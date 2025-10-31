All you can stream! Vielseitiges Binge-Buffet für dein Wochenende: Serien- und Film-Highlights auf Joyn Aktualisiert: 31.10.2025 • 11:25 Uhr von Katharina von Freyburg "Those About To Die", "Die Cooking Academy" und "Sing" kommen diesen Monat neu ins Programm. Bild: IMAGO / Landmark Media; Joyn; picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL | Universal Pictures - Illuminatio

Es ist angerichtet! Zeit, sich auf die Couch zu kuscheln und das üppige Streaming-Menü zu sichten. Von Fantasy über Drama bis Comedy ist bei den Joyn-Highlights für jeden Geschmack etwas dabei - und den passenden Snack-Tipp gibt's on top!

"Die Cooking Academy" Chris Mircovic (Brian Rosenkranz, l.) mit Irini Dimitriou (Lara Kimpel) in "Die Cooking Academy". Bild: ProSieben

Heiße Blicke und pikante Geheimnisse, da können die Gefühle schon mal überkochen! Willkommen in der "Cooking Academy" auf ProSieben. Zwischen Töpfen, Träumen und Tränen serviert die neue Daily-Soap ein Festmahl an Intrigen und Leidenschaft. Im Mittelpunkt steht Irini, gespielt von Schauspieltalent Lara Kimpel, eine junge Köchin mit großen Ambitionen und viel Herz. In der elitären Culinary Arts by Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) muss sie ihr Talent am Herd gegen Konkurrenz auf Spitzenniveau beweisen. Der charmante Chris (Brian Rosenkranz) und der tiefgründige Rafael (Louis J. Wagenbrenner) sorgen zusätzlich für Würze im Plot. Appetit bekommen auf den Mix aus Teenie-Drama à la "Maxton Hall" und einer Prise "The Bear"-Küchen-Chaos? "Die Cooking Academy" läuft ab 2. Oktober auf Joyn. Ab 6. Oktober werden die Episoden montags bis freitags um 18 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Der perfekte Snack zum Stream: gefriergetrocknete Himbeeren und Trüffel-Kracker. Genre: Daily Soap

"Those About To Die" Anthony Hopkins als Vespasian (Mitte) mit seinen Erben Titus (Tom Hughes, l.) und Domitian (Jojo Macari) in der Serie „Those About to Die“. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Rom im Jahr 79 n. Chr.: Der alternde Kaiser Vespasian (Anthony Hopkins) spürt, seine Tage sind gezählt. Zwischen Intrigen und Machtspielen um seine Nachfolge versucht er, das Volk mit blutigen Gladiatorenspielen bei Laune zu halten und sein Vermächtnis zu sichern. Während seine Söhne Titus (Tom Hughes) und Domitian (Jojo Macari) im Schatten des Kolosseums um Einfluss ringen, tobt auf den Straßen und in der Arena der Kampf ums Überleben. So bemüht sich Händlerin Cala (Sara Martins) verzweifelt darum, ihre Kinder aus der Sklaverei zu befreien. Der skrupellose Tenax (Iwan Rheon) hat hingegen nur Profit im Sinn. Er lenkt Wagenrennen und Wettgeschäfte gnadenlos zu seinem Vorteil. Kritische Stimmen bemerken, dass die bildgewaltige Inszenierung Roland Emmerichs stellenweise überfrachtet wirkt. Andere wiederum feiern die monumentale Ausstattung von "Those About to Die", die an "Gladiator" erinnert - und einen Anthony Hopkins, der als römischer Imperator unvergleichlich Würde ausstrahlt. Im Stream: Ab 10. Oktober auf Joyn! Der perfekte Snack zum Stream: saftige Trauben, Nüsse und Feigen Genre: Historiendrama

"House Of The Dragon" Milly Alcock spielt in "House Of The Dragon" die junge Prinzessin Rhaenyra. Bild: © 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Feuer, Schuppen und Magie: Das Haus Targaryen herrscht mit Drachen über Westeros. Zwei Jahrhunderte vor "Game of Thrones" angesiedelt, erzählt das Prequel vom Ursprung des Targaryen-Bürgerkriegs. Prinzessin Rhaenyra (im Laufe der Serie von Milly Alcock und Emma D'Arcy verkörpert) und Prinz Daemon (Matt Smith) treiben das Reich mit ihren Ansprüchen in eine unerbittliche Familienfehde um den eisernen Thron. Das düstere Fantasy-Epos mit atemberaubend animierter Drachenakrobatik läuft ab 10. Oktober auf Joyn. Der perfekte Snack zum Stream: feurig gewürzte Chips Genre: Fantasy

Krimi-Serien mit Brainpower: "Numb3rs" & "Bull" Keine Sorge, bei "Numb3rs" gibt's Mathe ohne Hausaufgaben. Stattdessen helfen mathematische Verfahren dabei, Mordfälle aufzuklären. Klingt erstmal etwas trocken? Doch die Gleichung geht auf. FBI-Agent Don Eppes (Rob Morrow) arbeitet mit seinem Bruder Charlie (David Krumholtz), einem Rechengenie, um Verbrechen mithilfe von Formeln, Wahrscheinlichkeiten und physikalischen Modellen zu lösen. So treffen rasante Ermittlungen auf faszinierende Denkarbeit. Fun Fact: Viele der gezeigten Methoden wie Netzwerkanalyse und Spieltheorie sind echte wissenschaftliche Ansätze, die tatsächlich in der Kriminalistik oder Wirtschaft genutzt werden. Berater Dr. Jason Bull, gespielt von "Navy CIS"-Darsteller Michael Weatherly, kennt sich nicht nur mit Zahlen aus, sondern weiß, wie Menschen ticken. In "Bull" nutzt er Psychologie, Datenanalyse und seine untrügliche Intuition, um Geschworenengerichte vorab einzuschätzen. Mit einem Team aus Expert:innen stellt er ausgeklügelte Strategien auf, die über Schuld und Unschuld entscheiden können. Beide Serien sind ab 1. Oktober auf Joyn verfügbar Perfekter Snack zum Stream: Studentenfutter Genre: Krimi

"Sing" Das Cover der Animationskomödie "Sing". Bild: imago images/Everett Collection

Ein rockendes Stachelschwein auf der Bühne? Die neue Staffel "The Masked Singer" mit Verona Pooth und Chris Tall startet doch erst im November. Die Rede ist von "Sing", dem Animationsfilm, der ab 1. Oktober auf Joyn für Show-Vibes der anderen Art sorgt. Koala Buster will mit einem Gesangswettbewerb sein marodes Theater retten. Vom rappenden Gorilla bis zu hüftschwingenden Hasen wagen die tierischen Talente den großen Auftritt. Mit Hits quer durch die Musikgeschichte und jeder Menge Humor nehmen die "Minions"-Macher den Casting-Show-Hype liebevoll auf die Schippe. Übrigens: In der Originalversion sprechen und singen Stars wie Matthew McConaughey, Reese Witherspoon und Scarlett Johansson die Party Animals. Perfekter Snack zum Stream: Gummibärchen und Mäusespeck Genre: Animation, Familie

"Der Sinn des Lebens" Die OP-Szene ist einer der bekanntesten Momente des Films. Bild: picture alliance/United Archives

Wer hat nicht schon mal die Jesus-Parodie "Das Leben des Brian" oder die König-Arthur-Persiflage "Die Ritter der Kokosnuss" gesehen? Weniger bekannt ist dieser Monty-Python-Episodenfilm. Dabei verstecken sich in "Der Sinn des Lebens" einige der bissigsten und komischsten Sketche der britischen Komikergruppe. Von Geburt bis Tod, absurdem Aufklärungsunterricht bis zur grotesken Dinnerparty mit dem Sensemann - jeder Lebensabschnitt und jede Alltagssituation wird mit schwarzem Humor gespickt und respektlos seziert. Und genau deshalb funktioniert der Film auch heute noch: Seine Fragen nach Glauben, Konsum oder Doppelmoral sind zeitlos. Überzeug dich selbst ab 1. Oktober auf Joyn. Perfekter Snack zum Stream: Minzplätzchen - aber bitte nur eins! Genre: Satire

"Johnny English" Rowan Atkinson und Natalie Imbruglia in "Johnny English" im Jahr 2003. Bild: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Universal

Aktuell rätselt die Filmwelt, welcher Darsteller die "James Bond"-Nachfolge von Daniel Craig antreten wird. Der Drehstart für die nächste Mission ist sogar erst für 2027 anberaumt. Die Fans sind "not amused". Vielleicht gelingt es dem Spion mit der Lizenz zum Totlachen, für Ablenkung zu sorgen? Rowan Atkinson stolpert in der Bond-Parodie als Geheimagent Johnny English von einer Panne in die nächste. Ob er es zwischen Slapstick und Grimassenkunst tatsächlich schafft, die Kronjuwelen vor Bösewicht Pascal Sauvage (John Malkovich) zu retten? Das erfährst du ab 4. Oktober auf Joyn. Perfekter Snack zum Stream: Geleebohnen und englische Toffees Genre: Komödie

"Little Women" Saoirse Ronan und Timothee Chalamet als Josephine March und Theodore Laurence in "Little Women". Bild: picture alliance / AP Photo | Wilson Webb

Vier Schwestern, ein Traum - und die Frage, wie man im Amerika des 19. Jahrhunderts als Frau seinen eigenen Weg findet. In "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwigs gefeierter Neuauflage des Klassikers glänzen Saoirse Ronan als eigensinnige Jo, Florence Pugh als temperamentvolle Amy, Eliza Scanlen als sensible Beth und Harry-Potter-Star Emma Watson als verantwortungsvolle Meg. Zwischen gesellschaftlichen Zwängen, künstlerischen Ambitionen und bittersüßer Liebe entfaltet sich ein vielschichtiges Porträt über Familie, Selbstverwirklichung und das Erwachsenwerden. Ab 5. Oktober auf Joyn ansehen. Perfekter Snack zum Stream: Gingerbread und eine Tasse schwarzer Tee mit Milch Genre: Historiendrama

Marvel-Special: Von Zauberei bis Martial Arts Können Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd), Cassie Lang (Kathryn Newton) und Hope Van Dyne / Wasp (Evangeline Lilly) (von l.) am "Marvel Day" die Quantenwelt vor der Bedrohung schützen? Bild: 2023 Marvel

Über die Jahre ist das Marvel-Multiversum zu einem echten Popkultur-Kosmos angewachsen - mit Held:innen, die schrumpfen, zaubern, Kung-Fu beherrschen und gemeinsam die Welt(en) retten. ProSieben widmet dem Franchise am 12. Oktober den "Marvel Day": Das bedeutet einen ganzen Tag lang Superhero-Action! Und als besonderes Highlight gibt es zur Primetime die Free-TV-Premiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" mit Paul Rudd und Evangeline Lilly. Neben dem dritten kann man auch den ersten Teil der Ant-Man-Saga, sowie "Doctor Strange", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und "Marvel's The Avengers" von da ab eine Woche lang auf Joyn streamen. Perfekter Snack zum Stream: ein XXL-Eimer Popcorn Genre: Action, Fantasy

Dein Halloween-Date auf Joyn Jamie Lee Curtis wird in "Halloween Ends" von Michael Myers (James Jude Courtney) attackiert. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Spooky Season! Schnell die Kürbis-Deko aus dem Keller holen - am besten bevor du dich in einen der schaurigen Psycho-Schocker oder Horrorfilme auf Joyn reinklickst. Ab 2. Oktober ist mit "Hannibal" ein weiterer Klassiker des Genres im Stream verfügbar. Der packende Thriller mit Anthony Hopkins in der legendären Rolle des Kannibalen Hannibal Lecter knüpft an "Das Schweigen der Lämmer" an. Rechtzeitig vorm großen Gruselfest kommt am 26. Oktober "Halloween Ends" neu ins Programm - das Finale der Kult-Slasher-Reihe. Jamie Lee Curtis tritt als Laurie Strode ein letztes Mal dem maskierten Serienkiller Michael Myers gegenüber. Perfekter Snack zum Stream: Eine Schüssel voller Trick-or-Treat-Süßigkeiten Genre: Horror