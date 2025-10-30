"Kommt auf das Drehbuch an …" Sydney Sweeney witzelt über aktuelle 007-Gerüchte: "Ich hätte als James Bond mehr Spaß" Aktualisiert: 30.10.2025 • 13:30 Uhr von Malika Baratov Wird Sydney Sweeney Teil des legendären "James Bond"-Universums? Ihre Antwort lässt Fans rätseln. Bild: picture alliance / Sipa USA

Angeblich steht die "Euphoria"-Darstellerin ganz oben auf der Bond-Girl-Wunschliste der Amazon MGM Studios. Sogar Jeff Bezos soll sich persönlich für sie einsetzen. Nun äußert sich Sweeney selbst zu den Gerüchten.

Blicke auf Joyn hinter die Kulissen der Legende "Inside James Bond" jetzt kostenlos streamen

Bereits im Juli dieses Jahres berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun, dass "Euphoria"-Star Sydney Sweeney ganz oben auf der Wunschliste der Verantwortlichen bei den für das "James Bond"-Franchise zuständigen Amazon MGM Studios stehen soll. In den darauffolgenden Monaten verdichteten sich die Gerüchte: Angeblich soll sich Amazon-Chef Jeff Bezos persönlich dafür einsetzen, Sweeney für den kommenden 26. Bond-Film zu gewinnen. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte, dass die Schauspielerin im Juni zu den Gästen auf Bezos’ Hochzeit mit Lauren Sánchez zählte. Zwischen Sweeney, Bezos und Sánchez besteht zudem eine lose geschäftliche Verbindung über die neue Dessous-Linie der Schauspielerin.

Sieh dir den Recap der "Euphoria"-Staffeln 1 und 2 hier an: Euphoria: Macht die Serie depressiv?

Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter den Spekulationen, dass die Darstellerin als Bond-Girl in Erscheinung treten könnte - als Love Interest, Verbündete oder vielleicht sogar Gegenspielerin des legendären Geheimagenten? Das Branchen-Magazin "Variety" wollte es genau wissen und sprach Sweeney in einem Interview direkt auf die Gerüchte an - mit einer Reaktion, die sie aus dem Konzept brachte.

Sydney Sweeney auf dem Weg zu Jeff Bezos' Hochzeit. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Sydney Sweeney gerät ins Stocken "Ich kann nicht. [Sieben Sekunden Pause] Ich weiß es nicht. [Zehn Sekunden Pause]", stammelte die Schauspielerin zunächst, bevor sie sich wieder etwas fing. "Ehrlich gesagt kenne ich all die Bond-Gerüchte nicht, aber ich war schon immer ein riesiger Fan der Reihe, und ich bin gespannt und neugierig, was sie daraus machen." Nachdem sie kurz nachgedacht hatte, fügte sie noch hinzu:

Kommt auf das Drehbuch an. Ich glaube, ich hätte als James Bond mehr Spaß. Sydney Sweeney

Drei Favorien für die Nachfolge von Daniel Craig Während also über die Bond-Girl-Besetzung spekuliert wird, nimmt auch die Suche nach dem nächsten 007 konkretere Formen an. Laut "Variety" stehen derzeit vor allem drei Namen hoch im Kurs: Jacob Elordi, Tom Holland und Harris Dickinson - allesamt jung, charismatisch und bereits mit Blockbuster-Erfahrung im Gepäck. Ob tatsächlich jemand aus dem Favoriten-Trio den wohl berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte in die nächste Generation führen wird, bleibt allerdings abzuwarten.