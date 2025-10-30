Teste dein Wissen! "Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann": Kennst du diese berühmten Filmzitate? Aktualisiert: 30.10.2025 • 13:05 Uhr von Nicola Schiller Legendäre Szene, legendärer Film, legendäres Zitat: Ab November kannst du die "Pate"-Reihe auf Joyn sehen. Bild: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | -; 4zevar_stock.adobe.com

Es gibt da so einige Filmzitate, die einfach Kult geworden sind. Aber wie textsicher bist du wirklich? Stell dein cineastisches Gedächtnis auf die Probe und finde heraus, ob du ein:e echte:r Filmkenner:in bist.

"Möge die Macht mit dir sein" reicht nicht: Wie gut kennst du dich mit Filmzitaten aus? Hand aufs Herz: Wenn man an der Reling eines Schiffes steht, egal bei einer Touri-Tour auf dem Rhein, einem Party-Boot auf Malle oder sogar einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik - es ist einfach menschliche Intuition dann die Arme zur Seite auszustrecken und zu rufen: "Ich fliege!" oder alternativ: "Ich bin der König der Welt!". Das haben wir doch alle schon mindestens einmal im Leben gemacht, oder? Dass diese Sätze aus dem schnulzig-schönen Film "Titanic" kommen, weiß wohl auch jede:r. Auch die Zitate wie "Möge die Macht mit dir sein" aus "Star Wars", "Hasta la vista, Baby" aus "Terminator 2" oder "Ich sehe tote Menschen" aus "The Sixth Sense" gehören fast schon zum Allgemeinwissen. Allerdings gibt es da noch ganz andere Kaliber. Wie gut kennst du dich mit Filmzitaten aus? Teste jetzt dein Wissen!

"Der Pate": Zitate, die man kennt, auch ohne den Film zu kennen Aber wenn's um Zitate geht, führt kein Weg an "Der Pate"-Reihe vorbei. Die Filme sind voll von Sprüchen, die einfach jeder kennt: "Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann", zum Beispiel. Oder "Halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher" und natürlich: "Es ist nichts Persönliches, Sonny. Es ist rein geschäftlich." Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich diese Zitate kenne und auch schon in eine Konversation habe einfließen lassen - zumindest in Teilen, ich schwöre, ich habe keine krummen Geschäfte am Laufen! Und das, obwohl ich nie mehr als 20 Minuten eines "Pate"-Films gesehen habe. Welchen Kultstatus die Reihe hat, ist mir trotzdem bewusst. Schließlich gibt es unzählige Beispiele für andere Filme und Serien, die sich von Szenen aus den berühmten Mafia-Filmen inspiriert haben lassen. Ich denke da zum Beispiel an Mr. Big, die Spitzmaus aus "Zootopia" - ein gefürchteter Krimineller im Stadtteil Tundratown. Aussehen, Stimme und Persönlichkeit sind stark an Marlon Brandos Vito Corleone angelehnt.

"Community": So genial werden Mafia-Filme in Serien parodiert! Und auch Serien bedienen sich gerne an den Film-Klassikern. Erwähnenswert ist hier vor allem die Sitcom "Community", die dafür bekannt ist, nur so mit Popkultur-Referenzen um sich zu werfen. Die Folge "Die Hühnchen-Mafia" lässt schon am Titel vermuten, in welche Richtung die Episode geht: eine zwanzigminütige Mafia-Film-Parodie. Neben "Der Pate"-Referenzen finden sich auch einige Parallelen zum Film "Good Fellas" (1990), perfekt übertragen in eine alltägliche College-Umgebung. So werden Chicken Fingers zu einer illegalen Währung und Lerngruppen zu einer kriminellen Bande. Ein absolutes Must-Watch! Noch nicht überzeugt? Hier sind noch mehr Gründe, warum du "Community" gucken solltest: Du vermisst "Modern Family"? Dann wirst du "Community" lieben Was die Paintball-Folgen von "Community" so gut macht "Community": Diese 17 Promi-Auftritte bleiben unvergessen

