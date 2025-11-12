So tickt der TV-Liebling "Hubert ohne Staller"-Star Christian Tramitz: So lebt der deutsche Schauspieler privat Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Johanna Grauthoff In zahlreichen Film- und Comedyrollen bringt Christian Tramitz (70) Zuschauer zum Lachen. Doch wie gestaltet sich sein Leben abseits der Kamera? Bild: picture alliance / SvenSimon

Ob als Kultfigur aus der "Bullyparade" und "Der Schuh des Manitu" oder als Polizist Hubsi bei "Hubert ohne Staller" - Christian Tramitz ist seit Jahren Publikumsliebling im TV. Doch wie lebt der beliebte Darsteller eigentlich privat?

Eine Familie mit Schauspiel-Genen Tramitz stammt aus einer echten Film-Dynastie. Sein Vater Rudolf Tramitz war Filmproduzent, seine Mutter Monica entstammte der berühmten österreichischen Schauspielerfamilie Hörbiger. Sein Opa Paul Hörbiger († 1981) hat über 250 Filme gedreht, die Christian oft mit ihm in seiner Kindheit ansah:

Manchmal haben wir im Fernsehen alte Filme angeguckt, und er wusste nicht mehr, wie die ausgehen. Und dann hat er gefragt: Bin ich ein Guter oder ein Böser? Das war lustig. Christian Tramitz im Interview mit der "SZ"

Er sagt aber auch, dass es ihn trotzdem nicht beeinflusst habe, Schauspieler zu werden. Mit seinem Opa ist er lieber angeln gegangen oder hat Gartenarbeit gemacht. Seine Cousine Mavie Hörbiger steht ebenfalls vor der Kamera - unter anderem war sie bereits im "Tatort" zu sehen und an der Seite von Christian Tamitz in einer Episode der Serie "Hubert ohne Staller". Trotz seiner familiären Prägung war es nicht der Schauspielberuf, der ihn nach dem Abitur reizte. Tramitz studierte erst Geige und später dann Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft an der Universität München. Erst danach entschied er sich für die Schauspielerei und besuchte eine private Schauspielschule in München.

Durchbruch mit der "Bullyparade" Sein Karriere-Kick kam Ender der 1990er-Jahre. Mit Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian entwickelte Tramitz zunächst Radiosketche wie "Wie Bayern Cops". Daraus entstand später die legendäre TV-Serie "Bullyparade". Der Erfolg der Comedyserie katapultierte das Trio an die Spitze der deutschen Unterhaltungslandschaft. Auch auf der Kinoleinwand ist Christian Tramitz schon oft zu sehen gewesen. In Kultfilmen wie "Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" oder "Keinohrhase" brillierte er in teils skurrilen Rollen. 2004 bekam er bei ProSieben seine eigene Comedyshow "Tramitz and Friends", bei der er mit vielen bekannten Kollegen und Kolleginnen Sketche aufführte.

Seit Jahren als Ermittler im TV Seit 2011 ist Christrian Tramitz zudem als Polizeiobermeister Franz "Hubsi" Hubert in der Krimiserie "Hubert ohne Staller". Ursprünglich hieß sie "Hubert und Staller" als er noch an der Seite von seinem Kollegen Johannes Staller (Helmfried von Lüttichau) ermittelte. Seitdem von Lüttichau 2018 die Serie verlassen hatte, ermittelt "Hubert ohne Staller".

Glücklich in zweiter Ehe Sein Privatleben hält Christian Tramitz weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Er lebt zurückgezogen mit seiner zweiten Ehefrau Anette und seiner Tochter und Sohn Tammo (20) in Münsing am Starnberger See. Zuvor war er mit Christiane Tramitz verheiratet. Sie ist Publizistin, die viele Sachbücher, Reportagen und Artikel veröffentlicht hat. Aus seiner ersten Ehe stammen Zwillinge. Auch interessant: Michael "Bully" Herbig privat: So lebt der "Kanu des Manitu"-Star abseits der Kameras

Tritt sein Sohn in seine Fußstapfen? Sein Sohn Tammo hat auch bereits schauspielerische Luft geschnuppert. 2022 spielte er in der "Hubert ohne Staller"-Folge "Der Erlkönig" als Schülerreporter auf. "Ich muss sagen, ich war wahnsinnig stolz auf ihn, denn er hat es sehr souverän gemacht", schwärmt Christian Tramitz im "Hallo München"-Interview.

Christian Tramitz mit Ehefrau Annette und Sohn Tamo in der Weltpremiere vom Kinofilm Gespensterjäger im Mathäser Kino (2015) Bild: imago/Spöttel Picture

