"¡Ay, Caramba!" Nach 20 Jahren: Neuer "Simpsons"-Film kommt in die Kinos Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Marge Simpson und Homer Simpson (v.l.) in "Die Simpsons - Der Film". Bild: picture alliance / Everett Collection

Die TV-Serie "Die Simpsons" läuft seit 37 Jahren im US-amerikanischen Fernsehen. Jetzt kommt zum zweiten Mal ein Abenteuer der kultigen Comic-Familie auf die Leinwand - und zwar schon bald!

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Wenn Bart Simpson, seine Schwestern Lisa und Maggie, die Eltern Marge und Homer und die übrigen Familienmitglieder von einem Chaos ins nächste stürzen, schauen Fans rund um die Welt zu. Am 17. Dezember 1989 wurde im US-Fernsehen die erste Folge ausgestrahlt. Mittlerweile hat das Format längst Kult-Status erreicht. Jetzt wird zum zweiten Mal nach 2007 ein Abenteuer in Spielfilmlänge produziert. "¡Ay, Caramba!" würde Bart Simpson da vermutlich sagen. Das hat die Produktionsfirma am 29. September unter anderem via Social Media verkündet. Auf einem Filmplakat, das zugleich auf den Instagram-Kanälen von Disney, 20th Century Studios und "The Simpsons" veröffentlicht wurde, steht auch der geplante Kinostart: 23. Juli 2027 - ungefähr 20 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Filmes.

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"Die Simpsons"-Kinofilm: "Homer holt sich Nachschlag" Das weiße Plakat zeigt einen mit pinkfarbenem Zuckerguss überzogenen Donut, auf dem die Zahl 2 in vielen verschiedenen Farben zu sehen ist. Homer, der bekanntlich auf die süßen Teile steht, hat sich den Snack gegriffen. Über dem Bild steht die Aussage "Homer holt sich Nachschlag". Im englischen Original heißt der Satz "Homer's coming back for seconds" - passend zur zweiten "Simpsons"-Verfilmung. Über den Inhalt hat Disney's 20th Century noch nichts verraten. Dass die Arbeiterfamilie in der fiktiven US-Stadt Springfield wieder einige absurde Erlebnisse haben wird, dürfte aber klar sein. "Die Simpsons - Der Film" aus dem Jahr 2007 handelt unter anderem davon, dass die Rockband Green Day in der Stadt auf einer schwimmenden Bühne auftritt. Der See darunter ist jedoch derart vergiftet, dass sich die Bühne auflöst und die Band ertrinkt. Der Film war vor fast 20 Jahren ein Kassenschlager und spielte weltweit mehr als 536 Millionen Dollar ein. Auf einen ähnlichen Erfolg hofft das Studio auch im Jahr 2027 mit der neuen Produktion.