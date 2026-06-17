Autorin Cornelia Funke arbeitet an einer Fortsetzung ihrer erfolgreichen "Die Wilden Hühner"-Reihe als Serie. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten kommt das Projekt nun ins Laufen. Und: Ein "Sturm der Liebe"-Star meldet Interesse an, eine Hauptrolle zu übernehmen.

Fortsetzung von "Die wilden Hühner" als Serie geplant

Vor rund 20 Jahren sorgte die Kinder- und Jugendbuchreihe "Die Wilden Hühner" über eine Clique von fünf Mädchen für Furore. Drei Filme wurden zu den Abenteuern rund um Bandenanführerin Sprotte und ihre Freundinnen produziert, die alle auf Joyn zu sehen sind.

Die Autorin Cornelia Funke will diese Geschichte nun weitererzählen. Sie hatte bereits vor ein paar Jahren angekündigt, dass sie plant, "Die Wilden Hühner" zurückzubringen - diesmal aber als etwa 30-jährige Frauen.

Diesen Plan setzte sie in die Tat um: Funke hat inzwischen sechs Drehbücher für eine Serie geschrieben. Das erzählte sie vor einigen Tagen in einem Instagram-Video mit der Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane. Es gehe in den neuen Geschichten darum, wie "Die Wilden Hühner" heute seien. Nachdem sich das Interesse bei möglichen Produzent:innen anfangs überraschend in Grenzen gehalten habe, starteten die beiden Frauen einen Aufruf, um das Projekt anzuschieben.