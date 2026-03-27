Ostermontag auf ProSieben
Superhero Monday auf ProSieben! Das erwartet dich
Veröffentlicht:von Edwin B.
Der Ostermontag ist bei ProSieben den Superhelden gewidmet! Am Superhero Monday laufen Marvel‑Filme – mit dem Highlight des Abends: der Free‑TV‑Premiere von "Guardians of the Galaxy: Volume 3" um 20:15 Uhr. Von Thor über Spider‑Man bis hin zu Black Widow ist für jeden etwas dabei!
Der Ostermontag gehört den Superhelden!
ProSieben sagt Bye‑bye Osterhase, denn am Ostermontag, den 06. April 2026, übernimmt etwas Mächtigeres. ProSieben macht den Holiday zum Superhero Monday. Den ganzen Tag Marvel‑Filme. Keine Märchen und keine Idylle. Macht euch gefasst auf Superkräfte, Superschurken und große Entscheidungen.
"Spider‑Man: Across the Spider‑Verse" macht den Anfang. Danach folgt "Black Widow", ein Film, der zeigt, wie einsam Stärke einen machen kann.
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Im Verlauf des Tages wird es düsterer. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" spielt mit Angst und Kontrollverlust. Auf die Realität kann man sich hier nicht mehr verlassen. "Thor: Love and Thunder" schlägt danach einen anderen Ton an – fast so, als würde jemand mit einem riesigen Hammer auf die Stimmung schlagen?
Guardians of the Galaxy
Ostern außerhalb der Erde
Der Superhero Monday endet mit Guardians of the Galaxy. Wir starten mit "Guardians of the Galaxy Vol. 2" und enden in der Prime Time um 20:15 Uhr mit "Guardians of the Galaxy: Volume 3".
Darin stehen die Guardians vor ihrer bislang härtesten Herausforderung. Der mächtige Adam Warlock (Will Poulter) jagt die Helden ohne Erbarmen. Peter Quill (Chris Pratt), gezeichnet vom Verlust Gamoras (Zoë Saldana), muss seine zerstrittene Truppe für eine letzte entscheidende Schlacht vereinen. Der Kampf wird alles fordern - und könnte das endgültige Aus für die legendären Guardians bedeuten.
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