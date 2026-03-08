Weltfrauentag Inspirierende Frauen: Diese Filme solltest du kennen! Veröffentlicht: 08.03.2026 • 16:41 Uhr von Nina Lindemann Kämpfe für Gerechtigkeit, Zusammenhalt zwischen Frauen und inspirierende Geschichten außergewöhnlicher Frauen. Bild: picture alliance/ Everett Collection, Joyn, importer

Es gibt so viele beeindruckende Frauen, die einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hatten, deren Namen jedoch nicht allen bekannt sind. Um das zu ändern, findest du hier eine kleine Auswahl an Filmen über besonders starke Frauen und ihre Geschichten.

"Mary Shelley" (2017) In diesem Film siehst du, wie Elle Fanning in die Rolle einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen der Literaturgeschichte schlüpft: Mary Shelley, die Verfasserin von "Frankenstein". Auch ihre Mutter Mary Wollstonecraft war eine erfolgreiche Autorin und Frauenrechtlerin, die bereits 1792 gleiche Bildungschancen für Frauen forderte. Durch den frühen Tod der Mutter konnten sich die beiden leider nie kennenlernen. Dennoch trat Mary Shelley in die literarischen und feministischen Fußstapfen ihrer Mutter und schrieb mit nur 18 Jahren den weltberühmten Klassiker "Frankenstein". Dieses Werk machte sie zudem zu einer der Begründerinnen des Science-Fiction-Genres. Obwohl "Frankenstein" durch zahlreiche Verfilmungen fast jedem ein Begriff ist, wissen viele nicht, dass eine junge Frau hinter dieser Geschichte steckt - und das zu einer Zeit, in der sich Autorinnen in einer stark männerdominierten Welt behaupten mussten. Erfahre mehr über Mary Shelleys außergewöhnliches Leben im gleichnamigen Film – kostenlos auf Joyn!

"Erin Brokovich" (2000) Der auf einer wahren Begebenheit basierende Film zeigt Julia Roberts in der Rolle von Erin Brockovich, einer Frau, die in den 1990er-Jahren ein dunkles Geheimnis eines milliardenschweren Unternehmens aufdeckt – und den Mut hat, dagegen vorzugehen. Durch ein Werk der Konzerns Pacific Gas and Electric gelangten über Jahre hinweg giftige Stoffe in das Grundwasser einer kalifornischen Stadt, wodurch viele Einwohner schwer erkrankten. Das Unternehmen versuchte, den Skandal zu vertuschen – doch sie hatten nicht mit der Hartnäckigkeit von Erin Brockovich gerechnet, die nicht lockerließ, bis die Wahrheit ans Licht kam. Der Film erzählt die beeindruckende Geschichte einer Frau, die sich traut, gegen einen der mächtigsten Konzerne Amerikas vorzugehen, um für Gerechtigkeit für die Opfer zu kämpfen. Auf Joyn kannst du "Erin Brokovich" kostenlos streamen.

"Bombshell" (2019) Auch dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte: Drei Frauen gehen 2016 gegen den ehemaligen Fox-News-CEO Roger Ailes vor, der seine Mitarbeiterinnen jahrelang sexuell belästigt und missbraucht hat. Charlize Theron spielt die Journalistin Megyn Kelly, Nicole Kidman die Moderatorin Gretchen Carlson und Margot Robbie die fiktive Figur Kayla Pospisil. Letztere steht stellvertretend für alle Frauen, die ebenfalls Opfer von Ailes waren, jedoch aus Angst oder aufgrund von Verschwiegenheitsklauseln anonym bleiben wollten. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie schwer es für Betroffene ist, sich gegen mächtige Männer wie Roger Ailes zu wehren und wie viel dabei auf dem Spiel steht. Gleichzeitig mach "Bomshell" deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung unter Frauen sind, um Gerechtigkeit zu erreichen. Diese inspirierende Geschichte kannst du auf Joyn+ streamen.

"Big Eyes" (2014) Der Film basiert auf dem Leben der US-Amerikanischen Künstlerin Margaret Keane, die für ihre Gemälde mit den großen Augen berühmt wurde - jedoch erst nach einem langen Kampf um Anerkennung. Ihr Ehemann Walter Keane nutze jahrelang das Talent seiner Frau aus und verkaufte ihre Gemälde ohne ihr Wissen unter seinem Namen und gab sich als der Künstler aus. Als sie es schließlich herausfand, schwieg Margaret zunächst. Erst nach ihrer Scheidung Jahre später kam es schließlich zu einem Gerichtsprozess. Leider ist dies kein Einzelfall: Immer wieder wurden Kreativität und Leistungen von Frauen unterschlagen oder fremdverwertet. In "Big Eyes" wird deutlich gezeigt, wie Margaret Keane unter diesem Verrat leidet und wie wichtig ihr Kampf um Gerechtigkeit ist. Den Film kannst du auf Joyn streamen.