Drama Downton Abbey 2: Eine neue Ära Verfügbar auf Joyn 120:09 Min Link kopieren Teilen

Der Mittelpunkt von "Downton Abbey": Highclere Castle Es ist die wohl bekannteste und prägnanteste Kulisse von "Downton Abbey". Das imposante viktorianische Schloss Highclere Castle liegt nördlich von London und diente sowohl als Außen- auch als Innenkulisse für das Anwesen der Familie Crawley. Bibliothek, Speisesaal und die prächtige Eingangshalle sind Fans bestens vertraut. Das Schloss befindet sich im Besitz von Graf und Gräfin von Carnarvon und gehört seit 1679 der Familie. Da Drehbuchautor und Serien-Erfinder Julian Fellowes ein Freund der von Carnavons ist, hatte er Highclere Castle schon beim Schreiben im Kopf. Interessierte können das Herrenhaus an ausgewählten Tagen im Jahr besuchen und sogar in einigen Lodges übernachten.

Das Anwesen von Familie Crawley gehört im echten Leben ebenfalls einem Grafen-Paar. Bild: picture alliance / Visually

Alltags-Szenen aus Bampton, Oxfordshire Auch, wenn man sich Downton als echtes Dorf vorstellen könnte, ist es doch fiktiv. Szenen vor dem Krankenhaus, dem Postamt und der Kirche St. Mary the Virgin wurden in Bampton gedreht, einer kleinen Ortschaft in den Cotswolds. Ein spannendes Highlight: Auf dem Friedhof sind einige der Filmgräber zu sehen - wer also nicht alle Staffeln geschaut hat, sollte sich hier lieber nicht spoilern lassen. Besonders die engen Gassen mit seinen Steinhäusern sind einen Blick wert - also solltest du unbedingt einen Abstecher nach Bampton machen. Denn diese bieten den perfekten Kontrast zum pompösen Schloss.

Der Friedhof der St. Michaels Kirche in Bampton diente ebenfalls als Drehort für Downton Abbey. Bild: IMAGO / Dreamstime

Der Londoner Wohnsitz in Basildon Park, Berkshire Wenn die Familie Crawley in ihrem Londoner Anwesen Grantham House zu Besuch war, wurden die Szenen in Basildon Park gedreht. Ein historisches Anwesen, das mit seiner klassizistischen Architektur und der historischen Innenausstattung überzeugt. Online lassen sich Termine finden, wann der Drehort gegen ein Eintrittsgeld besichtigt werden kann.

Neben "Downton Abbey" wurden hier viele weitere Filme und Serien wie zum Beispiel "Bridgerton" gedreht. Bild: IMAGO / Avalon.red

Statt Buckingham Palace ins Lancaster House Für die Serie konnte natürlich nicht einfach im Buckingham Palace gedreht werden, daher musste eine Alternative für die Residenz der britischen Monarchen her. Lancaster House liegt gleich ums Eck, ebenfalls in London, und steht dem Palast mit seinen kunstvoll verzierten Eingangsräumen in nichts nach. Da das Haus nur zu ausgewählten Terminen betreten werden kann, sollte das vor der Anreise gecheckt werden.

Hoher Besuch: König Charles III. begrüßt den indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto (v.r.) im Lancaster House. Bild: picture alliance / empics | Aaron Chown

Diese TV-Adaption solltest du dir als "Downtown Abbey"-Fan nicht entgehen lassen "Gefährliche Liebschaften" auf Joyn anschauen

Essen wie die Crawleys Selbstverständlich gehört zu einem Trip auch ein köstliches Mahl und auch das steht im Zeichen von "Downton Abbey". Für ein klassisch britisches Menü lohnt sich ein Besuch in Londons ältestem Restaurant "Rules". Hier sieht man Lady Edith in der 3. sowie 6. Staffel essen. In der Gaststätte kosten Haupsteisen i.d.R. 30 Euro aufwärts.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das emotionale Ende: The Ritz, London Zu einem standesgemäßen London-Trip gehört eigentlich auch ein Afternoon Tea im legendären The Ritz Hotel. Das Restaurant Palm Court ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Tourist:innen, sondern auch der Drehort für die allerletzte Folge der Serie (Staffel 6, Episode 9). Hier trifft Edith ihren ehemaligen Verlobten Bertie Pelham wieder. Der ideale Ort also, um seinen "Downton Abbey"- Rundgang abzuschließen.

Schauplatz für zahlreiche Dreharbeiten und der beste Platz für Afternoon Tea in London. Bild: IMAGO / Avalon.red