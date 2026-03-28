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Ostermontag auf ProSieben

Superhero Monday auf ProSieben! Marvel-Filme den ganzen Tag

Aktualisiert:

von Edwin B.

Das erwartet dich am Ostermontag

Bild: IMAGO/Capital Pictures

Der Ostermontag ist bei ProSieben den Superhelden gewidmet! Am Superhero Monday laufen Marvel‑Filme - mit dem Highlight des Abends: der Free‑TV‑Premiere von "Guardians of the Galaxy: Volume 3" um 20:15 Uhr. Von "Thor" über "Spider‑Man" bis hin zu "Black Widow" ist für jeden etwas dabei!

Der Ostermontag gehört den Superhelden!

ProSieben sagt Bye‑bye Osterhase, denn am Ostermontag, den 6. April 2026, übernimmt etwas Mächtigeres. ProSieben macht den Holiday zum Superhero Monday. Den ganzen Tag Marvel‑Filme. Keine Märchen und keine Idylle. Macht euch gefasst auf Superkräfte, Superschurken und große Entscheidungen.

"Spider‑Man: Across the Spider‑Verse" macht den Anfang. Danach folgt "Black Widow", ein Film, der zeigt, wie einsam Stärke einen machen kann.

Du kannst nicht bis Ostern warten? Spider‑Man gibt’s schon jetzt auf Joyn!

Im Verlauf des Tages wird es düsterer. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" spielt mit Angst und Kontrollverlust. Auf die Realität kann man sich hier nicht mehr verlassen. "Thor: Love and Thunder" schlägt danach einen anderen Ton an – fast so, als würde jemand mit einem riesigen Hammer auf die Stimmung schlagen?

Hier kannst du den "Superhero Monday" am 6. April live streamen

Ostern außerhalb der Erde

Der Superhero Monday endet mit "Guardians of the Galaxy". Wir starten mit "Guardians of the Galaxy Vol. 2" und enden in der Prime Time um 20:15 Uhr mit "Guardians of the Galaxy: Volume 3".

Darin stehen die Guardians vor ihrer bislang härtesten Herausforderung. Der mächtige Adam Warlock (Will Poulter) jagt die Helden ohne Erbarmen. Peter Quill (Chris Pratt), gezeichnet vom Verlust Gamoras (Zoë Saldana), muss seine zerstrittene Truppe für eine letzte entscheidende Schlacht vereinen. Der Kampf wird alles fordern - und könnte das endgültige Aus für die legendären Guardians bedeuten.

Alle Filme vom "Superhero Monday" kannst du auf Joyn nach Ausstrahlung sieben Tage kostenlos anschauen, wenn du einen "Joyn PLUS+"-Account hast.

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