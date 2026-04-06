La le lu Sleeptimer an! Das sind die besten Serien und Dokus zum Einschlafen Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sabine Rodenbäck "Verliebt in Berlin" mit Alexandra Neldel (l.) oder "Unsere kleine Farm" mit Kevin Hagen (r.) bieten die perfekte seichte Unterhaltung. Bild: IMAGO / Scherf; KI-generiert mit GPT Image; imago / Cinema Publishers Collection;

Was Hörspiel, Gewichtsdecke und Lavendelkissen verzweifelt versuchen, schaffen diese Streaming-Formate mühelos. Sie sind zwar höchst unterhaltsam, aber so wohlig entspannend, dass selbst der Mann im Mond dabei wegdämmern würde.

Im Bett gucken Heiner Lauterbach und seine Frau Viktoria die "Rosenheim Cops". Nach 30 Minuten schaltet sich der Fernseher ab, während das Paar schon längst vom nächsten Apfelkuchen träumt. Warum die beiden die Serie so lieben? "Weil da nie geschossen wird. Da würde man ja aufschrecken. Weil nie quietschende Reifen zu hören sind und die Leute nicht übermäßig laut brüllen", verrät Lauterbach auf der E-Learning-Plattform "Meet Your Master". Was lernen wir daraus? Serien zum Einschlafen dürfen nicht laut und hektisch sein. Doch sie dürfen uns umhüllen wie eine warme Decke und mit ihren ruhigen Klängen und schönen Bildern einlullen wie ein Wiegenlied.

Süße Träume dank Seifenopern Daily Soaps fesseln, ohne zu fordern. Vertraute Muster, bekannte Gesichter, überschaubare Konflikte: genug Spannung, aber nie zu viel. Wer einschläft, steigt morgen einfach wieder ein.

"Die Landarztpraxis" Im idyllischen Alpenvorland kehrt die Münchner Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) zurück in ihre Heimat, wo sie gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) eine kleine Praxis übernimmt. Zwischen Dorffesten, familiären Verstrickungen und der einen oder anderen Herzensangelegenheit entspinnt sich ein ruhiges Geflecht aus seichten Geschichten. In Staffel vier (2026) wird das Spin-off erweitert: Juliane Fisch zieht als neue, ehrgeizige Ärztin Dr. Viktoria "Vicki" Raichinger ins Nachbarörtchen Weilhausen. Parallel taucht Ben Braun als Restaurantmanager Simon Hilgers im Dorf auf: Er ist der Sohn eines früheren Praxispartners von Sarahs Vater und kehrt nach Jahren zurück an den Schliersee. Ein ungeklärter Familienstreit bringt zwar Spannung rein, bleibt aber im typischen Ton der "Landarztpraxis": viel Dialog, wenig Hektik, alles angenehm unaufgeregt erzählt. Und dann noch die Bergkulisse, die wie ein visuelles Beruhigungsmittel wirkt.

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"Für alle Fälle Familie" Anwältin Jule Beyer (Anna Wolfers) kehrt nach einer Trennung mit ihrem Sohn Theo zu ihrer Mutter Inga ins Moseldorf Sonnstein zurück und nimmt dort ihren Traumjob als Familienrichterin an. Schon am ersten Tag begegnet ihr ihr Jugendfreund Marco, ein Polizist, der alte Gefühle weckt. Oder ist doch der charmante Anwalt Chris Hartmann die bessere Wahl? Das "Wer kriegt wen?" erstreckt sich über 80 Folgen. Leider endet die Serie vorzeitig. Wer sich einmal auf "Für alle Familie" eingelassen hat, hätte wohl gerne noch ein paar Folgen weitergedöst.

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"Verliebt in Berlin" Als Lisa Plenske (Alexandra Neldel) vom hässlichen Entlein zum sterbenden Schwan wird, sehen ihr 2005 Millionen dabei zu. Die Telenovela in SAT.1 war ein Mega-Erfolg. Aus feministischer Sicht ein bisschen fragwürdig, wird aus der unscheinbaren Görlitzerin am Ende eine perfekt gestylte, erfolgreiche Heldin, die den schönsten Mann der Serie für sich erobert. Bei Retro-TV lässt es sich doch am besten entspannen, oder?

Warst du schon mal "Verliebt in Berlin"? Die Retro-Soap in zwei Staffeln streamen

"Anna und die Liebe" Wer 645 Folgen "Verliebt in Berlin" verschlafen hat, kann nahtlos in diese Telenovela rüberschlummern. Die schüchterne Berlinerin Anna Polauke (Jeanette Biedermann) startet ähnlich wie Lisa Plenske. Als Texterin bewirbt sie sich bei einer Werbeagentur am Ku’Damm und verliebt sich in den schicken Chef. Von 2008 bis 2012 wurde gedreht - mit Schauspielern wie Alexander Klaws, Patrick Kalupa ("Dr. Neiss"), Manuel Cortez ("Verliebt in Berlin"), Lilli Hollunder, Mathieu Carrière und überraschenden Gaststars, bei deren Auftreten man sich glatt die Augen reiben muss.

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"Die Waltons" Die Serie spielt im ländlichen Virginia der 1930er- und 40er-Jahre. Einer Zeit ohne Hektik, ohne Dauerbeschallung, geprägt von einfachen Routinen und harmonischem Familienleben. Im Mittelpunkt stehen die Waltons, die gemeinsam auf einem Berg leben, arbeiten und den Alltag meistern: Holz hacken, Hausaufgaben am Küchentisch, Gespräche am Abend. Wer da in 47 Minuten nicht runterfährt, ist spätestens beim Gute-Nacht-Ritual von John-Boy am Ende der Folge eingeschlafen.

"Unsere kleine Farm" Ein paar tausend Kilometer weiter westlich, im Minnesota der 1870er-Jahre, lebt es sich ähnlich unaufgeregt. Die Familie Ingalls zieht in ein selbst gebautes Holzhaus in der Nähe von Walnut Grove. Vater Charles (Michael Landon) und seine Frau Caroline versuchen, ihrer Familie eine Existenz aufzubauen. Am Anfang besteht die Familie aus den Töchtern Mary, Laura und Carrie. Und auch wenn es in Folge eins im Kampf um Ochsen und Ernte ziemlich spannend wird, ist der Sieg von Fleiß und Moral am Ende ein wohltuender Trost an harten Tagen. Gedreht wurde der Serien-Klassiker zwischen 1974 und 1983 in 204 Episoden à 47 Minuten in 9 Staffeln. Insgesamt macht das 9588 ruhige Stunden, die wunderbar entschleunigen.

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"Familie Dr. Kleist" Kein Herzrasen, kein Cliffhanger, kein böses Erwachen: "Familie Dr. Kleist" ist das TV-Äquivalent zur Wärmflasche. Francis Fulton-Smith spielt den einfühlsamen Dr. Christian Kleist so relaxed, dass man fast meint, er sei Anästhesist und kein Internist. 129 Folgen in 9 Staffeln von 2004 bis 2020 liefern genug Stoff für viele entspannte Abende. Beziehungsdramen, Patchwork-Glück und ein Coming-out: Die Konflikte sind menschlich, lösbar und nie so aufwühlend, dass man schlecht träumen würde.

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"Edel und Starck" Der charmant-chaotische Felix Edel (Christoph M. Orth) ist Anwalt in Berlin und bearbeitet kleine, große und gelegentlich ziemlich schräge Fälle. Sandra Starck (Rebecca Immanuel), ehrgeizige Juristin, hat gerade in ihrer Kanzlei wegen Belästigung hingeschmissen und will Felix einen Fall wegschnappen. Die beiden rasseln aneinander und machen zunächst unfreiwillig gemeinsame Sache. Schnell stellt sich jedoch raus, dass sie sich perfekt ergänzen. 52 Folgen brauchte eins der absoluten Traumpaare im TV der 90er-Jahre bis zum Happy End. Und weil das alles so herrlich vorhersehbar daherkommt, kann man mit einem zufriedenen Lächeln einschlafen. Gute Nacht, Felix. Gute Nacht, Sandra.

Ein Wiedersehen mit "Edel und Starck" Hier geht es zum kostenlosen Stream

"Mord ist ihr Hobby" Ein bisschen wie Wegnicken auf der Polstergarnitur, anno 1987. Angela Lansbury spielt die Krimi-Autorin und ehemalige Englischlehrerin Jessica Fletcher so routiniert, dass ihre Ermittlungen wirken wie ein simples Strickmuster. Zwischen 1984 und 1996 klärte sie mit stoischer Ruhe 264 Verbrechen. Selten knallt ein Colt, häufiger klappert die Schreibmaschine. Nichts, was einen um den Schlaf bringt.

Ruhige Stunden mit Angela Lansbury Streame alle Staffeln "Mord ist ihr Hobby" kostenlos auf Joyn

Reportage-Serien aus der Tierwelt Keine grellen Studiolichter, keine aufwühlende Dramaturgie, nur Bilder aus der Natur: Zeigt die Kamera ein Faultier, das in einem südamerikanischen Wald im Baum hängt und Minuten für eine einzige Bewegung braucht, bleibt wohl niemand bis Mitternacht wach.

"Being A Little Penguin" Die Heimat des Zwerg-Pinguins, der Seeschwalben und Austernfischer liegt an einem einsamen Strand in Australien. Der Pinguin erreicht nur eine Größe von 33 Zentimetern und wiegt lediglich rund ein Kilogramm. Die Bilder von dieser Brutkolonie sind so faszinierend wie beruhigend. Während Pinguin Harry auf sein Weibchen wartet, schließt sich schon ein Augenlid. Aber das Beste am Stream ist ja: Am nächsten Tag schaltet man einfach noch mal ein und sieht sich die ganze Reportage an.

"24 Stunden am Korallenriff" Die Reportage aus dem Südpazifik will den Geheimnissen der Ozeane näher kommen. Ein Wissenschaftler und zwei Apnoe-Taucher wagen das Abenteuer in der Tiefe: Tauchen mit Haien und Walen, aber auch mit hunderten von bunten, schillernden Fischen. Als wäre man selbst abgetaucht! Tipp: Die musikalische Untermalung ist manchmal etwas zu dynamisch, um einzunicken. Also lieber den Ton etwas leiser stellen!

Abtauchen in die Tiefen des Meeres Streame "24 Stunden am Korallenriff" kostenlos auf Joyn

In ferne Länder träumen Besser als warme Milch und Schäfchen zählen: Ein Blick auf die faszinierendsten Landschaften der Welt. Diese Reportagen wirken wie Melatonin.

"Von Sylt bis Eiderstedt" Zwischen Ebbe und Flut im Wattenmeer liegt Nordfriesland. Hier im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer geben die Gezeiten den Takt vor. Erzählt Volker Lechtenbrink vom einsamen und rauen Naturparadies "Von Sylt bis Eiderstedt", spürt man dank Rauschen und Reibeisenstimme (von Volker Lechtenbrink) schon den kalten Wind auf der Haut. Was liegt näher, als sich in die Decke zu kuscheln?

Raue Landschaften beruhigen: "Land im Gezeitenstrom" Streame "Von Sylt bis Eiderstedt" kostenlos auf Joyn