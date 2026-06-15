"Ich habe aufgehört" Gudrun Landgrebe beendet ihre Filmkarriere: Was die Schauspielerin heute macht Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Schauspielerin Gudrun Landgrebe bei einer Veranstaltung 2020 in Berlin. Bild: Future Image

Gudrun Landgrebe blickt auf eine jahrzehntelange große Karriere in der Film-Branche zurück. Doch weitere Produktionen wird es nicht mit ihr geben. In einem Interview erklärt die 75-Jährige, warum sie mit der Schauspielerei abgeschlossen hat und was sie heute stattdessen macht.

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Gudrun Landgrebe will keine Filme mehr drehen Gudrun Landgrebe beendet ihre große Karriere im Filmgeschäft. Die Schauspielerin, die am 20. Juni 76 Jahre alt wird, erklärt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, dass sie einen Schlussstrich unter ihr Wirken als Film-Star gezogen habe. "Ich habe aufgehört. Es ist alles gut so und es ist alles in Ordnung. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen." Auf die Frage, ob es irgendeine Rolle gebe, für die sie vielleicht doch noch einmal drehen würde, ist ihre Antwort klar: "Ich habe abgeschlossen, damit soll es gut sein." Zufrieden und dankbar blickt Landgrebe, die 1983 mit dem Film "Die flambierte Frau" ihren Durchbruch gefeiert hatte, auf ihre Laufbahn zurück.

Ich habe sehr viel Freude mit meinem Beruf gehabt. Es war meine große Leidenschaft. Gudrun Landgrebe

"Man muss zum richtigen Zeitpunkt aufhören" Ihren Schritt, nicht mehr vor der Kamera zu arbeiten, begründet sie so: "Man muss zum richtigen Zeitpunkt aufhören." Heute stehen andere Dinge für die 75-Jährige im Fokus: "Ich unternehme sehr viel, besuche Freunde, mache Sport, gehe andauernd in Konzerte, ins Ballett und ins Kino." Gudrun Landgrebe genießt es dabei auch, dass lästige Aspekte aus ihrem Alltag als Film-Stars weggefallen sind: "Das berufliche Reisen vermisse ich nicht", betont sie. Landgrebe gilt als Grande Dame der deutschen Schauspielszene. Mit der Hauptrolle in "Die flambierte Frau" wurde sie Anfang der 1980er-Jahre international zum Star. Sie spielte in mehr als hundert Filmen, auch im Werk "Heimat - Eine deutsche Chronik" von Regisseur Edgar Reitz oder in Helmut Dietls Filmkomödie "Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief". Auch in den Krimireihen "Tatort", "Der Alte" oder "Derrick" wirkte sie wiederholt mit. 2023 drehte sie zuletzt den Kinofilm "Die drei ??? - Erbe des Drachen".