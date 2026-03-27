Ostermontag auf ProSieben Superhero Monday auf ProSieben! Das erwartet dich Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Edwin B. Das erwartet dich am Ostermontag Bild: IMAGO/Capital Pictures

Der Ostermontag ist bei ProSieben den Superhelden gewidmet! Am Superhero Monday laufen Marvel‑Filme – mit dem Highlight des Abends: der Free‑TV‑Premiere von "Guardians of the Galaxy: Volume 3" um 20:15 Uhr. Von Thor über Spider‑Man bis hin zu Black Widow ist für jeden etwas dabei!

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Was passiert bei ProSieben am Ostermontag 2026? ProSieben zeigt am Ostermontag, 6. April 2026, den ganzen Tag Marvel‑Filme unter dem Motto Superhero Monday. Highlight ist die Free‑TV‑Premiere von "Guardians of the Galaxy: Volume 3" um 20:15 Uhr. ProSieben "Superhero Monday" Programm am 6. April 2026: 07:15 Uhr Spider-Man: Across the Spider-Verse

10:05 Uhr Black Widow

12:40 Uhr Doctor Strange in the Multiverse of Madness

15:05 Uhr Thor: Love and Thunder

17:35 Uhr Guardians of the Galaxy Vol. 2

20:15 Uhr Guardians of the Galaxy: Volume 3 Free-TV-Premiere Genre: Superhelden, Action, Marvel

Sender: ProSieben

Der Ostermontag gehört den Superhelden! ProSieben sagt Bye‑bye Osterhase, denn am Ostermontag, den 06. April 2026, übernimmt etwas Mächtigeres. ProSieben macht den Holiday zum Superhero Monday. Den ganzen Tag Marvel‑Filme. Keine Märchen und keine Idylle. Macht euch gefasst auf Superkräfte, Superschurken und große Entscheidungen. "Spider‑Man: Across the Spider‑Verse" macht den Anfang. Danach folgt "Black Widow", ein Film, der zeigt, wie einsam Stärke einen machen kann.

Du kannst nicht bis Ostern warten? Spider‑Man gibt’s schon jetzt auf Joyn! Animation Spider-Man: Across the Spider-Verse Verfügbar auf Joyn 134:26 Min • Ab 12

Im Verlauf des Tages wird es düsterer. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" spielt mit Angst und Kontrollverlust. Auf die Realität kann man sich hier nicht mehr verlassen. "Thor: Love and Thunder" schlägt danach einen anderen Ton an – fast so, als würde jemand mit einem riesigen Hammer auf die Stimmung schlagen?

Montag, 06.04. 07:10 Uhr • Marvel Short Guardians of the Galaxy Verfügbar auf Joyn 5 Min Erinnerung Link kopieren Teilen